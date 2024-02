İzel Çelik Ercan

Dudaklarım bükük gönlüm kırık Gelmeyin üstüme derdim büyük Beni bana bırak sakın ses etme Aldırma sen bana kafam bozuk *** Yetmiyor yetmiyor yeter artık Bitmiyor bitmiyor bitsin artık Ayrılık gözyaşı yeter artık Yeter be yeter be yeter artık *** Gözlerim dopdolu kalbim kırık Yaşanmış aşkların hepsi buruk Beni bana bırak sakın ses etme Aldırma sen bana kafam bozuk

İstemem söyleme sakın Beni biraz rahat bırakın of Gözgöze geldiğimizde Yüreğimher nefesinde sen *** Ah dayanamam yüreğimkanar seni görünce Dayananamam yüreğimkanar seni görünce *** Gözlerimgözlerinde Yüreğimyüreğinde of Ayrılık geldi çattı Aşkımız içimizde kaldı of *** Ah dayanamam yüreğimkanar seni görünce Dayananamam yüreğimkanar seni görünce