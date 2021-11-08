DİNLENİYOR...

7/24 Dinle İzel
İzel

İzel

En Çok Dinlenen İzel Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Tesekkurler Sevgilim & Enbe Orkestrası

İzel 03:52
02

Sus

İzel 04:39
03

Kızımız Olacaktı

İzel 04:31
04

Kıyamadım

İzel 03:40
05

Kara Sevda

İzel 03:06

...

KAPAT
**
TÜMÜNÜ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x