Bir Dilek Tut Benim İçin Mutlu aşk yoktur sevenler ateşe yürür bile bile Bir dilek tut bari benim için sadece huzur dile *** Hadi bi güzellik yap da efendi gibi git yoluna Git istediğini sev istediğini al koynuna Aşk değil bu can çekişmek ne uğruna Nihayet demir attım kalbi kırıklar koyuna *** Mutlu aşk yoktur sevenler ateşe yürür bile bile Bir dilek tut bari benim için sadece huzur dile Mutlu aşk yoktur sevenler ateşe yürür bile bile Bir dilek tut bari benim için sadece huzur dile *** Dün sabah saksılara sakız sardunya ektim Sigarayı bıraktım temiz havayı içime çektim Resimlerimize baktım bi sade kahve içtim Düşündüm ki dünyaya gelirken de tektim *** Mutlu aşk yoktur sevenler ateşe yürür bile bile Bir dilek tut bari benim için sadece huzur dile Mutlu aşk yoktur sevenler ateşe yürür bile bile Bir dilek tut bari benim için sadece huzur dile *** Mutlu aşk yoktur sevenler ateşe yürür bile bile Bir dilek tut bari benim için sadece huzur dile *** Mutlu aşk yoktur sevenler ateşe yürür bile bile Bir Dilek Tut Bari Benim için Sadece Huzur Dile

Anlayamazsın Anlayamazsın Sana ne duyduğumu Göklere açıp elimi Ne konuştuğumu *** Anlayamazsın Sana ne duyduğumu Göklere açıp elimi Ne konuştuğumu *** Madem seviyorsun Kime gidiyorsun, ah? Ve bunu biliyorsun *** Ki sen her defasında Böyle yapınca Kendi elinle Beni kaybettin *** Yok, sen yorulma Onlar sorunca Anlat, utanma Neyi mahvettin *** Anlayamazsın Sana ne duyduğumu Göklere açıp elimi Ne konuştuğumu *** Madem seviyorsun Kime gidiyorsun, ah? Ve bunu biliyorsun *** Ki sen her defasında Böyle yapınca Kendi elinle Beni kaybettin *** Yok, sen yorulma Onlar sorunca Anlat, utanma Neyi mahve... *** Beni kaybettin

Sayın Her Şeyi Bilen Yok yok istemem, bu acı bitsin artık O-f çok üzgünüm, sevgiye tövbe artık Çok canım yandı, yarı yolda yalnız kaldım Silkelendim de aşkın tozları üstümde kaldı hey hey hey *** Sayın her şeyi bilen senden daha çok şey bilen var Ara sıra in tahtından bu kibir ikimizi de yakar Mantığın bu mu iki aşk bir kalbe söyle nasıl sığar Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar *** Sayın her şeyi bilen senden daha çok şey bilen var Ara sıra in tahtından bu kibir ikimizi de yakar Mantığın bu mu iki aşk bir kalbe söyle nasıl sığar Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar *** Yok istemem sevgiye tövbe artık Çok canım yandı yarı yolda yalnız kaldım Silkelendim de aşkın tozları üstümde kaldı hey hey hey *** Sayın her şeyi bilen senden daha çok şey bilen var Ara sıra in tahtından bu kibir ikimizi de yakar Mantığın bu mu iki aşk bir kalbe söyle nasıl sığar Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar *** Sayın her şeyi bilen senden daha çok şey bilen var Ara sıra in tahtından bu kibir ikimizi de yakar Mantığın bu mu iki aşk bir kalbe söyle nasıl sığar Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar Bu aşkı nehirler söndüremez *** Sayın her şeyi bilen senden daha çok şey bilen var Ara sıra in tahtından bu kibir ikimizi de yakar Mantığın bu mu iki aşk bir kalbe söyle nasıl sığar Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar Bu aşkı nehirler söndüremez bilirsin su da yanar

Git Burdan Bu sefer hangisi? Hangi bahane? Hadi, en iyisi artık git burdan *** Biri durdursun seni Hiç halim yok benim Yada en iyisi artık git burdan *** Geçiyor ömrüm, sayanım var mı? Şu garip yerden beni kurtaran var mı? Geçiyor ömrüm, sayanı var mı? İnsan insana Allah'ım böyle kıyar mı? *** Bir zamanlar yanıp tutuşmadık mı? Havalanıp kalpten kalbe uçuşmadık mı? Biri hatırlatsın sana bunları Yada en iyisi artık git burdan *** Geçiyor ömrüm, sayanım var mı? Şu garip yerden beni kurtaran var mı? Geçiyor ömrüm, sayanı var mı? İnsan insana Allah'ım böyle kıyar mı? *** Geçiyor ömrüm, sayanım var mı? Şu garip yerden beni kurtaran var mı? Geçiyor ömrüm, sayanı var mı? İnsan insana Allah'ım böyle kıyar mı?

Direniyorum Var sana bir defa daha bakma hakkım var Giderken çok acıyor elim kolum bağlı artık yar Severken zor giderek daha da zor oldu duysunlar Beni de olan değil eskilerden say Dönersen bir ihtimal, bir ihtimal *** Direniyorum dertlerine yar Söyle artık bu devirde böyle aşk mı var Direniyorum dertlerine yar Söyle artık bu devirde böyle aşk mı var *** Var sana bir defa daha bakma hakkım var Giderken çok acıyor elim kolum bağlı kaldı yar Severken bul beni düş gibi uzak dert çekerken bul Elimi tutup çekip al beni kabul Uyanmak bir ihtimal, bir ihtimal *** Direniyorum dertlerine yar Söyle artık bu devride böyle aşk mı var Direniyorum dertlerine yar Söyle artık bu devirde böyle aşk mı var

Aç Kapıyı Bugünlerde bi' şeyler oluyor bana, acep neden? Yalnızlık geçiyor gönlümdeki ıslak caddelerden Bugünlerde bi' şeyler oluyor bana, acep neden? Yalnızlık geçiyor gönlümdeki ıslak caddelerden Bakarsan bulurum penceremden Dünya kapkaranlık, neden bilmem *** Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni *** Bana ne şu yalan dünyadan yanımda sen olmazsan Gözlerim kapanmaz seni sinemde uyutmazsam "Sevmeyince hayat bomboş", dedin Yaşamayı bana sen öğrettin *** Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni *** Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni

Aşk Hakları Meğer ne zor şeymiş sensiz yaşamak Düzelir mi acaba bu durum? Meğer ne zor şeymiş sensiz yaşamak Düzelir mi acaba bu durum? *** Her istediğinde bitiremezsin Benim de bazı aşk haklarım var Her istediğinde bitiremezsin Benim de bazı aşk haklarım var *** Demek karar verdin ikimiz adına Dönüşün yok galiba bu defa Demek karar verdin ikimiz adına Dönüşün yok galiba bu defa *** Her istediğinde bitiremezsin Benim de bazı aşk haklarım var Her istediğinde bitiremezsin Benim de bazı aşk haklarım var *** Benim de bazı aşk haklarım var Benim de bazı aşk haklarım var *** Haklarım var

Güle Güle Kim haklı, kim haksızdı? hani aşk tarafsızdı? belki de zamansızdı yaradana sığınıp sabredelim bilsin *** Unutma olmaz mı bu kadar ani az mi? acıyı, sevinci, hazzı senelere, aylara, günlere böl gitsin *** Neredeydik? Nereye geldik? Ne kadar içten candan severdik ne heyecanlı nasıl şendik O zamanlar dört mevsim yazdı *** Güle güle kesmem yolunu geç hissettim yolun sonunu nerden buldum ah en zorunu ben kime yanayım şimdi? *** Güle güle kesmem yolunu geç hissettim yolun sonunu nerden buldum ah en zorunu ben kime yanayım şimdi? *** Unutma olmaz mı bu kadar ani az mi? acıyı, sevinci, hazzı senelere, aylara, günlere bol gitsin *** Neredeydik? Nereye geldik? Ne kadar içten candan severdik ne heyecanlı nasıl şendik O zamanlar dört mevsim yazdı *** Güle güle kesmem yolunu geç hissettim yolun sonunu nerden buldum ah en zorunu ben kime yanayım şimdi? *** Güle güle kesmem yolunu geç hissettim yolun sonunu nerden buldum ah en zorunu ben kime yanayım şimdi?

Madem Hadi arada bir olur ama bu kaçıncı Aşkta kim sence yalancı Hadi arada bir olur ama bu kaçıncı Aşkta kim sence yalancı *** Yine de uzaktayım sanma sanma Durma yaklaş kendinle savaşma *** Madem ikimizde buradayız Bu akşam şansa Bana biraz geçmişi yaşatsana *** Madem ikimizde buradayız Bu akşam şansa Bana biraz geçmişi yaşatsana

Mutluluk Sorunu Sözlerin suçu ne bana söylemiyor Elim eline değiyor ama hiç çekilmiyor Sözlerin suçu ne bana söylemiyor Elim eline değiyor ama hiç çekilmiyor *** Oldu oldu korktuğum beni hiç sevmiyor mu Çözülür ancak gelse yanıma mutluluk sorunu Oldu oldu korktuğum beni hiç sevmiyor mu Çözülür ancak gelse yanıma mutluluk sorunu *** Gözlerin işi ne bana hiç bakmıyor Elaleme bakıyor bide hiç çekilmiyor Gözlerin işi ne bana hiç bakmıyor Elaleme bakıyor bide hiç çekilmiyor *** Oldu oldu korktuğum beni hiç sevmiyor mu Çözülür ancak gelse yanıma mutluluk sorunu Oldu oldu korktuğum beni hiç sevmiyor mu Çözülür ancak gelse yanıma mutluluk sorunu

Gülmek İçin Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye *** Sevmek için yaratılmış kalpler hep bomboş niye Sevmek için yaratılmış kalpler hep bomboş niye *** Yok yok yalan deme sevgi denen o gerçeğe Sevmek acı gerçek acı benzerler birbirlerine Sevmek acı gerçek acı benzerler birbirlerine *** Sevmesini bilmiyorsan bakma sakın gözlerime Sevmesini bilmiyorsan bakma sakın gözlerime *** Mutlu olmak istiyorsan inan inan sözlerime Mutlu olmak istiyorsan inan inan sözlerime *** Yok yok yalan deme sevgi denen o gerçeğe Sevmek acı gerçek acı benzerler birbirlerine Sevmek acı gerçek acı benzerler birbirlerine

Peki Peki, o zaman gel girin Beklemekte Yüzünü görmeyince hayat geçer mi sence? *** Peki, o zaman gel girin Beklemekte Yüzünü görmeyince hayat geçer mi sence? *** Affet Allah'ım beni vazgeç Bekletmekten, al hiç üzülmem Bak hiç tamam bence *** Affet Allah'ım beni vazgeç Bekletmekten, al hiç üzülmem Bak hiç tamam bеnce