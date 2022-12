Bırakılınca hiç teslim olmadan Unutulunca emanet olmadan Kapı kapanınca hızlı hızlı bekleyen Biraz açılınca geri dönmek isteyen Bırakılınca *** Bırakılınca hiç teslim olmadan Unutulunca emanet olmadan Kapı kapanınca hızlı hızlı bekleyen Biraz açılınca geri dönmek isteyen *** Güneş her şeyim olur Senden önce Güneş kendine doğar Biz görünce *** Ama bizde bir şeyler bitti Böyle bitmesi gerek miydi? Bizde bir şeyler bitti Böyle bitmesi gerek miydi? *** Bırakılınca hiç teslim olmadan Unutulunca emanet olmadan Kapı kapanınca hızlı hızlı bekleyen Biraz açılınca geri dönmek isteyen *** Güneş her şeyim olur Senden önce Güneş kendine doğar Biz görünce *** Ama bizde bir şeyler bitti Böyle bitmesi gerek miydi? Bizde bir şeyler bitti Böyle bitmesi gerek miydi? *** (Bizde bir şeyler bitti Bizde bir şeyler bitti Bizde bir şeyler bitti Bizde bir şeyler bitti) *** Ama bizde bir şeyler bitti (Bizde bir şeyler bitti) Böyle bitmesi gerek miydi? Bizde bir şeyler bitti (Bizde bir şeyler bitti) Böyle bitmesi gerek miydi? Gerek miydi?

Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem "Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem Deyip de çektin gittin Deyip de çektin gittin *** Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem "Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem Deyip de çektin gittin Deyip de çektin gittin *** Yalancısın sen, yalancı Ne olursun gitme, dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı, ah *** Yalancısın sen, yalancı Ne olursun gitme, dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı *** Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım *** Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem "Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem Deyip de çektin gittin Deyip de çektin gittin *** Yalancısın sen, yalancı Ne olursun gitme, dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı, ah *** Yalancısın sen, yalancı Ne olursun gitme, dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı *** Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım *** Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım