Söylemişsin, duymamışım Yine söyler misin dinlersem eğer? O güzel anı kaçırmışım Duymak isterim dilersen eğer *** Senden öyle her zaman hoş sözler duyulmuyor Arada bir olunca insanoğlu duymuyor *** Bundan böyle her şey ayrı Yatak ayrı, döşek ayrı Çok bekledim, konuşmadın Konuşsan da çok geç, yok bir hayrı *** Bundan böyle her şey ayrı Yatak ayrı, döşek ayrı Çok bekledim, konuşmadın Konuşsan da çok geç, yok bir hayrı *** Söylemişsin, duymamışım Yine söyler misin dinlersem eğer? O güzel anı kaçırmışım Duymak isterim dilersen eğer *** Senden öyle her zaman hoş sözler duyulmuyor Arada bir olunca insanoğlu duymuyor *** Bundan böyle her şey ayrı Yatak ayrı, döşek ayrı Çok bekledim, konuşmadın Konuşsan da çok geç, yok bir hayrı *** Bundan böyle her şey ayrı Yatak ayrı, döşek ayrı Çok bekledim, konuşmadın Konuşsan da çok geç, yok bir hayrı *** Bundan böyle her şey ayrı Yatak ayrı, döşek ayrı Çok bekledim, konuşmadın Konuşsan da çok geç, yok bir hayrı