Sen bendin, kim gibi yanıldın? Sen her şeydin, kim gibi darıldın? Dur, sakin ol biraz Lütfen dur, kendin ol biraz *** O zaman eyvallah, güzelim vallah Niye bana kendini tanıtmadın? Hadi eyvallah, giderim vallah diye Ben sana hiç darılmadım *** Sen bendin, kim gibi yanıldın? Hani sen benimdin, kimlere sarıldın? Dur, sakin ol biraz Lütfen dur, kendin ol biraz *** O zaman eyvallah, güzelim vallah Niye bana kendini tanıtmadın? Hadi eyvallah, giderim vallah diye Ben sana hiç darılmadım *** O zaman eyvallah, güzelim vallah Niye bana kendini tanıtmadın? Hadi eyvallah, giderim vallah diye Ben sana hiç darılmadım *** O zaman eyvallah, güzelim vallah Niye bana kendini tanıtmadın? Hadi eyvallah, giderim vallah diye Ben sana hiç darılmadım *** (O zaman eyvallah, güzelim vallah Niye?)

Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem "Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem Deyip de çektin gittin Deyip de çektin gittin *** Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem "Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem Deyip de çektin gittin Deyip de çektin gittin *** Yalancısın sen, yalancı Ne olursun gitme, dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı, ah *** Yalancısın sen, yalancı Ne olursun gitme, dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı *** Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım *** Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem "Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem Deyip de çektin gittin Deyip de çektin gittin *** Yalancısın sen, yalancı Ne olursun gitme, dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı, ah *** Yalancısın sen, yalancı Ne olursun gitme, dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı *** Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım *** Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım