-
Böyle olsun istemezdim
Çok pişmanım çok
Seni nasıl özledim
Ama yüzüm yok
***
Al götür her şeyimi
Al senin olsun
Anla artık anla beni
Yüreğin duysun
***
Al götür her şeyimi
Al senin olsun
Anla artık anla beni
Yüreğin duysun
***
Bir anlıktı bir hataydı
Kalbini kırdım
Aşkıma ilk ihanetim
Fenalardayım
***
Bir anlıktı bir hataydı
Kendimi yaktım
Aşkıma ilk ihanetim
Fenalardayım
-
Yol bu ya hikaye bu
Döner dolaşırım yine sana gelirim
Aşk bu öyle gördüm öyle bilirim
Aşk bu ya hesabı bu
Ben böyle büyüdüm
***
Kolay değil inan
Gurur meselesi
An meselesi
Sana dönebilirim
***
Zor değil inan
Gurur meselesi
An meselesi
Senin olurum
-
Hayattan bezmiş bir köle gibi yaşıyorum, niye?
Güneşim batık, doğmuyor, ağlıyorum gündüz gece
İçimdeki şu yangını söndürmez kimse
İlaç olmaz hiçbir çare dermansız derde
İçimdeki şu yangını söndürmez kimse
İlaç olmaz hiçbir çare dermansız derde
***
Niye bana gelmiyorsun?
Hiç mi beni sevmiyorsun?
Zor mu gelir bütün bunlar?
Niye susup söylemiyorsun?
***
Meyler çare bulamadı
Dostlarım arayıp sormadı
Ağladım sabaha kadar
Gözyaşımı silen olmadı
***
Derin bir yalnızlık bu
Yaşadığım şimdilerde
Bir başımayım koskoca evrende
Biri olsun istiyorum
Hem dost hem sevgili hem de deva dertlerime
Sendin doğacak günüme güneş yerine
Yalnızlığımı unutacak, yanında uçacaktım
Belki uzaklardan duyarsın diye
Sana bir şiir, bir şarkı, bir ağıt yazdım
***
Niye bana gelmiyorsun?
Hiç mi beni sevmiyorsun?
Zor mu gelir bütün bunlar?
Niye susup söylemiyorsun?
***
Meyler çare bulamadı
Dostlarım arayıp sormadı
Ağladım sabaha kadar
Gözyaşımı silen olmadı
***
Meyler çare bulamadı
Dostlarım arayıp sormadı
Ağladım sabaha kadar
Gözyaşımı silen olmadı
-
Bir sabah uyandığında
Bulamazsan beni yanında
Yaptıklarına bak çektiklerime bak
Geçmişe dönüp uzanınca
Varım yoğum hepsi bir anda
Aldıklarına bak çaldıklarına bak
***
Kime zarar verdik bizden başka
Kime zarar verdik
Kimin ahını aldık da
Bu yüzden mi ertelendik
***
Kime zarar verdik bizden başka
Kime zarar verdik
Kimin ahını aldık da
Bu yüzden mi ertelendik
***
Bir sabah uyandığında
Bulamazsan beni yanında
Yaptıklarına bak çektiklerime bak
Gölgede susuz kalınca
Anam babam derdim aşkla
Aldıklarına bak çektiklerime bak
***
Kime zarar verdik bizden başka
Kime zarar verdik
Kimin ahını aldık da
Bu yüzden mi ertelendik
***
Kime zarar verdik bizden başka
Kime zarar verdik
Kimin ahını aldık da
Bu yüzden mi ertelendik
***
Kime zarar verdik bizden başka
Kime zarar verdik
Kimin ahını aldık da
Bu yüzden mi ertelendik
-
Üstesinden gelemiyorum
Seni bazen çözemiyorum
Zaman almış başını gidiyor
Buna anlam veremiyorum
(Sana anlam veremiyorum)
***
Bir yerlerde kol kola el ele sarmaş dolaş
Bir yerlerde aklım karışır yavaş yavaş
***
Ben senin yaşadığın
Gizli bir macerayım
Belli olmaz ne zaman alışırım
Yoksa yanlış yolda mıyım
-
Ben hayatı baştan yazdım
Acilen aşkı bulmam lazım
Olursa senle ne ala
Anlamadın mı derdimi hala
***
Uyumaaa uyuma
***
Şak diye keserim canımı sıkarsan
Hiç çekemem hiç bıkarsam
Noktayı koyarım orda kalırsın
Hiç çekemem hiç bıkarsam
***
Ben hayatı baştan yazdım
Acilen aşkı bulmam lazım
Olursa senle ne ala
Anlamadın mı derdimi hala
***
Uyumaaa uyuma
***
Şak diye keserim canımı sıkarsan
Hiç çekemem hiç bıkarsam
Noktayı koyarım orda kalırsın
Hiç çekemem hiç bıkarsam
***
gel peşimden geleceksen
sağdan solda oyalanma
de hadi ne diyeceksen
fazla durmam buralarda
kimseyi fazla bekleyemem
-
Ne verilmez kararın var uzattıkça uzattın
Ne zaman aşktan söz etsem bana masal anlattın
***
A benim gel git akıllım senin neyine kapıldım
Hiç bir beklentim kalmadı ben senden çok sıkıldım
