Her Şey Ayrı Şarkı Sözleri
İzel Her Şey Ayrı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İzel Her Şey Ayrı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Her Şey Ayrı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Söylemişsin, duymamışım
Yine söyler misin dinlersem eğer?
O güzel anı kaçırmışım
Duymak isterim dilersen eğer
***
Senden öyle her zaman hoş sözler duyulmuyor
Arada bir olunca insanoğlu duymuyor
***
Bundan böyle her şey ayrı
Yatak ayrı, döşek ayrı
Çok bekledim, konuşmadın
Konuşsan da çok geç, yok bir hayrı
***
Bundan böyle her şey ayrı
Yatak ayrı, döşek ayrı
Çok bekledim, konuşmadın
Konuşsan da çok geç, yok bir hayrı
***
Söylemişsin, duymamışım
Yine söyler misin dinlersem eğer?
O güzel anı kaçırmışım
Duymak isterim dilersen eğer
***
Senden öyle her zaman hoş sözler duyulmuyor
Arada bir olunca insanoğlu duymuyor
***
Bundan böyle her şey ayrı
Yatak ayrı, döşek ayrı
Çok bekledim, konuşmadın
Konuşsan da çok geç, yok bir hayrı
***
Bundan böyle her şey ayrı
Yatak ayrı, döşek ayrı
Çok bekledim, konuşmadın
Konuşsan da çok geç, yok bir hayrı
***
Bundan böyle her şey ayrı
Yatak ayrı, döşek ayrı
Çok bekledim, konuşmadın
Konuşsan da çok geç, yok bir hayrı