Söz Müzik Teoman Şarkı Sözleri
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Bu çığlık çığlığa dalgalar ve hüzünlü güzel martılar
Rüzgara çarpıp çarpıp gelip, doluyorlar kalbime
Yalnızım uçurum kıyısında, hayat ve ölüm arasında
Tüm hayatım akıp geçiyor ayaklarımın altında
Daha kaç vücut gerekli benim seni unutmama?
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
Daha kaç vücut gerek bana?
Benim seni unutmama
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
Daha kaç vücut gerek bana?
Benim seni unutmama?
***
Sıkı bir yağmur yağsa şimdi, beni de oluklardan akıtsa
Sonra denize karışsam eğer o beni çağırırsa
Yalnızım uçurum kıyısında, hayat ve ölüm arasında
Tüm hayatım akıp geçiyor ayaklarımın altında
Daha kaç vücut gerekli, benim seni unutmama
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
Daha kaç vücut gerek bana?
Benim seni unutmama?
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
Daha kaç vücut gerek bana?
Benim seni unutmama?
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