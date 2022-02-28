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7/24 Dinle Emanet

Emanet Şarkı Sözleri

İzel Emanet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İzel Emanet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Emanet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İzel

İzel

Emanet

  • Bekle Biraz

  • Kızımız Olacaktı

  • Emanet

  • Eyvallah

  • Geyik Çıkabilir

  • Sır

  • Deli Gibi

  • Acilen

  • Nakış

  • Hain

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