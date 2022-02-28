Zaman Beklemez Şarkı Sözleri
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Hayat rüya gibi, aşk bi' kumar gibi
Kaybettim seni sevgili
Yağmur gibi yaşlar akar gözlerimden
Kahrettin beni sevgili
***
Aşk dolu geceler
Kadar yalnızım
Sensizim
Sensiz
***
Seni başıma taç, gözlerime yaş ettim
Şu hasta kalbime aşkını ilaç ettim
Sen mesut ol diye ben kendi kendimi
Kaderimle avutup nasıl da harap ettim
***
Aşk bu mudur ey sevgili?
Bir aşk vardır bi' gönülde
Kabahat seni seven
Şu benim deli, deli gönlümde
***
Sen başka dünyada, ben sanki rüyada
Bilemedim ey sevgili
Ben mi çaresizim, sen mi vefasızsın?
Bulamadım ey sevgili
***
Aşk dolu geceler
Kadar yalnızım
Sensizim
Sensiz
***
Her nereye baksam acı hatıran var
Mazi hançer gibi derinden yaralar
Ölmeyen aşkımı öldüren sen oldun
Korkarım ki eyvah bize de ayrılık var
***
Aşk bu mudur ey sevgili?
Bir aşk vardır bir gönülde
Kabahat seni seven
Şu benim deli, deli gönlümde
***
Aşk bu mudur ey sevgili?
Bir aşk vardır bir gönülde
Kabahat seni seven
Şu benim deli, deli gönlümde
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Belki durup dururken
Yanına gelince
Söylediklerimi anlamsız buldun
***
Oysa vakit yoktu
Ama sen haklıydın
Çünkü böyle şeyler aceleye gelmezdi
***
Yalandan da olsa
Ne güzel güldün o akşam bana
***
Belki tanışmak zor
İyi anlaşmak zor
Peki görüşmek çok mu kolaydı?
***
Çok kısa bir zamanda
Belki biraz da zorla
Bence gayet iyi de anlaştık
***
Yalandan da olsa
Ne güzel güldün o akşam bana
***
Yalandan da olsa
Ne güzel güldün o akşam bana
***
Bana bir söz verdin
Yine gelirim diye
Sen gelmesen bile ben gelirdim
***
Sana bi şarkı yazdım
Söylersin diye
Beni hiç unutmamanı istedim
***
Yalandan da olsa
Ne güzel güldün o akşam bana
***
Yalandan da olsa
Ne güzel güldün o akşam bana
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Umutsuz olduğu bir anda sevmek, ister her insan
Birazcık şanslıysan neden olmasın
***
Kendinden emin değilsen sevme
Bensiz mutluysan, hep öyle kal
***
Eğer, her gece yattığında
Büyülü düşler sana
Benden bahsediyorsa
Hemen, tatlı uykundan uyan
Çünkü ben hiç uyuyamam
Seni düşündüğüm zaman
***
Ben ki sevmekten, hiç usanmam
***
Umutsuz olduğu bir anda sevmek, ister her insan
Birazcık şanslıysan neden olmasın
***
Kendinden emin değilsen sevme
Bensiz mutluysan, hep öyle kal
***
Eğer, her gece yattığında
Büyülü düşler sana
Benden bahsediyorsa
Hemen, tatlı uykundan uyan
Çünkü ben hiç uyuyamam
Seni düşündüğüm zaman
***
Ben ki sevmekten, hiç usanmam
Ben ki sevmekten, hiç usanmam
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