-
Bugün erkenden görmek istedim seni
Sana erkenden bakmak istedim
Erkenden görmek istedim seni
Sana erkenden bakmak istedim
***
Sana sorduğum zaman
En zor anımda
Beni duyduğun mu var
Kördüğüm anla gördüğüm zamanla
Kendi şanınla beni sevdiğin mi var
***
Bugün erkenden görmek istedim seni
Sana erkenden bakmak istedim
Erkenden görmek istedim seni
Sana erkenden bakmak istedim
***
Sana sorduğum zaman
En zor anımda
Beni duyduğun mu var
Kördüğüm anla gördüğüm zamanla
Kendi şanınla beni sevdiğin mi var
***
Kötüsün çok kötüsün
Kötüsün çok kötüsün...
-
Beni aldattı, canımı yaktı
Bi de ağlattı, gidiş o gidiş
Beni aldattı, canımı yaktı
Bi de ağlattı, gidiş o gidiş
***
Nereye gidersen git
Bu yapılmaz
Diz çökmüş şu kalbe
Kurşun sıkılmaz
***
Nereye gidersen git
Bu yapılmaz
Diz çökmüş şu kalbe
Kurşun sıkılmaz
***
Bırakın bırakın…
***
Yaşanmaz buralarda
Durulmaz buralarda
Bırakın ne olur.
Koparttın damarımdan
Yıkıldım derinimden
Bırakın ne olur…
***
Beni aldattı, bir bakış attı
Elimi bıraktı, gidiş o gidiş
Beni aldattı, bir bakış attı
Elimi bıraktı, gidiş o gidiş
***
Ne yaptım ki sana
Sevmekten başka
Kul köle değil miydim
Ben bu aşkta
***
Ne yaptım ki sana
Sevmekten başka
Kul köle değil miydim
Ben bu aşkta
Bırakın bırakın…
***
Yaşanmaz buralarda
Durulmaz buralarda
Bırakın ne olur…
Koparttın damarımdan
Yıkıldım derinimden
Bırakın ne olur…
Yaşanmaz…
-
Açtık kapıları sonuna kadar
Sığındık birbirimize
Ne yollar ne yıllar devirdik
Acı tatlı en güzelinden
***
Söyleyeceklerim düğüm düğüm
Oldu boğazımda, neden küstün?
Şimdi kör bir kuyunun içinde
Merdivensiz, kaldım öylece
***
Ufak çaplı yaralarımız oldu
Göz yumduk biz hepsine
Zaman mekan seçmedik
Uydurduk her şeyi, kendimize
***
Lütfedip bir iki kelime söyle
Kurulu düzenimize isyan niye
Düşe kalka nasıl da büyüdük?
Hiç de az değil, bence fazla sevdik
***
Sımsıcak sarılmak varken
Bir koltukta yan yana
Çekildin köşene sakındın sen
Hak mı gördün bunu bana?
***
Yazıp durdum bizi her yere
Kazıdım bir ağacın gölgesine
Ne iklimler geçti başımızda
Bizim ağaç, hala yerinde
***
Açtık kapıları sonuna kadar
Sığındık birbirimize
Ne yollar ne yıllar devirdik
Acı tatlı en güzelinden
***
Söyleyeceklerim düğüm düğüm
Oldu boğazımda, neden küstün?
Şimdi kör bir kuyunun içinde
Merdivensiz, kaldım öylece
***
Sımsıcak sarılmak varken
Bir koltukta yan yana
Çekildin köşene sakındın sen
Hak mı gördün bunu bana?
***
Yazıp durdum bizi her yere
Kazıdım bir ağacın gölgesine
Ne iklimler geçti başımızdan
Bizim ağaç, hala yerinde
***
Sımsıcak sarılmak varken
Bir koltukta yan yana
Çekildin köşene sakındın sen
Hak mı gördün bunu bana?
***
Yazıp durdum bizi her yere
Kazıdım bir ağacın gölgesine
Ne iklimler geçti başımızdan
Bizim ağaç, hala yerinde
-
Bugünlerde durup dururken
Canım öyle bir sıkılıyor
Aldığım nefes bile bazen boğuyor
***
Bugünlerde durup dururken
Canım öyle bir sıkılıyor
Aldığım nefes bile bazen boğuyor
***
Ben sadece duruyorum her şey
Üstüme üstüme geliyor
Akıllı bulmaz, deliler beni buluyor
***
Her şeyin en iyisini bilirsiniz
Her şey hakkında var fikriniz
Sayıyla mı veriyor tanrım sizi
Bir bitmediniz
***
Boş ver diyorum kendi kendime
Görmezden gel hatta
Gülüp gülüp geçmek en güzeli valla
***
Boş ver diyorum kendi kendime
Herkes konuşur amma
He deyip geç, duymuş gibi yap ama duyma
***
Bugünlerde durup dururken
Canım öyle bir sıkılıyor
Aldığım nefes bile bazen boğuyor
***
Ben sadece duruyorum her şey
Üstüme üstüme geliyor
Akıllı bulmaz, deliler beni buluyor
***
Her şeyin en iyisini bilirsiniz
Her şey hakkında var fikriniz
Sayıyla mı veriyor tanrım sizi
Bir bitmediniz
***
Boş ver diyorum kendi kendime
Görmezden gel hatta
Gülüp gülüp geçmek en güzeli valla
***
Boş ver diyorum kendi kendime
Herkes konuşur amma
He deyip geç, duymuş gibi yap ama duyma
***
Boş ver diyorum kendi kendime
Gülüp gülüp geçmek en güzeli valla
Boş ver diyorum kendi kendime
Görmezden gel hatta
***
Bir bitmediniz yaaa
***
Boş ver diyorum kendi kendime
Görmezden gel hatta
Gülüp gülüp geçmek en güzeli valla
***
Boş ver diyorum kendi kendime
Herkes konuşur amma
He deyip geç, duymuş gibi yap ama duyma
-
Daha ne kadar, daha ne kadar
Daha ne kadar bekleteceksin?
Daha ne kadar, daha ne kadar
Daha ne kadar bekleteceksin sen?
***
Sende benden kalmadı mı yoksa?
Allah korusun
Ya da kimyan tutmadı mı yoksa?
Allah korusun
***
Son bi' söz, bu kez kesin kararlıyım
Bana inansan iyi olur
Bu mudur?
Çocuk yok ki senin tam karşında, sen
***
Daha ne kadar, daha ne kadar
Daha ne kadar bekleteceksin?
Daha ne kadar, daha ne kadar
Daha ne kadar bekleteceksin sen?
***
Anladım ben aklımın almadığı birçok sorusun
Ne garip ki sen bana hem kolay hem en zorusun
***
Son bi' söz, bu kez kesin kararlıyım
Bana inansan iyi olur
Bu mudur?
Çocuk yok ki senin tam karşında, sen
***
Daha ne kadar, daha ne kadar
Daha ne kadar bekleteceksin?
Daha ne kadar, daha ne kadar
Daha ne kadar bekleteceksin sen?
***
Daha, daha, daha, daha, daha, daha da (daha, daha, daha, daha da)
-
Başa çıkabilir miyim bilmiyorum
Bu defa hasret had safhada
Fena sardım kendime yetmiyorum
Durum kritik haber saldım etrafa
***
Başa çıkabilir miyim bilmiyorum
Bu defa hasret had safhada
Fena sardım kendime yetmiyorum
Durum kritik haber saldım etrafa
***
Çok tuhaf bir şey bu
Parmağında oynatıyor
Olağanüstü hal bu
Sınırlarımı zorluyor
***
Sen yanma yakmasını bil
Gerçek gün gibi ortada, bakmasını bil
Ayrılığın kibarı yok ki
Efendi gibi yas tutmasını bil
***
Sen yanma yakmasını bil
Gerçek gün gibi ortada, bakmasını bil
Ayrılığın kibarı yok ki
Efendi gibi yas tutmasını bil
Efendi gibi yas tutmasını bil
Efendi
***
Tez unutabilir miyim bilmiyorum
Yar bana nispet zevki sefada
Kaldım onsuz bir an geçmiyor ki
Bitmiş her şey kalmamış vefada
***
Çok yaman bir şey bu
Parmağında oynatıyor
Olağanüstü hal bu
Sınırlarımı zorluyor
***
Sen yanma yakmasını bil
Gerçek gün gibi ortada, bakmasını bil
Ayrılığın kibarı yok ki
Efendi gibi yas tutmasını bil
***
Sen yanma yakmasını bil
Gerçek gün gibi ortada, bakmasını bil
Ayrılığın kibarı yok ki
Efendi gibi yas tutmasını bil
Efendi gibi yas tutmasını bil
Efendi
-
Bi' daha asla istemem
Dememe bakma, yan cebime koy
Ağlamam ben sel gibi
Bütün ağaçlar mendil oldu
***
Ama rızanla, ama nazınla
Tutarım elini arızanla
Hedefe kitlen, hazırım ben
Koyarız adını yaz başında
***
Çekiyosak aşkın yangınını
Yiyeceğiz elbet kaymağını
Bu gezegen evimiz, ver elini
Gezeceğiz her bir fersahını
***
Çekiyosak aşkın yangınını
Yiyeceğiz elbet kaymağını
Bu gezegen evimiz, ver elini
Gezeceğiz her bir fersahını
***
Bi 'daha asla istemem
Dememe bakma, yan cebime koy
Ağlamam ben sel gibi
Bütün ağaçlar mendil oldu
***
Ama rızanla, ama nazınla
Tutarım elini arızanla
Hedefe kitlen, hazırım ben
Koyarız adını yaz başında
***
Çekiyosak aşkın yangınını
Yiyeceğiz elbet kaymağını
Bu gezegen evimiz, ver elini
Gezeceğiz her bir fersahını
***
Çekiyosak aşkın yangınını
Yiyeceğiz elbet kaymağını
Bu gezegen evimiz, ver elini
Gezeceğiz her bir fersahını
***
Çekiyosak aşkın yangınını
Yiyeceğiz elbet kaymağını
Bu gezegen evimiz, ver elini
Gezeceğiz her bir fersahını
***
Çekiyosak aşkın yangınını
Yiyeceğiz elbet kaymağını
Bu gezegen evimiz, ver elini
Gezeceğiz her bi' fersahını
***
Yangınını
Kaymağını
Ver elini
Fersahını
-
Sen sen ol yanıp da kendini anlatma
Anlatsan da az söyle üzerine katma
***
Bak gül hiç bağırmıyor
Seyrediyor alemi dalında
Her sabah konuşurlar
Karanfille bunun hakkında
***
Kendiliğinden olmalı
Sevecekse öyle sevsin
Mümkün mü aşkın, yola gelmesi
O bilir bildiği gibi gelsin
***
Yani düşünme aşk diyorum
Şaşmaz kaidesi kainatın
İstesen de kaybolmuyorsun
Peşinden ayrılma sevdanın
***
Zorlama sen başka
Ben başka o başka
Bir tane var her şeyden
Şaheser her bir parça
***
Sen bozup sen yapamazsın
Sahibi değilsin
Kalp bilir sırrını
Herkes değilsin
***
Kendiliğinden olmalı
Sevecekse öyle sevsin
Mümkün mü aşkın yola gelmesi
O bilir bildiği gibi gelsin
***
Kendiliğinden olmalı
Sevecekse öyle sevsin
Mümkün mü aşkın yola gelmesi
O bilir bildiği gibi gelsin
***
Yani düşünme aşk diyorum
Şaşmaz kaidesi kainatın
İstesen de kaybolmuyorsun
Peşinden ayrılma sevdanın
-
Bulut geçti
Gözyaşlarım kaldı çimende
Gül rengi şarap
İçilmez mi böyle bir günde
Seher yeli eser, yırtar eteğini gülün
Güle baktıkça
Çırpınır yüreği bülbülün
***
Bu yıldızlı gökler
Ne zaman başladı dönmeye
Kimse bilmez kimse bilmez...
***
Bulut geçti
Gözyaşlarım kaldı çimende
Gül rengi şarap
İçilmez mi böyle bir günde
Seher yeli eser, yırtar eteğini gülün
Güle baktıkça
Çırpınır yüreği bülbülün
***
Bulut geçti
Gözyaşlarım kaldı çimende
Gül rengi şarap
İçilmez mi böyle bir günde
Seher yeli eser, yırtar eteğini gülün
Güle baktıkça
Çırpınır yüreği bülbülün
***
Kimse bilmez kimse bilmez...
***
Bulut geçti
Gözyaşlarım kaldı çimende
Gül rengi şarap
İçilmez mi böyle bir günde
Seher yeli eser, yırtar eteğini gülün
Güle baktıkça
Çırpınır yüreği bülbülün
-
Unuttum beklemiyorum artık
Sende kalsın aşkın bitsin içimdeki acılık
Birlikte olmamız büyük bir saçmalık
Güneşe mi aldanıp birbirimizi yaktık
***
Okunmayan yazılmayan
Sevdaya düşmüşüz anlamadan
Ne bir masal olabildik ne de kahraman
Söylenmeyen duyulmayan sözler vardı
Gerçek yalan
Ne bir masal olabildik ne de kahraman
***
Unuttum bildiğim gördüğüm tüm aşkları
Onlar benden yanaydı
Hiç çekmedim acısını
Uçurdum kalbimi alsın götürsün bulutları
Yağmurun sesi, toprağın tazesi
İyi eder mi yaraları
***
Okunmayan yazılmayan
Sevdaya düşmüşüz anlamadan
Ne bir masal olabildik ne de kahraman
Söylenmeyen duyulmayan sözler vardı
Gerçek yalan
Ne bir masal olabildik ne de kahraman
***
Unuttum beklemiyorum artık
Sende kalsın aşkın bitsin içimdeki acılık
Birlikte olmamız büyük bir saçmalık
Güneşe mi aldanıp birbirimizi yaktık
***
Unuttum bildiğim gördüğüm tüm aşkları
Onlar benden yanaydı
Hiç çekmedim acısını
Uçurdum kalbimi alsın götürsün bulutları
Yağmurun sesi, toprağın tazesi
İyi eder mi yaraları
***
Okunmayan yazılmayan
Sevdaya düşmüşüz anlamadan
Ne bir masal olabildik ne de kahraman
Söylenmeyen duyulmayan sözler vardı
Gerçek yalan
Ne bir masal olabildik ne de kahraman
***
Okunmayan yazılmayan
Sevdaya düşmüşüz anlamadan
Ne bir masal olabildik ne de kahraman
-
Ay yine başım dönüyor ufaktan
Bir ayrılığa daha yürek dayanmayacak
Ay kime vereyim her biri, sana aşık hayallerimi
Gülün bile kurumadı dur nereye
***
Mazide hatırla, yalandan da olsa
O kadarı borç bize
Tesadüf aynı dalda
Sarılıp yeşerdik
Sanırım hep ergendik
***
Yas mühürümdür
Ateşten damgan ödülümdür
Al, beni de götür
Gidersen bensiz, ölümümdür, ay
***
Ay yine başım dönüyor ufaktan
Bir ayrılığa daha yürek dayanmayacak
Ay kime vereyim her biri, sana aşık hayallerimi
Gülün bile kurumadı dur nereye
***
Mazide hatırla, yalandan da olsa
O kadarı borç bize
Tesadüf aynı dalda
Sarılıp yeşerdik
Sanırım hep ergendik
***
Yas mühürümdür
Ateşten damgan ödülümdür
Al, beni de götür
Gidersen bensiz, ölümümdür
***
Yas mühürümdür
Ateşten damgan ödülümdür
Al, beni de götür
Gidersen bensiz, ölümümdür
***
Ölümümdür
-
Seni kaybettiğimi
Özlettiğini kendini yeni anladım
Bana dinlettiğin o
Şarkılardaki sözleri yeni anladım
***
Ah benim gözü karam
Her sözü adam gibi yârim
Beklerim ama
***
Yine bir ışık göremiyorum
Bu nasıl bi' yol ben de bilemiyorum
Uykum geliyor ama sen gelmiyorsun
Bana da yazık, yatağa giremiyorum
***
Niye bir ışık göremiyorum?
Bu nasıl bi' aşk ben de çözemiyorum
Uykum geliyor ama sen gelmiyorsun
Bana da yazık, yerine sevemiyorum
***
Ah benim gözü karam
Her sözü adam gibi yârim
Beklerim ama
***
Yine bir ışık göremiyorum
Bu nasıl bi' yol ben de bilemiyorum
Uykum geliyor ama sen gelmiyorsun
Bana da yazık, yatağa giremiyorum
***
Niye bir ışık göremiyorum?
Bu nasıl bi' aşk ben de çözemiyorum
Uykum geliyor ama sen gelmiyorsun
Bana da yazık, yerine sevemiyorum