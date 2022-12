Bi Bitmediniz Bugünlerde durup dururken Canım öyle bir sıkılıyor Aldığım nefes bile bazen boğuyor *** Bugünlerde durup dururken Canım öyle bir sıkılıyor Aldığım nefes bile bazen boğuyor *** Ben sadece duruyorum her şey Üstüme üstüme geliyor Akıllı bulmaz, deliler beni buluyor *** Her şeyin en iyisini bilirsiniz Her şey hakkında var fikriniz Sayıyla mı veriyor tanrım sizi Bir bitmediniz *** Boş ver diyorum kendi kendime Görmezden gel hatta Gülüp gülüp geçmek en güzeli valla *** Boş ver diyorum kendi kendime Herkes konuşur amma He deyip geç, duymuş gibi yap ama duyma *** Bugünlerde durup dururken Canım öyle bir sıkılıyor Aldığım nefes bile bazen boğuyor *** Ben sadece duruyorum her şey Üstüme üstüme geliyor Akıllı bulmaz, deliler beni buluyor *** Her şeyin en iyisini bilirsiniz Her şey hakkında var fikriniz Sayıyla mı veriyor tanrım sizi Bir bitmediniz *** Boş ver diyorum kendi kendime Görmezden gel hatta Gülüp gülüp geçmek en güzeli valla *** Boş ver diyorum kendi kendime Herkes konuşur amma He deyip geç, duymuş gibi yap ama duyma *** Boş ver diyorum kendi kendime Gülüp gülüp geçmek en güzeli valla Boş ver diyorum kendi kendime Görmezden gel hatta *** Bir bitmediniz yaaa *** Boş ver diyorum kendi kendime Görmezden gel hatta Gülüp gülüp geçmek en güzeli valla *** Boş ver diyorum kendi kendime Herkes konuşur amma He deyip geç, duymuş gibi yap ama duyma

Bırakın Beni aldattı, canımı yaktı Bi de ağlattı, gidiş o gidiş Beni aldattı, canımı yaktı Bi de ağlattı, gidiş o gidiş *** Nereye gidersen git Bu yapılmaz Diz çökmüş şu kalbe Kurşun sıkılmaz *** Nereye gidersen git Bu yapılmaz Diz çökmüş şu kalbe Kurşun sıkılmaz *** Bırakın bırakın… *** Yaşanmaz buralarda Durulmaz buralarda Bırakın ne olur. Koparttın damarımdan Yıkıldım derinimden Bırakın ne olur… *** Beni aldattı, bir bakış attı Elimi bıraktı, gidiş o gidiş Beni aldattı, bir bakış attı Elimi bıraktı, gidiş o gidiş *** Ne yaptım ki sana Sevmekten başka Kul köle değil miydim Ben bu aşkta *** Ne yaptım ki sana Sevmekten başka Kul köle değil miydim Ben bu aşkta Bırakın bırakın… *** Yaşanmaz buralarda Durulmaz buralarda Bırakın ne olur… Koparttın damarımdan Yıkıldım derinimden Bırakın ne olur… Yaşanmaz…

Bizim Ağaç Açtık kapıları sonuna kadar Sığındık birbirimize Ne yollar ne yıllar devirdik Acı tatlı en güzelinden *** Söyleyeceklerim düğüm düğüm Oldu boğazımda, neden küstün? Şimdi kör bir kuyunun içinde Merdivensiz, kaldım öylece *** Ufak çaplı yaralarımız oldu Göz yumduk biz hepsine Zaman mekan seçmedik Uydurduk her şeyi, kendimize *** Lütfedip bir iki kelime söyle Kurulu düzenimize isyan niye Düşe kalka nasıl da büyüdük? Hiç de az değil, bence fazla sevdik *** Sımsıcak sarılmak varken Bir koltukta yan yana Çekildin köşene sakındın sen Hak mı gördün bunu bana? *** Yazıp durdum bizi her yere Kazıdım bir ağacın gölgesine Ne iklimler geçti başımızda Bizim ağaç, hala yerinde *** Açtık kapıları sonuna kadar Sığındık birbirimize Ne yollar ne yıllar devirdik Acı tatlı en güzelinden *** Söyleyeceklerim düğüm düğüm Oldu boğazımda, neden küstün? Şimdi kör bir kuyunun içinde Merdivensiz, kaldım öylece *** Sımsıcak sarılmak varken Bir koltukta yan yana Çekildin köşene sakındın sen Hak mı gördün bunu bana? *** Yazıp durdum bizi her yere Kazıdım bir ağacın gölgesine Ne iklimler geçti başımızdan Bizim ağaç, hala yerinde *** Sımsıcak sarılmak varken Bir koltukta yan yana Çekildin köşene sakındın sen Hak mı gördün bunu bana? *** Yazıp durdum bizi her yere Kazıdım bir ağacın gölgesine Ne iklimler geçti başımızdan Bizim ağaç, hala yerinde

Bugün Erkenden Bugün erkenden görmek istedim seni Sana erkenden bakmak istedim Erkenden görmek istedim seni Sana erkenden bakmak istedim *** Sana sorduğum zaman En zor anımda Beni duyduğun mu var Kördüğüm anla gördüğüm zamanla Kendi şanınla beni sevdiğin mi var *** Bugün erkenden görmek istedim seni Sana erkenden bakmak istedim Erkenden görmek istedim seni Sana erkenden bakmak istedim *** Sana sorduğum zaman En zor anımda Beni duyduğun mu var Kördüğüm anla gördüğüm zamanla Kendi şanınla beni sevdiğin mi var *** Kötüsün çok kötüsün Kötüsün çok kötüsün...

