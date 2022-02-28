Kabahat Seni Sevende (O G) Hayat rüya gibi, aşk bi' kumar gibi Kaybettim seni sevgili Yağmur gibi yaşlar akar gözlerimden Kahrettin beni sevgili *** Aşk dolu geceler Kadar yalnızım Sensizim Sensiz *** Seni başıma taç, gözlerime yaş ettim Şu hasta kalbime aşkını ilaç ettim Sen mesut ol diye ben kendi kendimi Kaderimle avutup nasıl da harap ettim *** Aşk bu mudur ey sevgili? Bir aşk vardır bi' gönülde Kabahat seni seven Şu benim deli, deli gönlümde *** Sen başka dünyada, ben sanki rüyada Bilemedim ey sevgili Ben mi çaresizim, sen mi vefasızsın? Bulamadım ey sevgili *** Aşk dolu geceler Kadar yalnızım Sensizim Sensiz *** Her nereye baksam acı hatıran var Mazi hançer gibi derinden yaralar Ölmeyen aşkımı öldüren sen oldun Korkarım ki eyvah bize de ayrılık var *** Aşk bu mudur ey sevgili? Bir aşk vardır bir gönülde Kabahat seni seven Şu benim deli, deli gönlümde *** Aşk bu mudur ey sevgili? Bir aşk vardır bir gönülde Kabahat seni seven Şu benim deli, deli gönlümde

Yine Çıktım Yollara Sattım anıları kandırdım eskiciyi Karar verip azat ettim yüreğimi Değiştirdim eşyaların yerini Açıverdim şöyle bir perdeleri Bilirim hayatı yeniden sevmeyi *** Çıktım artık yola yelkenlerim fora Hiç kimse sormasa da beni Bir daha karşıma çıkmasa da *** Yine çıktım yollara yelkenlerim fora Hiç kimse duymasa da beni Uymasa da ruhuma *** Bıraktım hepsini anahtar teslimli Yeter artık feda etmem kendimi Yeni çarşaflar serdim yatağıma Ansızın vurdu pembe yanağıma Bir aşk borcu var hayatın bana *** Çıktım artık yola yelkenlerim fora Hiç kimse sormasa da beni Bir daha karşıma çıkmasa da *** Yine çıktım yollara yelkenlerim fora Hiç kimse duymasa da beni Uymasa da ruhuma

Şarap Gibi Susmaların Konuşmaların Yalan Yalan Yalan Böyle Gelmiş Böyle Gitmez Ziyan O Günlerin Hepsi Sana Haram Haram Haram Şarap Gibi Sevdi Beni Zaman *** Böyle Kal Yada Evde Kal Değişmezsin Değişmez Bakışların Satışların Değişmez Oyuna Gelmem Gelmem İnan *** Kiminle Aşık Atıyor Atıyorsun Büyüler Yaptın Mavi Boncuk Taktım Aklımla Yine Ben Kazandım