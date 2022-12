Gurbet o kadar acı ki Ne varsa içimde Gurbet o kadar acı ki Ne varsa içimde *** Hepsi bana yabancı Hepsi başka biçimde Hepsi bana yabancı Hepsi başka biçimde *** Ne bir arzum ne emelim Yaralanmış bir elim Ben gurbette değilim Gurbet benim içimde *** Eriyorum gitgide Elveda her ümide Eriyorum gitgide Elveda her ümide *** Gurbet benliğimi de Bitirdi bir içimde Gurbet benliğimi de Bitirdi bir içimde *** Ne bir arzum ne emelim Yaralanmış bir elim Ben gurbette değilim Gurbet benim içimde *** Ne bir arzum ne emelim Yaralanmış bir elim Ben gurbette değilim Gurbet benim içimde

Benim babam, bana sen söyle Canım babam, doğruyu söyle Bu adam beni seviyor, seviyor Bu adam beni üzüyor, üzüyor *** Neden, baba, bu hayat böyle? Kimse senin kadar sevmiyor öyle Keyfim yok, niye? Canım sıkılıyor, niye? *** Baba, beni al maziye götür Anlat aşkı, o günlere götür Benim bu zamanla bi' sorunum var Bu gece beni kendime getir *** Baba, beni al maziye götür Anlat aşkı, o günlere götür Neden her şey bu kadar değişiyor? Meşk olmadan aşk hiç yürümüyor *** Bu adam beni seviyor, seviyor ama Bu adam beni neden üzüyor, üzüyor? Neden, babam, bu hayat böyle? Kimse senin kadar zaman vermiyor ömre *** Baba, beni al maziye götür Anlat aşkı, o günlere götür Benim bu zamanla bi' sorunum var Bu gece beni kendime getir *** Baba, beni al maziye götür Anlat aşkı, o günlere götür Neden her şey bu kadar değişiyor? Meşk olmadan aşk hiç yürümüyor *** Benim babam, ah, her şeyi söyle Anlat sabaha kadar, niye bu hayat böyle?

Bu gece son gecemiz Acı günler yakında Bir ömür böyle geçti Olamadık farkında *** Bu gece son gecemiz Acı günler yakında Bir ömür böyle geçti Olamadık farkında *** At kadehi elinden Bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere Hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden Bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere Hatıralar gömülsün *** Dolu dolu içerdik Kadehlerle aşkı biz Güneş bize doğardı Ne mutluyduk ikimiz *** Dolu dolu içerdik Kadehlerle aşkı biz Güneş bize doğardı Ne mutluyduk ikimiz *** At kadehi elinden Bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere Hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden Bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere Hatıralar gömülsün