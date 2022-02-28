Ah Bu Gönül Şarkıları Şarkı Sözleri
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İzel
Ah Bu Gönül Şarkıları
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Seninle doğan güldür bu gönül
Ah, bu gönül şarkıları
Dilimdeki bülbüldür bu gönül
Ah, bu gönül şarkıları
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Doğdu sevgi tasında gönül
Bir gençlik masasında
İkimiz arasında bu gönül
Ah, bu gönül şarkıları
***
Kavuşmanın tadını, ayrılık
Ayrılık feryadını
Taşır senin adını bu gönül
Ah, bu gönül şarkıları
***
Doğdu sevgi tasında gönül
Bir gençlik masasında
İkimiz arasında bu gönül
Ah, bu gönül şarkıları
***
Ah, bu gönül şarkıları