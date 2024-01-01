İşte Yeniden Şarkı Sözleri
İzel Çelik Ercan İşte Yeniden şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İzel Çelik Ercan İşte Yeniden şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İşte Yeniden sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İzel Çelik Ercan
İşte Yeniden
-
Yaz yorgunu deli gönlüm
Alışmadı ayrılığa
Çiçeklerin renkleriyle sevmiştim
Şimdi ben yalnızım
Yoksun ki...
Sen benimdin kaderimdin
Sevdiğimdin ayrıldık diyemem
Kandıramam ben kendimi
Zamanım yok ayrılığa
Bebeklerin gözleriyle sevmiştim
Yoksun ki...
Sen benimdin kaderimdin
Sevdiğimdin ayrıldık diyemem
-
Ortada fol yumurta yokken
Sarıldın herkes bakarken
Seviyorsun ama duyamadık
Sevdiğini anlamadık
Olmazki
***
Haydi güzelim bana diş gösterme
Seviyorum seni ölesiye
Güzelim artık beni üzme
Seviyorum seni ölesiye
Seviyorum seviyorum
Seviyorum seni ölesiye
İmkanı yok imkanı yok
Kolay değil imkanı yok
***
Yok yok yok
Ortada fol yumurta yokken
Sarıldın herkes bakarken
Seviyorsun ama duyamadık
Sevdiğini anlamadık
Olmazki
***
Bu kadar kolaymı zannettin
Bilmem beni kime benzettin
Ne yani sen beni ne zannettin
Seviyorsan seviyorsun
Olmazki
-
Bir gün öncesi,
Bir gün sonrası
Bir üzgünsün bir kızgın
Nedir bunun ortası
Sor bir kendine
Aklına başına al
Geliyorlar anla artık
Allah aşkına
Artık bir şey söyle
Ya öyle ya böyle
Olur olmaz anlayalım
Yeter ki sen söyle
İşte yeniden çıktım karşına
Aldatma beni oynama
Oyalama boşuna
Seviyoruz dedik anlatamadık
Deli etme beni Allah aşkına
-
İstemem söyleme sakın
Beni biraz rahat bırakın of
Gözgöze geldiğimizde
Yüreğimher nefesinde sen
***
Ah dayanamam yüreğimkanar seni görünce
Dayananamam yüreğimkanar seni görünce
***
Gözlerimgözlerinde
Yüreğimyüreğinde of
Ayrılık geldi çattı
Aşkımız içimizde kaldı of
***
Ah dayanamam yüreğimkanar seni görünce
Dayananamam yüreğimkanar seni görünce
-
Çoktandır kendimle başbaşa kalmadım
Sormaladım kimler var diye
Hangisi aşığım hangisi düşmanım
Sormadım kendime bile
***
Yüreğim sakin lakin yoruldu artık kalbim
Nerde o hırçın günler
Yüreğim sakin lakin yoruldu artık kalbim
Nerde o eski günler
***
Nerde o günler nerde o dostlar
Yüreğimi benden koparanlar
Sorarım şimdi size
-
Birgün yatsam sonra rüyaya dalsam
Hiç uyanmasam
Sonra birdenbire sevgilim gelse
Bana sarılsa
***
Yürüsek sahilde
Dolaşsak kırlarda
Sonra birden bana
O lafı fısıldasa
***
Yürüsek sahilde
Dolaşşsak kırlarda
Sonra birden bana
Aa Aa
***
Allahım bitmesin bitmesin bu rüya
Sonunda evlilik olsun ne olur uyandırma
Allahım bitmesin bitmesin bu rüya
Sonunda evlilik olsun
-
Dayanmaya gücüm kalmadı
Gidenler geri dönmedi
Sevgiden başka herşey yolunda
Kalbim eskisi gibi atmıyor
Kimseye dönüp bakmıyor
Baksana hayal kırıklığı sonunda
***
Boşver daha düşünme hayat kör bir tuzak
Eğlen bize bu yol yakın aşk çok uzak
Boşver daha düşünme hayat kör bir tuzak
Dans et bize bu yol yakın aşk çok uzak
***
Dayanmaya gücüm kalmadı
Gidenler geri dönmedi
Sevgiden başka herşey yolunda
Kalbim eskisi gibi atmıyor
Kimseye dönüp bakmıyor
Baksana hayal kırıklığı sonunda
***
Boşver daha düşünme hayat kör bir tuzak
Eğlen bize bu yol yakın aşk çok uzak
Boşver daha düşünme hayat kör bir tuzak
Dans et bize bu yol yakın aşk çok uzak.
-
Dudaklarım bükük gönlüm kırık
Gelmeyin üstüme derdim büyük
Beni bana bırak sakın ses etme
Aldırma sen bana kafam bozuk
***
Yetmiyor yetmiyor yeter artık
Bitmiyor bitmiyor bitsin artık
Ayrılık gözyaşı yeter artık
Yeter be yeter be yeter artık
***
Gözlerim dopdolu kalbim kırık
Yaşanmış aşkların hepsi buruk
Beni bana bırak sakın ses etme
Aldırma sen bana kafam bozuk
-
Ayrılık ölümden beter dedikleri kadar varmış
Çektiklerim bana yeter şimdi yanında olmak varmış
İstanbul gecelerinde sensiz,sensiz kahrolmak ta varmış
***
Geri dön geri dön geri dön geri dön odalarıma
Geri dön geri dön geri dön bakla sofalarıma
Geri dön geri dön geri dön geri dön uykularıma
Geri dön geri dön geri dönbakla sofalarıma
***
Henüz vakit varken gülüm
Bu şehir başıma yıkılmadan ışıklarını yakmadan evler
Gülüm henüz vakit varken
Sardunyalar solmadan bükülmeden birer birer.
-
Sus yeter söyleme terkedip gitsen bile bilmek istemem
Sus sus bir tanem sus yalvarırım konuşma artık söyleme
Garip oldu yüreğim gidince
***
Tutkumdun benim delice bir tanem
Ne çok hasret saklıymış bir günde
Aklım takılmış sevgine yüreğine anladım şimdi
***
Gel deneyelim yeniden
Boşverelim geçmisi eskiyi
Sevgimiz yeter
-
Haydi şimdi bütün eller havaya
Artık girdik hepimiz de havaya
***
Haydi şimdi bütün eller havaya
Artık girdik hepimiz de havaya
***
Açılsın yürekler açılsın gönüller
Yer etsin bu şarkı söylesin diller
Açılsın yürekler açılsın gönüller
Yer etsin bu şarkı söylesin diller
***
Haydi şimdi bütün eller havaya
Artık girdik hepimiz de havaya
***
Haydi şimdi bütün eller havaya
Artık girdik hepimiz de havaya
***
Haydi şimdi bütün eller havaya
Artık girdik hepimiz de havaya
***
Haydi şimdi bütün eller havaya
Artık girdik hepimiz de havaya
***
Havaya kadehler havaya eller
Rakının tadını bilmez ki eller
***
Havaya kadehler havaya eller
Rakının tadını bilmez ki eller
***
Haydi şimdi bütün eller havaya
Artık girdik hepimiz de havaya
***
Haydi şimdi bütün eller havaya
Artık girdik hepimiz de havaya
***
Haydi şimdi bütün eller havaya
Artık girdik hepimiz de havaya
***
Haydi şimdi bütün eller havaya
Artık girdik hepimiz de havaya
-
Bir gün öncesi,
Bir gün sonrası
Bir üzgünsün bir kızgın
Nedir bunun ortası
Sor bir kendine
Aklına başına al
Geliyorlar anla artık
Allah aşkına
Artık bir şey söyle
Ya öyle ya böyle
Olur olmaz anlayalım
Yeter ki sen söyle
İşte yeniden çıktım karşına
Aldatma beni oynama
Oyalama boşuna
Seviyoruz dedik anlatamadık
Deli etme beni Allah aşkına