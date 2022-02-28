Kıyamadım Kıyamadım uyandırmaya Giderken sen üzülme diye Yapamam gidemem bilirsin Bakarsam gözlerine *** Kaç defa denedik saymadım Kaç defa sözümü tutmadım Zor gelir dayanmak biliyorum Bu defa gidiyorum *** Her defasında kapıdan döndüm Sen sevindin ben bin defa öldüm *** Sen mutlu olasın diye Ben acılar mı çekeyim Sakın uyanma ne olur Bu defa vazgeçmeyeceğim *** Sen mutlu olasın diye Ben acılar mı çekeyim Sakın uyanma ne olur Bu defa vazgeçmeyeceğim *** Her defasında kapıdan döndüm Sen sevindin ben bin defa öldüm *** Sen mutlu olasın diye Ben acılar mı çekeyim Sakın uyanma ne olur Bu defa vazgeçmeyeceğim *** Sen mutlu olasın diye Ben acılar mı çekeyim Sakın uyanma ne olur Bu defa vazgeçmeyeceğim *** Sen mutlu olasın diye Ben acılar mı çekeyim Sakın uyanma ne olur Bu defa vazgeçmeyeceğim *** Sen mutlu olasın diye Ben acılar mı çekeyim Sakın uyanma ne olur Bu defa vazgeçmeyeceğim

Bebek Sustum içime atar gibi Sensiz seninle yatar gibi Olmaz olanı yaşar gibi Aşkı hayellere sığdıramam *** Sustum içime atar gibi Sensiz seninle yatar gibi Olmaz olanı yaşar gibi Aşkı hayellere sığdıramam *** Ben seni ölesiye sevdim inan Sana uzak olmaya katlanamam Sevgime ruhuma kim karışır Ben seversem saklayamam *** Çık güzelim çık ortaya çık Aşktan saklanmak ne demek Mutluluğun formülü çok açık Bir sen bir ben bir de bebek *** Sustum içime atar gibi Sensiz seninle yatar gibi Olmaz olanı yaşar gibi Aşkı hayellere sığdıramam *** Sustum içime atar gibi Sensiz seninle yatar gibi Olmaz olanı yaşar gibi Aşkı hayellere sığdıramam *** Ben seni ölesiye sevdim inan Sana uzak olmaya katlanamam Sevgime ruhuma kim karışır Ben seversem saklayamam *** Çık güzelim çık ortaya çık Aşktan saklanmak ne demek Mutluluğun formülü çok açık Bir sen bir ben bir de bebek

Geceler Kara Gün gelecek anlayacaksın Mutluluklar rüyada Hep güvenip, hep seviyorsan İşin zor bu dünyada *** Kaçıp giden kurtulur olmuş Ne olacak halimiz Sayenizde sevemez olduk Taş kesildi kalbimiz *** Kim demiş Aşklara inanan mı var Geceler kara, geceler kara Sevmişiz Bundan güzel yalan mı var Geceler kara Hazır inkara *** Kim demiş Aşklara inanan mı var Geceler kara, geceler kara Sevmişiz Bundan güzel yalan mı var Geceler kara Hazır inkara *** Gün gelecek anlayacaksın Mutluluklar rüyada Hep güvenip, hep seviyorsan İşin zor bu dünyada *** Kaçıp giden kurtulur olmuş Ne olacak halimiz Sayenizde sevemez olduk Taş kesildi kalbimiz *** Kim demiş Aşklara inanan mı var Geceler kara, geceler kara Sevmişiz Bundan güzel yalan mı var Geceler kara Hazır inkara *** Kim demiş Aşklara inanan mı var Geceler kara geceler kara Sevmişiz Bundan güzel yalan mı var Geceler kara Hazır inkara *** Geceler kara Geceler kara Hazır inkara

Haberin Olmaz Yalvarıp suçlu gibi Seni inandırmaya niyetim yok Sakın ağlamamı bekleme *** Sen kendine aşk mı Köle mi arıyorsun? Beni sayma, yeni düşler kur kendine *** Yüzüme bak, çocuk değilim ben Ya çıkar at beni yüreğinden Ya da sarıl bana delilenme, sev *** Boşa geçen onca güne hayret Ya bitir burada ya devam et Ama yeter artık soru sorma, sus *** Bana güvenmeyi, inanmayı öğren Bozsam niyetimi ruhun duymaz Seni sevmesem, heyecan istesem Haberin, haberin, haberin olmaz *** Bana güvenmeyi, inanmayı öğren Bozsam niyetimi ruhun duymaz Seni sevmesem, heyecan istesem Haberin, haberin, haberin olmaz *** Yalvarıp suçlu gibi Seni inandırmaya niyetim yok Sakın ağlamamı bekleme *** Sen kendine aşk mı Köle mi arıyorsun? Beni sayma, yeni düşler kur kendine *** Yüzüme bak, çocuk değilim ben Ya çıkar at beni yüreğinden Ya da sarıl bana delilenme, sev *** Boşa geçen onca güne hayret Ya bitir burada ya devam et Ama yeter artık soru sorma, sus *** Bana güvenmeyi, inanmayı öğren Bozsam niyetimi ruhun duymaz Seni sevmesem, heyecan istesem Haberin, haberin, haberin olmaz *** Bana güvenmeyi, inanmayı öğren Bozsam niyetimi ruhun duymaz Seni sevmesem, heyecan istesem Haberin, haberin, haberin olmaz *** Bana güvenmeyi, inanmayı öğren Bozsam niyetimi ruhun duymaz Seni sevmesem, heyecan istesem Haberin, haberin, haberin olmaz

Şekerim Alamazlar seni benden Bilirler nasıl deliyim ben Sanma sen olmayınca yaşarım ben *** Sensin yüreğimin özü Sensin gecesi gündüzü Yoksan hayat derin sızı Geri kalan yalan *** Çile desen çekerim inan üzülmem Dert desen çekerim Araya yolları koyma Dayanamam şekerim

Vurmuşum Hadi beni inandır Hadi beni utandır Bendeki aşk üflesen dalgalanır *** Ben sevgiye doyumsuz Sen o kadar sorumsuz Hüsran mı olacak hep sonumuz? *** Vurmuşum artık dibine aşkın Başroldekiler hep mi şaşkın? Ben de öyle miydim? İnanamadım *** Vurmuşum artık dibine aşkın Başroldekiler hep mi şaşkın? Ben de öyle miydim? İnanamadım *** Hadi beni inandır Hadi beni utandır Bendeki aşk üflesen dalgalanır *** Ben sevgiye doyumsuz Sen o kadar sorumsuz Hüsran mı olacak hep sonumuz? *** Vurmuşum artık dibine aşkın Başroldekiler hep mi şaşkın? Ben de öyle miydim? İnanamadım *** Vurmuşum artık dibine aşkın Başroldekiler hep mi şaşkın? Ben de öyle miydim? İnanamadım *** Vurmuşum artık dibine aşkın Başroldekiler hep mi şaşkın? Ben de öyle miydim? İnanamadım *** Vurmuşum artık dibine aşkın Başroldekiler hep mi şaşkın? Ben de öyle miydim? İnanamadım

Efendim Sen gitme bana kal Yokluğunda buralar Boş kalan sokaklara benzer Her yer hep taş duvar *** Ya ümit ver de senin olayım Ya izin ver sende kaybolayım Savrulursam karanlığında Bir ışık yak yönümü bulayım *** Her günümde gecemde Yerin yanımdır benim Sen canımsın sen gücüm Sen efendim

Boşver Dayanmaya gücüm kalmadı Gidenler geri dönmedi Sevgiden başka her şey yolunda *** Kalbim eskisi gibi atmıyor Kimseye dönüp bakmıyor Baksa da hayal kırıklığı sonunda *** Boş ver, daha düşünme Hayat kör bir tuzak Eğlen bize bu yol yakın Aşk çok uzak *** Boş ver, daha düşünme Hayat kör bir tuzak Dans et bize bu yol yakın Aşk çok uzak

Çocuk Yüzünde Düşer birer birer Yanağından süzülen yaşlar inan silemezsin Öyle bir vakit ki o Şarkılar acı verir kaçsan uzağa gidemezsin *** Çocuk yüzünde hüzün Korkar titrer de sesin Ama aşkın gururu devleşir de Pişmanım affet diyemezsin *** Adı bile kötüdür ayrılığın İyi düşün dönüşün olmayacak Sonu meçhul olur hep ayrılanın Yine de bil ki yerin dolmayacak