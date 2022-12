Sen gitme bana kal Yokluğunda buralar Boş kalan sokaklara benzer Her yer hep taş duvar *** Ya ümit ver de senin olayım Ya izin ver sende kaybolayım Savrulursam karanlığında Bir ışık yak yönümü bulayım *** Her günümde gecemde Yerin yanımdır benim Sen canımsın sen gücüm Sen efendim

Kıyamadım uyandırmaya Giderken sen üzülme diye Yapamam gidemem bilirsin Bakarsam gözlerine *** Kaç defa denedik saymadım Kaç defa sözümü tutmadım Zor gelir dayanmak biliyorum Bu defa gidiyorum *** Her defasında kapıdan döndüm Sen sevindin ben bin defa öldüm *** Sen mutlu olasın diye Ben acılar mı çekeyim Sakın uyanma ne olur Bu defa vazgeçmeyeceğim *** Sen mutlu olasın diye Ben acılar mı çekeyim Sakın uyanma ne olur Bu defa vazgeçmeyeceğim *** Her defasında kapıdan döndüm Sen sevindin ben bin defa öldüm *** Sen mutlu olasın diye Ben acılar mı çekeyim Sakın uyanma ne olur Bu defa vazgeçmeyeceğim *** Sen mutlu olasın diye Ben acılar mı çekeyim Sakın uyanma ne olur Bu defa vazgeçmeyeceğim *** Sen mutlu olasın diye Ben acılar mı çekeyim Sakın uyanma ne olur Bu defa vazgeçmeyeceğim *** Sen mutlu olasın diye Ben acılar mı çekeyim Sakın uyanma ne olur Bu defa vazgeçmeyeceğim

Yalvarıp suçlu gibi Seni inandırmaya niyetim yok Sakın ağlamamı bekleme *** Sen kendine aşk mı Köle mi arıyorsun? Beni sayma, yeni düşler kur kendine *** Yüzüme bak, çocuk değilim ben Ya çıkar at beni yüreğinden Ya da sarıl bana delilenme, sev *** Boşa geçen onca güne hayret Ya bitir burada ya devam et Ama yeter artık soru sorma, sus *** Bana güvenmeyi, inanmayı öğren Bozsam niyetimi ruhun duymaz Seni sevmesem, heyecan istesem Haberin, haberin, haberin olmaz *** Bana güvenmeyi, inanmayı öğren Bozsam niyetimi ruhun duymaz Seni sevmesem, heyecan istesem Haberin, haberin, haberin olmaz *** Yalvarıp suçlu gibi Seni inandırmaya niyetim yok Sakın ağlamamı bekleme *** Sen kendine aşk mı Köle mi arıyorsun? Beni sayma, yeni düşler kur kendine *** Yüzüme bak, çocuk değilim ben Ya çıkar at beni yüreğinden Ya da sarıl bana delilenme, sev *** Boşa geçen onca güne hayret Ya bitir burada ya devam et Ama yeter artık soru sorma, sus *** Bana güvenmeyi, inanmayı öğren Bozsam niyetimi ruhun duymaz Seni sevmesem, heyecan istesem Haberin, haberin, haberin olmaz *** Bana güvenmeyi, inanmayı öğren Bozsam niyetimi ruhun duymaz Seni sevmesem, heyecan istesem Haberin, haberin, haberin olmaz *** Bana güvenmeyi, inanmayı öğren Bozsam niyetimi ruhun duymaz Seni sevmesem, heyecan istesem Haberin, haberin, haberin olmaz