Yaklaş, tut elimden Kaçtım elin elinden Sensiz anla hâlimi, bak da gör biraz Ah, ne olur insafa gel biraz *** Yaklaş, tut elimden Kaçtım elin elinden Sensiz anla hâlimi, bak da gör biraz Ah, ne olur insafa gel biraz *** Yalnız kaldığım geceler berbat Buna bir sen dayanırsın bilirim heyhat *** El ele dolaştır beni Düşman çatlatalım gel el ele El ele dolaştır beni Takmam kimseleri, sen gel hele *** El ele dolaştır beni Düşman çatlatalım gel el ele El ele dolaştır beni Takmam kimseleri, sen gel hele *** Yaklaş, tut elimden Kaçtım elin elinden Sensiz anla hâlimi, bak da gör biraz Ah, ne olur insafa gel biraz *** Yaklaş, tut elimden Kaçtım elin elinden Sensiz anla hâlimi, bak da gör biraz Ah, ne olur insafa gel biraz *** Yalnız kaldığım geceler berbat Buna bir sen dayanırsın bilirim heyhat *** El ele dolaştır beni Düşman çatlatalım gel el ele El ele dolaştır beni Takmam kimseleri, sen gel hele *** El ele dolaştır beni Düşman çatlatalım gel el ele El ele dolaştır beni Takmam kimseleri, sen gel hele *** El ele dolaştır beni Düşman çatlatalım gel el ele El ele dolaştır beni Takmam kimseleri, sen gel hele *** El ele dolaştır beni Düşman çatlatalım gel el ele El ele dolaştır beni Takmam kimseleri, sen gel hele *** El ele dolaştır beni Düşman çatlatalım gel el ele El ele dolaştır beni Takmam kimseleri, sen gel hele *** El ele dolaştır...