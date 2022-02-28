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7/24 Dinle Işıklı Yol

Işıklı Yol Şarkı Sözleri

İzel Işıklı Yol şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İzel Işıklı Yol şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Işıklı Yol sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İzel

İzel

Işıklı Yol

  • Hevesimi Kırma

  • Gurur

  • Işıklı Yol

  • Belli mi Olur

  • Hatalım

  • Her Şey Ayrı

  • Boş Yere

  • Bir Sene Oldu

  • Sana Ne Kadar

  • Sayende

  • Taksi

  • Gelişi Güzel Değil

  • Belli mi Olur (Summer Bonus)

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