Drakula Hayvan canımı yakıyor Hayvan damarımı deliyor Hayvan kanımı da içiyor Yapıyor hatayı, özrü de yok *** Hayvan canımı yakıyor Hayvan damarımı deliyor Hayvan kanımı da içiyor Yapıyor hatayı, özrü de yok *** Sevişmeyi bilmiyor Öğrenmek istemiyor Gündüzleri uyuyor Geceleri vampir gibi Geceleri vampir gibi *** Hadi kalk yoluna, çekemem Kendimi sana emdiremem Bul bir kurban dişine göre Hadi başka kapıya pis drakula *** Hadi kalk yoluna, çekemem Kendimi sana emdiremem Bul bir kurban dişine göre Hadi başka kapıya pis drakula *** Aptal beni aldatıyor Aptal beni saf sanıyor Aptal sabah eve geliyor Boynuzu yiyecek haberi yok *** Aptal beni aldatıyor Aptal beni saf sanıyor Aptal sabah eve geliyor Boynuzu yiyecek haberi yok *** Sevişmeyi bilmiyor Öğrenmek istemiyor Gündüzleri uyuyor Geceleri vampir gibi Geceleri vampir gibi *** Hadi kalk yoluna, çekemem Kendimi sana emdiremem Bul bir kurban dişine göre Hadi başka kapıya pis drakula *** Hadi kalk yoluna, çekemem Kendimi sana emdiremem Bul bir kurban dişine göre Hadi başka kapıya pis drakula *** Sevişmeyi bilmiyor Öğrenmek istemiyor Gündüzleri uyuyor Geceleri vampir gibi Geceleri vampir gibi *** Hadi kalk yoluna, çekemem Kendimi sana emdiremem Bul bir kurban dişine göre Hadi başka kapıya pis drakula *** Hadi kalk yoluna, çekemem Kendimi sana emdiremem Bul bir kurban dişine göre Hadi başka kapıya pis drakula

Düşer O Gitsin bekler mi kalpsiz Başkalarını sevsin o (sevsin o) Gülsün zamansız yersiz Ben olmasam da gezsin o, tozsun o, gamsız o Dersini almaz arsız o, yüzsüz o, mutlu o aaaa *** Yatağını özler dayanamaz döner o Aşk gözünü bürür sonra erir o Belki bir rüzgar götürebilir onu olsun düşer o *** Yatağını özler dayanamaz döner o Aşk gözünü bürür sonra erir o Belki bir rüzgar götürebilir onu olsun düşer o *** Yaşayamam ben onsuz Yapamam ben onsuz Açılır eller onu bekler *** Yatağını özler dayanamaz döner o Aşk gözünü bürür sonra erir o Belki bir rüzgar götürebilir onu olsun düşer o *** Yatağını özler dayanamaz döner o Aşk gözünü bürür sonra erir o Belki bir rüzgar götürebilir onu olsun düşer o Olsun düşer o *** Gitsin bekler mi kalpsiz Başkalarını sevsin o (sevsin o) Gülsün zamansız yersiz Ben olmasam da gezsin o, tozsun o, gamsız o Dersini almaz arsız o, yüzsüz o, mutlu o aaaa *** Yatağını özler dayanamaz döner o Aşk gözünü bürür sonra erir o Belki bir rüzgar götürebilir onu olsun düşer o *** Yatağını özler dayanamaz döner o Aşk gözünü bürür sonra erir o Belki bir rüzgar götürebilir onu olsun düşer o Olsun düşer o *** Yaşayamam ben onsuz Yapamam ben onsuz Açılır eller onu bekler *** Yatağını özler dayanamaz döner o Aşk gözünü bürür sonra erir o Belki bir rüzgar götürebilir onu olsun düşer o *** Yatağını özler dayanamaz döner o Aşk gözünü bürür sonra erir o Belki bir rüzgar götürebilir onu olsun düşer o Olsun düşer o

Amerika Kime anlatıyorum ben Aklını seveyim ben Dinlemedim değil anlamadın Biraz yavaşsın sen *** Kendine oyun seçtin Bir de güzel oynadın Ama çok naifsin, sahteciyim Oskarı'da hak ettin *** Gel hadi gir kanadımın altına Uçurayım seni yarın Amerika'ya Gökyüzüne bulutlardan bir kalp yapalım Altına da Türkçe biz aşığız yazalım *** Gel hadi gir kanadımın altına Uçurayım seni yarın Amerika'ya Gökyüzüne bulutlardan bir kalp yapalım Altına da Türkçe biz aşığız yazalım *** Ama nerde kuşlar yesin yalanlarını Ama nerde kuşlar yesin yalanlarını *** Haftanın belası Sana fazla burası Hollywood'a git kurtulur millet Temizlenir burası *** Kendine oyun seçtin Bir de güzel oynadın Ama çok naifsin, sahteciyim Oscar'ı da hak ettin *** Gel hadi gir kanadımın altına Uçurayım seni yarın Amerika'ya Gökyüzüne bulutlardan bir kalp yapalım Altına da Türkçe biz aşığız yazalım *** Gel hadi gir kanadımın altına Uçurayım seni yarın Amerika'ya Gökyüzüne bulutlardan bir kalp yapalım Altına da Türkçe biz aşığız yazalım *** Ama nerde kuşlar yesin yalanlarını Ama nerde kuşlar yesin yalanlarını

İyi Ki Doğdun Her şey olup biter mi? Kuşlar uçarda ancak sevgili öperse belki acılarım diner O öpüşme büyülüdür, öyle kapanır gözler Sadece ve öylece iyi olur geceler *** Yatağımsın, yorganımsın Beklenensin, karsın sen Ağlatansın, güldürensin Sevdiğimsin, narsın sen Gelmesen de çok şükür ki bu dünyada varsın sen *** Bir geldin, hoş geldin Bin bir oldum birken ben Hoş geldin sevgilim Hoş geldin beklenendin Güneş misin, ay mısın? İyi ki doğmuşsun sen *** Bir geldin, hoş geldin Bin bir oldum birken ben Hoş geldin sevgilim Hoş geldin beklenendin Güneş misin, ay mısın İyi ki doğmuşsun sen Güneş misin, ay mısın İyi ki doğmuşsun sen *** Yatağımsın, yorganımsın Beklenensin, karsın sen Ağlatansın, güldürensin Sevdiğimsin, narsın sen Gelmesen de çok şükür ki bu dünyada varsın sen *** Bir geldin, hoş geldin Bin bir oldum birken ben Hoş geldin sevgilim Hoş geldin beklenendin Güneş misin, ay mısın? İyi ki doğmuşsun sen *** Bir geldin, hoş geldin Bin bir oldum birken ben Hoş geldin sevgilim Hoş geldin beklenendin Güneş misin, ay mısın İyi ki doğmuşsun sen *** Güneş misin, ay mısın İyi ki doğmuşsun sen

Oh Olsun Zalim ne hâle getirdin, Arap atı gibi koştum Sende ümidi görünce nasıl havalara uçtum Melekti yüzün Sevine sevine sana teslim olunca değişti yüzün Kalsın *** "Hoşça kal", dedim ama boşta kal diye bir dilek tuttum Sen köşelerde yalnız bitap düştün yoruldun, oh olsun "Hoşça kal", dedim ama boşta kal diye bir dilek tuttum Sen köşelerde yalnız bitap düştün yoruldun, oh olsun *** Zalim ne hâle getirdin, Arap atı gibi koştum Sende ümidi görünce nasıl havalara uçtum Melekti yüzün Sevine sevine sana teslim olunca değişti yüzün Kalsın *** "Hoşça kal", dedim ama boşta kal diye bir dilek tuttum Sen köşelerde yalnız bitap düştün yoruldun, oh olsun "Hoşça kal", dedim ama boşta kal diye bir dilek tuttum Sen köşelerde yalnız bitap düştün yoruldun, oh olsun *** "Hoşça kal", dedim ama boşta kal diye bir dilek tuttum Sen köşelerde yalnız bitap düştün yoruldun, oh olsun "Hoşça kal", dedim ama boşta kal diye bir dilek tuttum Sen köşelerde yalnız bitap düştün yoruldun, oh olsun *** "Hoşça kal", dedim ama boşta kal diye bir dilek tuttum Sen köşelerde yalnız bitap düştün yoruldun, oh olsun "Hoşça kal", dedim ama boşta kal diye bir dilek tuttum Sen köşelerde yalnız bitap düştün yoruldun, oh olsun

Solmuş Gül Kasabası Aşk bitti Batmış geminin malları diyorlar bize sevgilim nerdesin Kafir kenafir onlar güzelim sen kafana takma Göm onu koynuma Acil ben sana muhtacım Gözyaşımı silen yok ağlamak aciz Sessiz çare kalmamış sözlerde cevapsız hayallerde *** Bilmem ne kadarı yarısı mı Kaç deli dolu geceye bedel sorusunu İnsan oturuyo düşünüyo yeri gelir ağlıyo kaçamıyo *** Seni görsem diye gidiyorum her gün o lanet su kıyısına Beni yalnızlarda bırakma gel solmuş gül kasabasına Ne yalan ne dolan kattım sevdim Kandım son damlana kadar Yine şenlendir yüreği hadi gel solmuş gül kasabasına *** Aşk bitti Batmış geminin malları diyorlar bize sevgilim nerdesin Kafir kenafir onlar güzelim sen kafana takma Göm onu koynuma Acil ben sana muhtacım Gözyaşımı silen yok ağlamak aciz Sessiz çare kalmamış sözlerde cevapsız hayallerde *** Bilmem ne kadarı yarısı mı Kaç deli dolu geceye bedel sorusunu İnsan oturuyo düşünüyo yeri gelir ağlıyo kaçamıyo *** Seni görsem diye gidiyorum her gün o lanet su kıyısına Beni yalnızlarda bırakma gel solmuş gül kasabasına Ne yalan ne dolan kattım sevdim Kandım son damlana kadar Yine şenlendir yüreği hadi gel solmuş gül kasabasına *** Seni görsem diye gidiyorum her gün o lanet su kıyısına Beni yalnızlarda bırakma gel solmuş gül kasabasına Ne yalan ne dolan kattım sevdim Kandım son damlana kadar Yine şenlendir yüreği hadi gel solmuş gül kasabasına Aşk bitti

Rezil Hadi birbirimizin yerine geçelim Bu defa sen kalan ol Eşyaları sen topla bir ara ben uğrar alırım *** Yeni bir aşka hazır değilim henüz dedikten sonra Ertesi sabah başka birinin uyanırdım koynunda *** İyi mi şimdi yalnızlık başa da dönemezsin rezil Kötü bir kalp neye yarar keyfini süreme ezil *** Sen artık kendi kendinle küçük tercihinle Sevişip durursun beni zor bulursun Kendi kendinle küçük tercihinle Sevişip durursun beni zor bulursun *** Senden sonra birkaç saniye Herkesi sen sandım Etrafta zebil ne tilkiler varmış hemen uyandım *** İyi mi şimdi yalnızlık başa da dönemezsin rezil Kötü bir kalp neye yarar keyfini süreme ezil *** Sen artık kendi kendinle küçük tercihinle Sevişip durursun beni zor bulursun Kendi kendinle küçük tercihinle Sevişip durursun beni zor bulursun *** Kendi kendinle küçük tercihinle Sevişip durursun beni zor bulursun Kendi kendinle küçük tercihinle Sevişip durursun beni zor bulursun *** İyi mi şimdi yalnızlık başa da dönemezsin rezil Kötü bir kalp neye yarar keyfini süreme ezil *** Sen artık kendi kendinle küçük tercihinle Sevişip durursun beni zor bulursun Kendi kendinle küçük tercihinle Sevişip durursun beni zor bulursun *** Kendi kendinle küçük tercihinle Sevişip durursun beni zor bulursun Kendi kendinle küçük tercihinle Sevişip durursun beni zor bulursun

Hicran Ah ne güzeldi o zaman Aşk rüyalarda yazılan bi şarkı gibiydi Kuş sesiydi dinlerdin uyarken Uyanırdın ellerinden uçardı *** İçimde saklı hala gençliğin aşkı Sevgilim yanımdayken hicran Hicran duyulmaz mı *** Bir kuşun uçuşundan daha güzel Ne var ki bu dünyada Hicranı sevdiysem bundan kime ne *** Bir kuşun uçuşundan daha güzel Ne var ki bu dünyada Hicranı sevdiysem bundan kime ne *** Aşk en büyüktür her zaman Her defasında geri döner o ihtişam Ah kaçırırsam öpmeden Uyanırdın ellerinden uçardı *** İçimde saklı hala gençliğin aşkı Sevgilim yanımdayken hicran Hicran duyulmaz mı *** Bir kuşun uçuşundan daha güzel Ne var ki bu dünyada Hicranı sevdiysem bundan kime ne *** Bir kuşun uçuşundan daha güzel Ne var ki bu dünyada Hicranı sevdiysem bundan kime ne Aşk en büyüktür her zaman

İmdat Bir yabancı çaldı bugün kapımı "Kimsin, nesin?" dedim, aldım misafir odasına Dedi, "Hiç mi tanımazsın? Kokla Azıcık yanaş usuluma" *** Durgun, soluk bi' suratla izledi beni Yılların hüznü birikmiş ikimizin özleminde Yudumlarken fincanından kahveyi "Seni özledim bugün", dedi *** Ya Rab, hepimize yardım, sonumuza hayrın Nefsimize aklın lazım Sevgi ne kolay olunca, tadı bozulunca Kötü bi' durumda imdat *** Ya Rab, hepimize yardım, sonumuza hayrın Nefsimize aklın lazım Sevgi ne kolay olunca, tadı bozulunca Kötü bi' durumda imdat *** Ah, ne gündü, aldı bütün ömrümü Sevdim, öptüm, çalıverdim çareyi yarasına Dedi, "Hiç mi acımazsın? Yakma Görecek bi' göz ver ruhuma" *** Yorgun argın bi' yürekle aşkladı beni İlk günün şevki birikmiş ikimizin bedeninde Uğuldarken dudağımdan aşk değil Ona hasretim hiç geçmedi *** Ya Rab, hepimize yardım, sonumuza hayrın Nefsimize aklın lazım Sevgi ne kolay olunca, tadı bozulunca Kötü bi' durumda imdat *** Ya Rab, hepimize yardım, sonumuza hayrın Nefsimize aklın lazım Sevgi ne kolay olunca, tadı bozulunca Kötü bi' durumda imdat *** Ya Rab, hepimize yardım, sonumuza hayrın Nefsimize aklın lazım Sevgi ne kolay olunca, tadı bozulunca Kötü bi' durumda imdat *** Ya Rab, hepimize yardım, sonumuza hayrın Nefsimize aklın lazım Sevgi ne kolay olunca, tadı bozulunca Kötü bi' durumda imdat

Yaz Geldi Geçmiş günleri saymadım Katil hangimiz aymadım Sen sözünü tutamadın Bende bi yürek var nasıl sağlam Sana çoktan kapandı o dükkan Fedaim olmadın *** Hava güzel sokaklarda koşturmalı Havam güzel birisini kandırmalı Bi şekilde bulunuyo aşk yolu Hayat güzel yine baharın sonu Bi şekilde bulunuyo aşk yolu Hayat güzel yine baharın sonu *** Yaz geldi dere tepe sıcak şimdi Sen yokken buraları çok değişti İstersen sora sora bulursun beni Gölge etme başka dileğim yok *** Yaz geldi dere tepe sıcak şimdi Sen yokken buraları çok değişti İstersen sora sora bulursun beni Gölge etme başka dileğim yok *** Bittin sabaha kalmadın Korkak aşka inanmadın Sen elimi tutamadın Şimdi kapıma yat boşa pişman Dönüşün yok bozuktu o vicdan Tedavi olamadın *** Hava güzel sokaklarda koşturmalı Havam güzel birisini kandırmalı Bi şekilde bulunuyo aşk yolu Hayat güzel yine baharın sonu Bi şekilde bulunuyo aşk yolu Hayat güzel yine baharın sonu *** Yaz geldi dere tepe sıcak şimdi Sen yokken buraları çok değişti İstersen sora sora bulursun beni Gölge etme başka dileğim yok *** Yaz geldi dere tepe sıcak şimdi Sen yokken buraları çok değişti İstersen sora sora bulursun beni Gölge etme başka dileğim yok *** Yaz geldi dere tepe sıcak şimdi Sen yokken buraları çok değişti İstersen sora sora bulursun beni Gölge etme başka dileğim yok *** Yaz geldi dere tepe sıcak şimdi Sen yokken buraları çok değişti İstersen sora sora bulursun beni Gölge etme başka dileğim yok

Göz Göre Göre Gönül nasıl özler onu kör edeni sayıklar Sabah uyanınca sahile vurur yalnızlıktan Benim senle bitmemiş bir kaderim var Er ya da geç sana verecek bir canım var *** Göz göre göre sevdim bi kere Cennet sularında yüzdüm bin kere Bir kalbim var benim iste de vereyim Bir masalda tutsak et kendi sahibini *** Göz göre göre sevdim bi kere Cennet sularında yüzdüm bin kere Bir kalbim var benim iste de vereyim Bir masalda tutsak et kendi sahibini *** Gönül nasıl özler onu kör edeni sayıklar Sabah uyanınca sahile vurur yalnızlıktan Benim senle bitmemiş bir kaderim var Er ya da geç sana verecek bir canım var *** Göz göre göre sevdim bi kere Cennet sularında yüzdüm bin kere Bir kalbim var benim iste de vereyim Bir masalda tutsak et kendi sahibini *** Göz göre göre sevdim bi kere Cennet sularında yüzdüm bin kere Bir kalbim var benim iste de vereyim Bir masalda tutsak et kendi sahibini