Elele Şarkı Sözleri
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Yaklaş, tut elimden
Kaçtım elin elinden
Sensiz anla hâlimi, bak da gör biraz
Ah, ne olur insafa gel biraz
***
Yaklaş, tut elimden
Kaçtım elin elinden
Sensiz anla hâlimi, bak da gör biraz
Ah, ne olur insafa gel biraz
***
Yalnız kaldığım geceler berbat
Buna bir sen dayanırsın bilirim heyhat
***
El ele dolaştır beni
Düşman çatlatalım gel el ele
El ele dolaştır beni
Takmam kimseleri, sen gel hele
***
El ele dolaştır beni
Düşman çatlatalım gel el ele
El ele dolaştır beni
Takmam kimseleri, sen gel hele
***
Yaklaş, tut elimden
Kaçtım elin elinden
Sensiz anla hâlimi, bak da gör biraz
Ah, ne olur insafa gel biraz
***
Yaklaş, tut elimden
Kaçtım elin elinden
Sensiz anla hâlimi, bak da gör biraz
Ah, ne olur insafa gel biraz
***
Yalnız kaldığım geceler berbat
Buna bir sen dayanırsın bilirim heyhat
***
El ele dolaştır beni
Düşman çatlatalım gel el ele
El ele dolaştır beni
Takmam kimseleri, sen gel hele
***
El ele dolaştır beni
Düşman çatlatalım gel el ele
El ele dolaştır beni
Takmam kimseleri, sen gel hele
***
El ele dolaştır beni
Düşman çatlatalım gel el ele
El ele dolaştır beni
Takmam kimseleri, sen gel hele
***
El ele dolaştır beni
Düşman çatlatalım gel el ele
El ele dolaştır beni
Takmam kimseleri, sen gel hele
***
El ele dolaştır beni
Düşman çatlatalım gel el ele
El ele dolaştır beni
Takmam kimseleri, sen gel hele
***
El ele dolaştır...