Beklerim ama içim gidiyor Ya boşa geçerse saatler Anlamam asla nasıl veriyor Utanmadan onca vaatler *** Bir bilseydin her şeyim sendin Neydi amacın, neydi ki derdin? Bak sabır taşı çatladı, gördün *** Beni bırak kendi hâlime Sana bu hâlim zor gelir Düşünürüm kendi kendime Şu koca dünya dar gelir, of *** Beni bırak kendi hâlime Sana bu hâlim zor gelir Düşünürüm kendi kendime Şu koca dünya dar gelir *** Beklerim ama içim gidiyor Ya boşa geçerse saatler Anlamam asla nasıl veriyor Utanmadan onca vaatler *** Bir bilseydin her şeyim sendin Neydi amacın, neydi ki derdin? Bak sabır taşı çatladı, gördün *** Beni bırak kendi hâlime Sana bu hâlim zor gelir Düşünürüm kendi kendime Şu koca dünya dar gelir, of *** Beni bırak kendi hâlime Sana bu hâlim zor gelir Düşünürüm kendi kendime Şu koca dünya dar gelir, of *** Beni bırak kendi hâlime Sana bu hâlim zor gelir Düşünürüm kendi kendime Şu koca dünya dar gelir, of *** Beni bırak kendi hâlime