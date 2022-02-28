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7/24 Dinle Bir Küçük Aşk

Bir Küçük Aşk Şarkı Sözleri

İzel Bir Küçük Aşk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İzel Bir Küçük Aşk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Küçük Aşk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İzel

İzel

Bir Küçük Aşk

  • Beni Bırak

  • Elele

  • Galibi Sen

  • Yok Yere

  • Unutmak

  • Dayanamam

  • Ya Sus

  • Bir Küçük Aşk

  • Çarşaf

  • Dua

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