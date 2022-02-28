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7/24 Dinle Yüreğinden Öpüyorum / Gülüm

Yüreğinden Öpüyorum / Gülüm Şarkı Sözleri

İzel Yüreğinden Öpüyorum / Gülüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İzel Yüreğinden Öpüyorum / Gülüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yüreğinden Öpüyorum / Gülüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İzel

İzel

Yüreğinden Öpüyorum / Gülüm

  • Sır

  • Gönül Çiçeğim

  • Gülüm

  • Avuçlarımda Tutamadım

  • Cümbüş

  • Yüreğinden Öpüyorum

  • Belli Mi Olur

  • Aşktan Kaçılmaz

  • Naylon Dünya

  • Yalnız Ağaç

  • Birlik Türküsü

  • Erzurum Uzak Şehir

  • Palandöken

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