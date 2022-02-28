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İzel Ah Bu Gönül Şarkıları Ah Bu Gönül Şarkıları Seninle doğan güldür bu gönül Ah, bu gönül şarkıları Dilimdeki bülbüldür bu gönül Ah, bu gönül şarkıları *** Doğdu sevgi tasında gönül Bir gençlik masasında İkimiz arasında bu gönül Ah, bu gönül şarkıları *** Kavuşmanın tadını, ayrılık Ayrılık feryadını Taşır senin adını bu gönül Ah, bu gönül şarkıları *** Doğdu sevgi tasında gönül Bir gençlik masasında İkimiz arasında bu gönül Ah, bu gönül şarkıları *** Ah, bu gönül şarkıları Tüm Şarkıları