Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun Ellerine kına yakmış ellerine Gözlerine sürme çekmiş gözlerine Olmaz dostum bu aşk mı böyle Seni uyanık seni derdini söyle oooooo yok yok *** Biz el ele gönül gönüle Biz beraberiz Biz aşığız, biz severiz biz hep böyleyiz Bir güleriz, bir ağlarız of biz hep böyleyiz. *** Türk'üz, doğruyuz, çalışkanız biz Ne mutlu diyeniz. *** Uzun etme geri dönmem sana Aşkın yetmez aşkın bana Bunlar bizim, sözlerimiz, sevgiliye, özlemimiz İşte yeniden çıktım karşına Aldatma beni oylama boşuna Haydi şimdi eller havaya eller havaya *** Biz el ele gönül gönüle biz beraberiz Biz aşığız, biz severiz, biz hep böyleyiz Bir güleriz bir ağlarız of Biz hep böyleyiz Türk'üz, doğruyuz ,çalışkanız biz Ne mutlu diyeniz.

Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri *** Yarınlar yok gibi Güneş hiç doğmayacak O gitti ah gitti Bir daha hiç dönmeyecek *** Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri *** Son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim Ah son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim *** Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri *** Yarınlar yok gibi Güneş hiç doğmayacak O gitti ah gitti Bir daha hiç dönmeyecek *** Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri *** Son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim Ah son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim *** Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri *** Son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim Ah son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim *** Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri