Hayat Pencerenin Dışında Şarkı Sözleri
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İzel
Hayat Pencerenin Dışında
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Yeniden, esiverdi yine yeniden
Beni benden alan duygular, çalsın bütün kapılar
Yeniden, esiverdi yine yeniden
Şarkılarda kalan geceler, vursun bütün saatler
***
Git, sakın dönüp geriye bakma
Nasıl olsa zaman senin yanında
Git, daha fazla bekleme, durma
Hayat pencerenin dışında
***
Bugünlerin birinde bir şeyler doğacak bende
İşte yine yolculuk var önümde
Dans ediyor gölgeler ay ışığının altında
Kalbimin her çarpışında bir daha, sevdim bir daha
***
Yeniden, esiverdi yine yeniden
Şarkılarda kalan geceler, vursun bütün saatler
***
Git, sakın dönüp geriye bakma
Nasıl olsa zaman senin yanında
Git, daha fazla bekleme, durma
Hayat pencerenin dışında
***
Git, sakın dönüp geriye bakma
Nasıl olsa zaman senin yanında
Git, daha fazla bekleme, durma
Hayat pencerenin dışında
***
Git, daha fazla bekleme, durma
Hayat pencerenin dışında
***
Sevdim bir daha
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