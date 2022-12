Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni *** Hani bir nefesle çekersin ya Beni de öyle çek hasretim aşk kokan yıldızlara Hani bakar dalarsın ya guruba Bana da öyle bak kulun olayım *** Hani bir nefesle çekersin ya Beni de öyle çek hasretim aşk kokan yıldızlara Hani bakar dalarsın ya guruba Bana da öyle bak kulun olayım *** Of aman denizleri aş da gel kurbanın olam Kurtar beni buralardan ne olur Ay aman denizleri aş da gel kurbanın olam Kurtar beni buralardan ne olur *** Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni *** Kurtar beni ne olur Kurtar beni ne olur Kurtar beni *** Hani bir nefesle çekersin ya Beni de öyle çek hasretim aşk kokan yıldızlara Hani bakar dalarsın ya guruba Bana da öyle bak kulun olayım *** Hani bir nefesle çekersin ya Beni de öyle çek hasretim aşk kokan yıldızlara Hani bakar dalarsın ya guruba Bana da öyle bak kulun olayım *** Of aman denizleri aş da gel kurbanın olam Kurtar beni buralardan ne olur Ay aman denizleri aş da gel kurbanın olam Kurtar beni buralardan ne olur *** Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur *** Ay aman denizleri aş da gel kurbanın olam Kurtar beni buralardan ne olur Ay aman denizleri aş da gel kurbanın olam Kurtar beni buralardan ne olur *** Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni *** Kurtar beni Kurtar beni Kurtar beni

Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri *** Yarınlar yok gibi Güneş hiç doğmayacak O gitti ah gitti Bir daha hiç dönmeyecek *** Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri *** Son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim Ah son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim *** Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri *** Yarınlar yok gibi Güneş hiç doğmayacak O gitti ah gitti Bir daha hiç dönmeyecek *** Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri *** Son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim Ah son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim *** Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri *** Son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim Ah son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim *** Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri