Kabahat Seni Sevende Hayat rüya gibi, aşk bi' kumar gibi Kaybettim seni sevgili Yağmur gibi yaşlar akar gözlerimden Kahrettin beni sevgili *** Aşk dolu geceler Kadar yalnızım Sensizim Sensiz *** Seni başıma taç, gözlerime yaş ettim Şu hasta kalbime aşkını ilaç ettim Sen mesut ol diye ben kendi kendimi Kaderimle avutup nasıl da harap ettim *** Aşk bu mudur ey sevgili? Bir aşk vardır bi' gönülde Kabahat seni seven Şu benim deli, deli gönlümde *** Sen başka dünyada, ben sanki rüyada Bilemedim ey sevgili Ben mi çaresizim, sen mi vefasızsın? Bulamadım ey sevgili *** Aşk dolu geceler Kadar yalnızım Sensizim Sensiz *** Her nereye baksam acı hatıran var Mazi hançer gibi derinden yaralar Ölmeyen aşkımı öldüren sen oldun Korkarım ki eyvah bize de ayrılık var *** Aşk bu mudur ey sevgili? Bir aşk vardır bir gönülde Kabahat seni seven Şu benim deli, deli gönlümde *** Aşk bu mudur ey sevgili? Bir aşk vardır bir gönülde Kabahat seni seven Şu benim deli, deli gönlümde

Ne Güzel Güldün Belki durup dururken Yanına gelince Söylediklerimi anlamsız buldun *** Oysa vakit yoktu Ama sen haklıydın Çünkü böyle şeyler aceleye gelmezdi *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Belki tanışmak zor İyi anlaşmak zor Peki görüşmek çok mu kolaydı? *** Çok kısa bir zamanda Belki biraz da zorla Bence gayet iyi de anlaştık *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Bana bir söz verdin Yine gelirim diye Sen gelmesen bile ben gelirdim *** Sana bi şarkı yazdım Söylersin diye Beni hiç unutmamanı istedim *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana