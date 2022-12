Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem "Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem Deyip de çektin gittin Deyip de çektin gittin *** Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem "Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem Deyip de çektin gittin Deyip de çektin gittin *** Yalancısın sen, yalancı Ne olursun gitme, dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı, ah *** Yalancısın sen, yalancı Ne olursun gitme, dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı *** Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım *** Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem "Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem Deyip de çektin gittin Deyip de çektin gittin *** Yalancısın sen, yalancı Ne olursun gitme, dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı, ah *** Yalancısın sen, yalancı Ne olursun gitme, dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı *** Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım *** Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım