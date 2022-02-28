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7/24 Dinle Bir Dilek Tut Benim İçin

Bir Dilek Tut Benim İçin Şarkı Sözleri

İzel Bir Dilek Tut Benim İçin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İzel Bir Dilek Tut Benim İçin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Dilek Tut Benim İçin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İzel

İzel

Bir Dilek Tut Benim İçin

  • Bir Dilek Tut Benim İçin

  • Anlayamazsın

  • Sayın Her Şeyi Bilen

  • Git Burdan

  • Direniyorum

  • Aç Kapıyı

  • Aşk Hakları

  • Güle Güle

  • Yalancı Dünya

  • Madem

  • Mutluluk Sorunu

  • Gülmek İçin

  • Peki

  • Sayın Her Şeyi Bilen (2.Version)

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