Gel pamuk sevdam saf çırılçıplak Meleğim uyan Sen bensiz kabus Bak çocuk ruhum sensiz kimsesiz Sana ben her şeyim bebeğim *** İnan inan sevgim sen kanımdasın Atamam satamam sen benim canımdasın Yok başka çiçek bahçemde Yalanım günahımdır sana aşığım *** Çok yalvardım Allah'ım yardım diye Denedim ah sensizliği Yapamadım yangın yelim *** Çok yalvardım Allah'ım yardım diye Denedim ah sevgilim Kalamam ben sevgisiz *** Yaramı sar kanıyorum aman acilen Acımı al sana geliyorum acilen Yanıyorum alevimi al acilen İlacımı istiyorum acilen *** Yaramı sar kanıyorum aman acilen Acımı al sana geliyorum acilen Yanıyorum alevimi al acilen İlacımı istiyorum acilen

Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem "Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem Deyip de çektin gittin Deyip de çektin gittin *** Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem "Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem Deyip de çektin gittin Deyip de çektin gittin *** Yalancısın sen, yalancı Ne olursun gitme, dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı, ah *** Yalancısın sen, yalancı Ne olursun gitme, dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı *** Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım *** Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem "Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem Deyip de çektin gittin Deyip de çektin gittin *** Yalancısın sen, yalancı Ne olursun gitme, dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı, ah *** Yalancısın sen, yalancı Ne olursun gitme, dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı *** Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım *** Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım