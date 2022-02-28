Dua Dinle, bu son duam, açılır elim yukarı Dinle, olsun dua, kapanır içim, susarım Dolu gözlerim yolu bulur Sonu hep böyle mi olur? Neden? *** Dinle, bu son duam, açılır elim yukarı Dinle, olsun dua, kapanır içim, susarım Dolu gözlerim yolu bulur Sonu hep böyle mi olur? *** Hani ağlamazdı deli yüreğim? Neden almadın yanına? Söyle, neden? *** Dinle, bu son duam, açılır elim yukarı Dinle, olsun dua, kapanır içim, susarım Dolu gözlerim yolu bulur Sonu hep böyle mi olur? Neden? *** Dinle, bu son duam, açılır elim yukarı Dinle, olsun dua, kapanır içim, susarım Dolu gözlerim yolu bulur Sonu hep böyle mi olur? *** Hani ağlamazdı deli yüreğim? Neden almadın yanına? Söyle, neden? *** Dinle, bu son duam, açılır elim yukarı Dinle, olsun dua, kapanır içim, susarım Dolu gözlerim yolu bulur Sonu hep böyle mi olur? Neden? *** Dinle, bu son duam, açılır elim yukarı Dinle, olsun dua, kapanır içim, susarım Dolu gözlerim yolu bulur Sonu hep böyle mi olur? *** Hani ağlamazdı deli yüreğim? Neden almadın yanına? Söyle, neden? *** Sonu hep böyle mi olur? Neden?

Beni Bırak Beklerim ama içim gidiyor Ya boşa geçerse saatler Anlamam asla nasıl veriyor Utanmadan onca vaatler *** Bir bilseydin her şeyim sendin Neydi amacın, neydi ki derdin? Bak sabır taşı çatladı, gördün *** Beni bırak kendi hâlime Sana bu hâlim zor gelir Düşünürüm kendi kendime Şu koca dünya dar gelir, of *** Beni bırak kendi hâlime Sana bu hâlim zor gelir Düşünürüm kendi kendime Şu koca dünya dar gelir *** Beklerim ama içim gidiyor Ya boşa geçerse saatler Anlamam asla nasıl veriyor Utanmadan onca vaatler *** Bir bilseydin her şeyim sendin Neydi amacın, neydi ki derdin? Bak sabır taşı çatladı, gördün *** Beni bırak kendi hâlime Sana bu hâlim zor gelir Düşünürüm kendi kendime Şu koca dünya dar gelir, of *** Beni bırak kendi hâlime Sana bu hâlim zor gelir Düşünürüm kendi kendime Şu koca dünya dar gelir, of *** Beni bırak kendi hâlime Sana bu hâlim zor gelir Düşünürüm kendi kendime Şu koca dünya dar gelir, of *** Beni bırak kendi hâlime

Elele Yaklaş, tut elimden Kaçtım elin elinden Sensiz anla hâlimi, bak da gör biraz Ah, ne olur insafa gel biraz *** Yaklaş, tut elimden Kaçtım elin elinden Sensiz anla hâlimi, bak da gör biraz Ah, ne olur insafa gel biraz *** Yalnız kaldığım geceler berbat Buna bir sen dayanırsın bilirim heyhat *** El ele dolaştır beni Düşman çatlatalım gel el ele El ele dolaştır beni Takmam kimseleri, sen gel hele *** El ele dolaştır beni Düşman çatlatalım gel el ele El ele dolaştır beni Takmam kimseleri, sen gel hele *** Yaklaş, tut elimden Kaçtım elin elinden Sensiz anla hâlimi, bak da gör biraz Ah, ne olur insafa gel biraz *** Yaklaş, tut elimden Kaçtım elin elinden Sensiz anla hâlimi, bak da gör biraz Ah, ne olur insafa gel biraz *** Yalnız kaldığım geceler berbat Buna bir sen dayanırsın bilirim heyhat *** El ele dolaştır beni Düşman çatlatalım gel el ele El ele dolaştır beni Takmam kimseleri, sen gel hele *** El ele dolaştır beni Düşman çatlatalım gel el ele El ele dolaştır beni Takmam kimseleri, sen gel hele *** El ele dolaştır beni Düşman çatlatalım gel el ele El ele dolaştır beni Takmam kimseleri, sen gel hele *** El ele dolaştır beni Düşman çatlatalım gel el ele El ele dolaştır beni Takmam kimseleri, sen gel hele *** El ele dolaştır beni Düşman çatlatalım gel el ele El ele dolaştır beni Takmam kimseleri, sen gel hele *** El ele dolaştır...

Galibi Sen Yorulma, bir faydası yok artık Aynı ben değilim ben, inanmam Sonunda kahreden o gerçeği Bana sen mi yaşattın, inanmam *** Bu son senin suçun Yansın şimdi için Daha fazla üzme, git Hadi git *** Belki inanırdım Aşkı hiç bilmesem Bu aşk değil savaştı sanki Galibi sen, sebebi de sen *** Belki inanırdım Aşkı hiç bilmesem Bu aşk değil savaştı sanki Galibi sen, sebebi de sen *** Yorulma, bir faydası yok artık Aynı ben değilim ben, inanmam Sonunda kahreden o gerçeği Bana sen mi yaşattın, inanmam *** Bu son senin suçun Yansın şimdi için Daha fazla üzme, git Hadi git *** Belki inanırdım Aşkı hiç bilmesem Bu aşk değil savaştı sanki Galibi sen, sebebi de sen *** Belki inanırdım Aşkı hiç bilmesem Bu aşk değil savaştı sanki Galibi sen, sebebi de sen Galibi sen, sebebi de sen *** Belki inanırdım Aşkı hiç bilmesem Bu aşk değil savaştı sanki Galibi sen, sebebi de sen

Yok Yere Ner'deydim, nerelere geldim? Kapı çaldı, sen diye uyandım Biliyorsun seviyordum, böyle özür mü olur? Hâlâ fonda gurur *** Ner'deydim, nerelere geldim? Kapı çaldı, sen diye uyandım Biliyorsun seviyordum, böyle özür mü olur? Hâlâ fonda gurur *** Tatlı veda buna denir Hiç uzatmadan, kırmadan Biri giderse biri gelir Yaşanır mı aşk olmadan? *** Yok yere a canım esirin olamam Bile bile senin ellerine kalamam Yok yere a canım esirin olamam Bile bile senin ellerine kalamam Yok yere a canım esirin olamam Bile bile senin ellerine kalamam *** Ner'deydim, nerelere geldim? Kapı çaldı, sen diye uyandım Biliyorsun seviyordum, böyle özür mü olur? Hâlâ fonda gurur *** Tatlı veda buna denir Hiç uzatmadan, kırmadan Biri giderse biri gelir Yaşanır mı aşk olmadan? *** Yok yere a canım esirin olamam Bile bile senin ellerine kalamam Yok yere a canım esirin olamam Bile bile senin ellerine kalamam Yok yere a canım esirin olamam Bile bile senin ellerine kalamam

Unutmak İsteyince gönlünden çıkartıp atmak zor Yoluna güller sersem yine olmuyor Hani bi' laf dinlesen, hadi biraz dinlensen Böyle haince gitmiyor *** İsteyince gönlünden çıkartıp atmak zor Yoluna güller sersem yine olmuyor Hani bi' laf dinlesen, hadi biraz dinlensen Böyle haince gitmiyor *** Kimseye sorma, aynalarda yüzün Bak nasıl duruyor yalancı gülüşün Hatalarının farkına varırsan Af dilersin belki beni bulursan *** Unutmak tek adalet İhanet, ne cesaret Böyle gelmiş ama Böyle giderse felaket *** Unutmak tek adalet İhanet, ne cesaret Böyle gelmiş ama Böyle giderse felaket *** İsteyince gönlünden çıkartıp atmak zor Yoluna güller sersem yine olmuyor Hani bi' laf dinlesen, hadi biraz dinlensen Böyle haince gitmiyor *** İsteyince gönlünden çıkartıp atmak zor Yoluna güller sersem yine olmuyor Hani bi' laf dinlesen, hadi biraz dinlensen Böyle haince gitmiyor *** Kimseye sorma, aynalarda yüzün Bak nasıl duruyor yalancı gülüşün Hatalarının farkına varırsan Af dilersin belki beni bulursan *** Unutmak tek adalet İhanet, ne cesaret Böyle gelmiş ama Böyle giderse felaket *** Unutmak tek adalet İhanet, ne cesaret Böyle gelmiş ama Böyle giderse felaket *** Unutmak tek adalet İhanet, ne cesaret Böyle gelmiş ama Böyle giderse felaket

Dayanamam Gel etme eyleme Bana bir hâller oluyor anla Gel etme eyleme Düzelir her şey zamanla *** Dayanmak zordur sandım Yanılmışım gördüm Çok zor değilmiş unutmak Anladım *** Seni yine sevemem, buna dayanamam Sana köle olsam yine yaranamam Biraz uzak olalım, belki de yarar Gör bak o zaman kim kimi arar *** Seni yine sevemem, buna dayanamam Sana köle olsam yine yaranamam Biraz uzak olalım, belki de yarar Gör bak o zaman kim kimi arar *** Gel etme eyleme Bana bir hâller oluyor anla Gel etme eyleme Düzelir her şey zamanla *** Dayanmak zordur sandım Yanılmışım gördüm Çok zor değilmiş unutmak Anladım *** Seni yine sevemem, buna dayanamam Sana köle olsam yine yaranamam Biraz uzak olalım, belki de yarar Gör bak o zaman kim kimi arar *** Seni yine sevemem Seni yine sevemem, buna dayanamam Sana köle olsam yine yaranamam Biraz uzak olalım, belki de yarar Gör bak o zaman kim kimi arar *** Seni yine sevemem, buna dayanamam Sana köle olsam yine yaranamam Biraz uzak olalım, belki de yarar Gör bak o zaman kim kimi arar *** Seni yine sevemem, buna dayanamam Sana köle olsam yine yaranamam Biraz uzak olalım, belki de yarar Gör bak o zaman kim kimi arar

Ya Sus Ya sus, hiç soru sorma Ya da çık hayatımdan, günahım olma Ya sus, kendini dinle Yansın ateşler, kor olsun bırak teninde *** Ben de istedim, ah, senin gibi Bildim umutlarla sevişmeyi Ama gel gör ki, canım, olmuyor Sanki kimse aşka inanmıyor *** Bırak tasalanmayı da hadi gel Böyle bir an bir ömre bedel Sen yaralı, ben yaralı Değerimizi bilmediler *** Bırak tasalanmayı da hadi gel Böyle bir an bir ömre bedel Sen yaralı, ben yaralı Değerimizi bilmediler *** Ya sus, hiç soru sorma Ya da çık hayatımdan, günahım olma Ya sus, kendini dinle Yansın ateşler, kor olsun bırak teninde *** Ben de istedim, ah, senin gibi Bildim umutlarla sevişmeyi Ama gel gör ki, canım, olmuyor Sanki kimse aşka inanmıyor *** Bırak tasalanmayı da hadi gel Böyle bir an bir ömre bedel Sen yaralı, ben yaralı Değerimizi bilmediler *** Bırak tasalanmayı da hadi gel Böyle bir an bir ömre bedel Sen yaralı, ben yaralı Değerimizi bilmediler *** Bırak tasalanmayı da hadi gel Böyle bir an bir ömre bedel Sen yaralı, ben yaralı Değerimizi bilmediler

Bir Küçük Aşk Ne akşamlara Ne gecelere inan Onlar giderler Bir benim kalan *** Susamış gönlüm Bir küçük aşka Senin yanında Aşk bile başka *** Anma adımı sevmeyeceksen Bir yanım üşür, bir yanımda sen Kölen olurum anlasan beni, yâr *** Yalvarayım mı diz çöküp önünde? Gözlerimden anla ne olur Ecelim bile sanki elinde Karardı dünyam, kurtar ne olur *** Yalvarayım mı diz çöküp önünde? Gözlerimden anla ne olur Ecelim bile sanki elinde Karardı dünyam, kurtar ne olur *** Ne akşamlara Ne gecelere inan Onlar giderler Bir benim kalan *** Susamış gönlüm Bir küçük aşka Senin yanında Aşk bile başka *** Yalvarayım mı diz çöküp önünde? Gözlerimden anla ne olur Ecelim bile sanki elinde Karardı dünyam, kurtar ne olur *** Yalvarayım mı diz çöküp önünde? Gözlerimden anla ne olur Ecelim bile sanki elinde Karardı dünyam, kurtar ne olur *** Anma adımı sevmeyeceksen Bir yanım üşür, bir yanımda sen Kölen olurum anlasan beni, yâr *** Yalvarayım mı diz çöküp önünde? Gözlerimden anla ne olur Ecelim bile sanki elinde Karardı dünyam, kurtar ne olur *** Yalvarayım mı diz çöküp önünde? Gözlerimden anla ne olur Ecelim bile sanki elinde Karardı dünyam, kurtar ne olur *** Yalvarayım mı diz çöküp önünde? Gözlerimden anla ne olur Ecelim bile sanki elinde Karardı dünyam, kurtar ne olur