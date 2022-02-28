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7/24 Dinle Jazznağme

Jazznağme Şarkı Sözleri

İzel Jazznağme şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İzel Jazznağme şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Jazznağme sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İzel

İzel

Jazznağme

  • Kara Sevda

  • Gurbet

  • Akşam Güneşi

  • Haydar Haydar

  • Ah Bu Gönül Şarkıları

  • Yine Yakmış Yar Mektubun Ucunu

  • Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine

  • Baba Beni Maziye Götür

  • Veda Busesi

  • Şiire Gazele

  • Yad Eller

  • At Kadehi Elinden

  • Bir Bahar Akşamı

  • Bu Ne Sevgi Ah

  • Kal Bu Gece

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