Bu çığlık çığlığa dalgalar ve hüzünlü güzel martılar Rüzgara çarpıp çarpıp gelip, doluyorlar kalbime Yalnızım uçurum kıyısında, hayat ve ölüm arasında Tüm hayatım akıp geçiyor ayaklarımın altında Daha kaç vücut gerekli benim seni unutmama? *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama? *** Sıkı bir yağmur yağsa şimdi, beni de oluklardan akıtsa Sonra denize karışsam eğer o beni çağırırsa Yalnızım uçurum kıyısında, hayat ve ölüm arasında Tüm hayatım akıp geçiyor ayaklarımın altında Daha kaç vücut gerekli, benim seni unutmama *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama? *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama?