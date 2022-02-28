Bekle Biraz Daha önce de aşık oldum Vallahi öldüm aşkımdan Kendimi çok fazla üzdüm Yeter artık duyma başka *** Hadisene güzelim gel yanıma Benden başkasını sana yar etmem Hadisene güzelim düş peşime Sana olan aşkımı inkar etmem *** Anla biraz Sana talibim Bekle biraz Duruma hakimim *** Anla biraz Sana talibim Bekle biraz Duruma hakimim ben

Kızımız Olacaktı Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem "Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem Deyip de çektin gittin Deyip de çektin gittin *** Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem "Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem Deyip de çektin gittin Deyip de çektin gittin *** Yalancısın sen, yalancı Ne olursun gitme, dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı, ah *** Yalancısın sen, yalancı Ne olursun gitme, dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı *** Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım *** Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem "Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem Deyip de çektin gittin Deyip de çektin gittin *** Yalancısın sen, yalancı Ne olursun gitme, dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı, ah *** Yalancısın sen, yalancı Ne olursun gitme, dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı *** Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım *** Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım

Emanet Bırakılınca hiç teslim olmadan Unutulunca emanet olmadan Kapı kapanınca hızlı hızlı bekleyen Biraz açılınca geri dönmek isteyen Bırakılınca *** Bırakılınca hiç teslim olmadan Unutulunca emanet olmadan Kapı kapanınca hızlı hızlı bekleyen Biraz açılınca geri dönmek isteyen *** Güneş her şeyim olur Senden önce Güneş kendine doğar Biz görünce *** Ama bizde bir şeyler bitti Böyle bitmesi gerek miydi? Bizde bir şeyler bitti Böyle bitmesi gerek miydi? *** Bırakılınca hiç teslim olmadan Unutulunca emanet olmadan Kapı kapanınca hızlı hızlı bekleyen Biraz açılınca geri dönmek isteyen *** Güneş her şeyim olur Senden önce Güneş kendine doğar Biz görünce *** Ama bizde bir şeyler bitti Böyle bitmesi gerek miydi? Bizde bir şeyler bitti Böyle bitmesi gerek miydi? *** (Bizde bir şeyler bitti Bizde bir şeyler bitti Bizde bir şeyler bitti Bizde bir şeyler bitti) *** Ama bizde bir şeyler bitti (Bizde bir şeyler bitti) Böyle bitmesi gerek miydi? Bizde bir şeyler bitti (Bizde bir şeyler bitti) Böyle bitmesi gerek miydi? Gerek miydi?

Eyvallah Sen bendin, kim gibi yanıldın? Sen her şeydin, kim gibi darıldın? Dur, sakin ol biraz Lütfen dur, kendin ol biraz *** O zaman eyvallah, güzelim vallah Niye bana kendini tanıtmadın? Hadi eyvallah, giderim vallah diye Ben sana hiç darılmadım *** Sen bendin, kim gibi yanıldın? Hani sen benimdin, kimlere sarıldın? Dur, sakin ol biraz Lütfen dur, kendin ol biraz *** O zaman eyvallah, güzelim vallah Niye bana kendini tanıtmadın? Hadi eyvallah, giderim vallah diye Ben sana hiç darılmadım *** O zaman eyvallah, güzelim vallah Niye bana kendini tanıtmadın? Hadi eyvallah, giderim vallah diye Ben sana hiç darılmadım *** O zaman eyvallah, güzelim vallah Niye bana kendini tanıtmadın? Hadi eyvallah, giderim vallah diye Ben sana hiç darılmadım *** (O zaman eyvallah, güzelim vallah Niye?)

Geyik Çıkabilir Yolda gidiyorum yolum uzun Saklamayana kalır benim yüzüm Yolda gidiyorum yolum hüzün Ağlayana kalır bir tek gülüşün *** Mümkün olabilir Uykum gelebilir Başım dönebilir Kime sordular da başa aldılar **** Günah olabilir Sevap olabilir Geyik çıkabilir Kime sordular kaderi yazdılar *** Kimin elleri gözleri kaşları Yakışır mı sana bir tek bakışları Söz verdim bir çok kez Tutamadığım gözyaşları *** Hani elleri gözleri kaşları Yakışır mı sana (bana) bir tek bakışları Söz verdim bir çok kez Koyamadım yerine taşları *** Yolda gidiyorum yolum uzun Saklamayana kalır benim yüzüm Yolda gidiyorum yolum hüzün Ağlayana kalır bir tek gülüşün *** Mümkün olabilir Uykum gelebilir Başım dönebilir Kime sordular da başa aldılar *** Günah olabilir Sevap olabilir Geyik çıkabilir Kime sordular kaderi yazdılar *** Kimin elleri gözleri kaşları Yakışır mı sana bir tek bakışları Söz verdim bir çok kez Tutamadığım gözyaşları *** Hani elleri gözleri kaşları Yakışır mı sana (bana) bir tek bakışları Söz verdim bir çok kez Koyamadım yerine taşları

Sır Dar sokak daralır Her dargın yolcuya *** Kim ne der çekilirsem Bir gün kuytuya *** Her mevsim bahar olmaz Aldığım nefes bile yavaş yavaş *** Gözlerim boşa yaşlı Sakındığıma hiç değdi mi Dahası da var aşkın Tutamadığım bir söz gibi *** Gözlerim boşa yaşlı Sakındığıma hiç değdi mi Dahası da var aşkın Çözemediğim bir sır gibi

Deli Gibi Dostlar söyledi haberini aldım İnadına inadına Herkes benim gibi çeker mi sandın Düştün mü tuzağıma *** Dostlar söyledi haberini aldım İnadına inadına Herkes benim gibi çeker mi sandın Düştün mü tuzağıma *** Deli gibi arar ama bulamaz Ah, dertlere tasalara gelemez Bilsen nasıl aşk gelir içimden Gözleri yalvarır söyleyemez *** Deli gibi arar ama bulamaz Ah, dertlere tasalara gelemez Bilsen nasıl aşk gelir içimden Gözleri yalvarır söyleyemez

Acilen Gel pamuk sevdam saf çırılçıplak Meleğim uyan Sen bensiz kabus Bak çocuk ruhum sensiz kimsesiz Sana ben her şeyim bebeğim *** İnan inan sevgim sen kanımdasın Atamam satamam sen benim canımdasın Yok başka çiçek bahçemde Yalanım günahımdır sana aşığım *** Çok yalvardım Allah'ım yardım diye Denedim ah sensizliği Yapamadım yangın yelim *** Çok yalvardım Allah'ım yardım diye Denedim ah sevgilim Kalamam ben sevgisiz *** Yaramı sar kanıyorum aman acilen Acımı al sana geliyorum acilen Yanıyorum alevimi al acilen İlacımı istiyorum acilen *** Yaramı sar kanıyorum aman acilen Acımı al sana geliyorum acilen Yanıyorum alevimi al acilen İlacımı istiyorum acilen

Nakış Durma hiç şimdi git İstiyorsan hiç bekleme Bir de ben söndüremem bu ateşi Rüzgar olsam da sön demem *** Ama sen yok yok desen de Estim ah görmesen de Aşkın gölgesinde Yırtıldı kalbim bak *** Nakış elden gidiyor Düğüm düğüm ölüyor Nabız hala atıyor Bir tutsan *** Nakış elden gidiyor Düğüm düğüm ölüyor Nabız hala atıyor Bir baksan