Daha Ne Kadar Daha ne kadar, daha ne kadar Daha ne kadar bekleteceksin? Daha ne kadar, daha ne kadar Daha ne kadar bekleteceksin sen? *** Sende benden kalmadı mı yoksa? Allah korusun Ya da kimyan tutmadı mı yoksa? Allah korusun *** Son bi' söz, bu kez kesin kararlıyım Bana inansan iyi olur Bu mudur? Çocuk yok ki senin tam karşında, sen *** Daha ne kadar, daha ne kadar Daha ne kadar bekleteceksin? Daha ne kadar, daha ne kadar Daha ne kadar bekleteceksin sen? *** Anladım ben aklımın almadığı birçok sorusun Ne garip ki sen bana hem kolay hem en zorusun *** Son bi' söz, bu kez kesin kararlıyım Bana inansan iyi olur Bu mudur? Çocuk yok ki senin tam karşında, sen *** Daha ne kadar, daha ne kadar Daha ne kadar bekleteceksin? Daha ne kadar, daha ne kadar Daha ne kadar bekleteceksin sen? *** Daha, daha, daha, daha, daha, daha da (daha, daha, daha, daha da)

Efendi Gibi Başa çıkabilir miyim bilmiyorum Bu defa hasret had safhada Fena sardım kendime yetmiyorum Durum kritik haber saldım etrafa *** Başa çıkabilir miyim bilmiyorum Bu defa hasret had safhada Fena sardım kendime yetmiyorum Durum kritik haber saldım etrafa *** Çok tuhaf bir şey bu Parmağında oynatıyor Olağanüstü hal bu Sınırlarımı zorluyor *** Sen yanma yakmasını bil Gerçek gün gibi ortada, bakmasını bil Ayrılığın kibarı yok ki Efendi gibi yas tutmasını bil *** Sen yanma yakmasını bil Gerçek gün gibi ortada, bakmasını bil Ayrılığın kibarı yok ki Efendi gibi yas tutmasını bil Efendi gibi yas tutmasını bil Efendi *** Tez unutabilir miyim bilmiyorum Yar bana nispet zevki sefada Kaldım onsuz bir an geçmiyor ki Bitmiş her şey kalmamış vefada *** Çok yaman bir şey bu Parmağında oynatıyor Olağanüstü hal bu Sınırlarımı zorluyor *** Sen yanma yakmasını bil Gerçek gün gibi ortada, bakmasını bil Ayrılığın kibarı yok ki Efendi gibi yas tutmasını bil *** Sen yanma yakmasını bil Gerçek gün gibi ortada, bakmasını bil Ayrılığın kibarı yok ki Efendi gibi yas tutmasını bil Efendi gibi yas tutmasını bil Efendi

Fersah Bi' daha asla istemem Dememe bakma, yan cebime koy Ağlamam ben sel gibi Bütün ağaçlar mendil oldu *** Ama rızanla, ama nazınla Tutarım elini arızanla Hedefe kitlen, hazırım ben Koyarız adını yaz başında *** Çekiyosak aşkın yangınını Yiyeceğiz elbet kaymağını Bu gezegen evimiz, ver elini Gezeceğiz her bir fersahını *** Çekiyosak aşkın yangınını Yiyeceğiz elbet kaymağını Bu gezegen evimiz, ver elini Gezeceğiz her bir fersahını *** Bi 'daha asla istemem Dememe bakma, yan cebime koy Ağlamam ben sel gibi Bütün ağaçlar mendil oldu *** Ama rızanla, ama nazınla Tutarım elini arızanla Hedefe kitlen, hazırım ben Koyarız adını yaz başında *** Çekiyosak aşkın yangınını Yiyeceğiz elbet kaymağını Bu gezegen evimiz, ver elini Gezeceğiz her bir fersahını *** Çekiyosak aşkın yangınını Yiyeceğiz elbet kaymağını Bu gezegen evimiz, ver elini Gezeceğiz her bir fersahını *** Çekiyosak aşkın yangınını Yiyeceğiz elbet kaymağını Bu gezegen evimiz, ver elini Gezeceğiz her bir fersahını *** Çekiyosak aşkın yangınını Yiyeceğiz elbet kaymağını Bu gezegen evimiz, ver elini Gezeceğiz her bi' fersahını *** Yangınını Kaymağını Ver elini Fersahını

Kendiliğinden Olmalı Sen sen ol yanıp da kendini anlatma Anlatsan da az söyle üzerine katma *** Bak gül hiç bağırmıyor Seyrediyor alemi dalında Her sabah konuşurlar Karanfille bunun hakkında *** Kendiliğinden olmalı Sevecekse öyle sevsin Mümkün mü aşkın, yola gelmesi O bilir bildiği gibi gelsin *** Yani düşünme aşk diyorum Şaşmaz kaidesi kainatın İstesen de kaybolmuyorsun Peşinden ayrılma sevdanın *** Zorlama sen başka Ben başka o başka Bir tane var her şeyden Şaheser her bir parça *** Sen bozup sen yapamazsın Sahibi değilsin Kalp bilir sırrını Herkes değilsin *** Kendiliğinden olmalı Sevecekse öyle sevsin Mümkün mü aşkın yola gelmesi O bilir bildiği gibi gelsin *** Kendiliğinden olmalı Sevecekse öyle sevsin Mümkün mü aşkın yola gelmesi O bilir bildiği gibi gelsin *** Yani düşünme aşk diyorum Şaşmaz kaidesi kainatın İstesen de kaybolmuyorsun Peşinden ayrılma sevdanın

Kimse Bilmez Bulut geçti Gözyaşlarım kaldı çimende Gül rengi şarap İçilmez mi böyle bir günde Seher yeli eser, yırtar eteğini gülün Güle baktıkça Çırpınır yüreği bülbülün *** Bu yıldızlı gökler Ne zaman başladı dönmeye Kimse bilmez kimse bilmez... *** Bulut geçti Gözyaşlarım kaldı çimende Gül rengi şarap İçilmez mi böyle bir günde Seher yeli eser, yırtar eteğini gülün Güle baktıkça Çırpınır yüreği bülbülün *** Bulut geçti Gözyaşlarım kaldı çimende Gül rengi şarap İçilmez mi böyle bir günde Seher yeli eser, yırtar eteğini gülün Güle baktıkça Çırpınır yüreği bülbülün *** Kimse bilmez kimse bilmez... *** Bulut geçti Gözyaşlarım kaldı çimende Gül rengi şarap İçilmez mi böyle bir günde Seher yeli eser, yırtar eteğini gülün Güle baktıkça Çırpınır yüreği bülbülün

Saçmalık Unuttum beklemiyorum artık Sende kalsın aşkın bitsin içimdeki acılık Birlikte olmamız büyük bir saçmalık Güneşe mi aldanıp birbirimizi yaktık *** Okunmayan yazılmayan Sevdaya düşmüşüz anlamadan Ne bir masal olabildik ne de kahraman Söylenmeyen duyulmayan sözler vardı Gerçek yalan Ne bir masal olabildik ne de kahraman *** Unuttum bildiğim gördüğüm tüm aşkları Onlar benden yanaydı Hiç çekmedim acısını Uçurdum kalbimi alsın götürsün bulutları Yağmurun sesi, toprağın tazesi İyi eder mi yaraları *** Okunmayan yazılmayan Sevdaya düşmüşüz anlamadan Ne bir masal olabildik ne de kahraman Söylenmeyen duyulmayan sözler vardı Gerçek yalan Ne bir masal olabildik ne de kahraman *** Unuttum beklemiyorum artık Sende kalsın aşkın bitsin içimdeki acılık Birlikte olmamız büyük bir saçmalık Güneşe mi aldanıp birbirimizi yaktık *** Unuttum bildiğim gördüğüm tüm aşkları Onlar benden yanaydı Hiç çekmedim acısını Uçurdum kalbimi alsın götürsün bulutları Yağmurun sesi, toprağın tazesi İyi eder mi yaraları *** Okunmayan yazılmayan Sevdaya düşmüşüz anlamadan Ne bir masal olabildik ne de kahraman Söylenmeyen duyulmayan sözler vardı Gerçek yalan Ne bir masal olabildik ne de kahraman *** Okunmayan yazılmayan Sevdaya düşmüşüz anlamadan Ne bir masal olabildik ne de kahraman

Yas Mühürümdür Ay yine başım dönüyor ufaktan Bir ayrılığa daha yürek dayanmayacak Ay kime vereyim her biri, sana aşık hayallerimi Gülün bile kurumadı dur nereye *** Mazide hatırla, yalandan da olsa O kadarı borç bize Tesadüf aynı dalda Sarılıp yeşerdik Sanırım hep ergendik *** Yas mühürümdür Ateşten damgan ödülümdür Al, beni de götür Gidersen bensiz, ölümümdür, ay *** Ay yine başım dönüyor ufaktan Bir ayrılığa daha yürek dayanmayacak Ay kime vereyim her biri, sana aşık hayallerimi Gülün bile kurumadı dur nereye *** Mazide hatırla, yalandan da olsa O kadarı borç bize Tesadüf aynı dalda Sarılıp yeşerdik Sanırım hep ergendik *** Yas mühürümdür Ateşten damgan ödülümdür Al, beni de götür Gidersen bensiz, ölümümdür *** Yas mühürümdür Ateşten damgan ödülümdür Al, beni de götür Gidersen bensiz, ölümümdür *** Ölümümdür