Yalvarıp suçlu gibi Seni inandırmaya niyetim yok Sakın ağlamamı bekleme *** Sen kendine aşk mı Köle mi arıyorsun? Beni sayma, yeni düşler kur kendine *** Yüzüme bak, çocuk değilim ben Ya çıkar at beni yüreğinden Ya da sarıl bana delilenme, sev *** Boşa geçen onca güne hayret Ya bitir burada ya devam et Ama yeter artık soru sorma, sus *** Bana güvenmeyi, inanmayı öğren Bozsam niyetimi ruhun duymaz Seni sevmesem, heyecan istesem Haberin, haberin, haberin olmaz *** Bana güvenmeyi, inanmayı öğren Bozsam niyetimi ruhun duymaz Seni sevmesem, heyecan istesem Haberin, haberin, haberin olmaz *** Yalvarıp suçlu gibi Seni inandırmaya niyetim yok Sakın ağlamamı bekleme *** Sen kendine aşk mı Köle mi arıyorsun? Beni sayma, yeni düşler kur kendine *** Yüzüme bak, çocuk değilim ben Ya çıkar at beni yüreğinden Ya da sarıl bana delilenme, sev *** Boşa geçen onca güne hayret Ya bitir burada ya devam et Ama yeter artık soru sorma, sus *** Bana güvenmeyi, inanmayı öğren Bozsam niyetimi ruhun duymaz Seni sevmesem, heyecan istesem Haberin, haberin, haberin olmaz *** Bana güvenmeyi, inanmayı öğren Bozsam niyetimi ruhun duymaz Seni sevmesem, heyecan istesem Haberin, haberin, haberin olmaz *** Bana güvenmeyi, inanmayı öğren Bozsam niyetimi ruhun duymaz Seni sevmesem, heyecan istesem Haberin, haberin, haberin olmaz