Çok sıkıldım
***
Ben maşa değilim ki ateşe tutuyorsun
Benimle oynadıkça kendini yakıyorsun
-
Aklımdaydın kaç zamandır
Bir türlü kendime soramadım
Kaybedilmiş yıllar var ya
İşte o yılları yaşamadım
***
Artık bir çok şeyin farkındayım
Kaldığım yerden başlamalıyım
Gizlendiği yerden çıktı öbür yanım
Bir daha geriye bakmayacağım
Hiç kimse üstüne bi şey alınmasın
Biraz da kendime yaşayacağım
***
Aklımdaydın kaç zamandır
Bir türlü kendime soramadım
Kaybedilmiş yıllar var ya
İşte o yılları yaşamadım
***
Artık bir çok şeyin farkındayım
Kaldığım yerden başlamalıyım
Gizlendiği yerden çıktı öbür yanım
Bir daha geriye bakmayacağım
Hiç kimse üstüne bi şey alınmasın
Biraz da kendime yaşayacağım
***
Gizlendiği yerden çıktı öbür yanım
Bir daha geriye bakmayacağım
Hiç kimse üstüne bi şey alınmasın
Biraz da kendime yaşayacağım
-
Yoruldum ben, sana sabrım yok
Duymuyorsan hiçbir lafım yok
Gönlün hovarda, yeni diyarlarda
Bir masumu çaldın başka suçun yok
***
Günahları al boynuna
Çal gülleri, sar koynuna
Seni tutan yok
***
Sen ister gül ister oyna
İster al ister alma
Bunlar aşkın çaresiz nağmeleri
Aşkların katili aşk ihanetleri
Bunlar aşkın çaresiz nağmeleri
Aşkların katili aşk ihanetleri
***
Yoruldum ben, sana sabrım yok
Duymuyorsan hiçbir lafım yok
Gönlün hovarda, yeni diyarlarda
Bir masumu çaldın başka suçun yok
***
Günahları al boynuna
Çal gülleri, sar koynuna
Seni tutan yok
***
Sen ister gül ister oyna
İster al ister alma
Bunlar aşkın çaresiz nağmeleri
Aşkların katili aşk ihanetleri
Bunlar aşkın çaresiz nağmeleri
Aşkların katili aşk ihanetleri
***
Sen ister gül ister oyna
İster al ister alma
Bunlar aşkın çaresiz nağmeleri
Aşkların katili aşk ihanetleri
Bunlar aşkın çaresiz nağmeleri
Aşkların katili aşk ihanetleri
***
Sen ister gül ister oyna
İster al ister alma
Bunlar aşkın çaresiz nağmeleri
Aşkların katili aşk ihanetleri
Bunlar aşkın çaresiz nağmeleri
Aşkların katili aşk ihanetleri
***
Aşkların katili aşk ihanetleri
Aşkların katili aşk ihanetleri
Aşkların katili aşk ihanetleri
-
Her üstüne düşeni
Yaptı yine gözlerin
Eğer baştan çıktıysam
Günahı senin
***
Ben her zaman iflah olmaz
Bir romantik olabilirim
Bu bakışlar karşısında
Nasıl sakin durabilirim
***
Ben geldim aşka gel hadi hadi
Seni çok canım çekti
Uzaktan olmaz aman aman
Suya sabuna dokunmadan
-
Bir oyunla başladı bütün hikayem
Ne başı ne sonu belli değil
Yaşamadım çocuksu günlerin
Hesabını kime soracağım belli değil
***
Dünkü çocuk değilim
Artık yorgunum
Biraz kırgınım
***
Ne günahım var benim
Ne zor yollardan geçtim
Bu yalnızlık korkusu
Belki annemin suçu
***
Her gece düşümde seni aradım
Ellerini öptüm doyamadım
Yaşamadım çocuksu günlerin
Hesabını kime soracağım belli değil
-
Geceler harap oldu
Uykular ziyan
Yokluğun yanımda her gün
Günlerim yalan
Gizli gizli ağladım
Sakladım derdimi
Duymadın feryadımı
Zannettin yalan
***
Alışırım sandım
Oyalarım sandım kendimi
Tutunamıyorum sarılamıyorum
Elin ellerine
***
Gel arada sırada görün gözüme
Bana bahaneleri bulma yine
Kolun olurum emre amade
Dile benden ne dilersen
-
Gözlerinden anladım
Sonbaharın geldiğini
Belki de uzun zamandır kıştı
Haberim yoktu
***
Bu kadar zor muydu ağrılığı anlatmak
Bu kadar üzülmene gerek yoktu
***
Ben halinden anlarım
Elinde ateşle gelme bana
Beni bir o yana bir bu yana
Kül gibi savurma
Aşkımla oynama
-
Gözlerinden anladım
Sonbaharın geldiğini
Belki de uzun zamandır kıştı
Haberim yoktu
***
Bu kadar zor muydu ağrılığı anlatmak
Bu kadar üzülmene gerek yoktu
***
Ben halinden anlarım
Elinde ateşle gelme bana
Beni bir o yana bir bu yana
Kül gibi savurma
Aşkımla oynama