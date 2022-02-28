Yeniden, esiverdi yine yeniden Beni benden alan duygular, çalsın bütün kapılar Yeniden, esiverdi yine yeniden Şarkılarda kalan geceler, vursun bütün saatler *** Git, sakın dönüp geriye bakma Nasıl olsa zaman senin yanında Git, daha fazla bekleme, durma Hayat pencerenin dışında *** Bugünlerin birinde bir şeyler doğacak bende İşte yine yolculuk var önümde Dans ediyor gölgeler ay ışığının altında Kalbimin her çarpışında bir daha, sevdim bir daha *** Yeniden, esiverdi yine yeniden Şarkılarda kalan geceler, vursun bütün saatler *** Git, sakın dönüp geriye bakma Nasıl olsa zaman senin yanında Git, daha fazla bekleme, durma Hayat pencerenin dışında *** Git, sakın dönüp geriye bakma Nasıl olsa zaman senin yanında Git, daha fazla bekleme, durma Hayat pencerenin dışında *** Git, daha fazla bekleme, durma Hayat pencerenin dışında *** Sevdim bir daha Yeniden başla