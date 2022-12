Her mutlulukta bir mutsuzluk varmış Her gülüşümde ağlar mışım meğer Geceyi mesken tutmuşum bilmeden Meğer gecelerde kederliymiş benden *** Bıktım artık kaderci gönüllerden Bıktım artık nöbet tutan kalplerden *** Denizlerde köpük olsam Yok olurdum sessizce Ne güneş görürdü beni Ne de sorardı gece

Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri *** Yarınlar yok gibi Güneş hiç doğmayacak O gitti ah gitti Bir daha hiç dönmeyecek *** Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri *** Son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim Ah son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim *** Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri *** Yarınlar yok gibi Güneş hiç doğmayacak O gitti ah gitti Bir daha hiç dönmeyecek *** Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri *** Son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim Ah son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim *** Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri *** Son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim Ah son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim *** Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri