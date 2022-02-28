Gittiğin yollarda kanadın kırık
Ümitle bekledim, gelmezsin gülüm
Gittiğin yollarda kanadın kırık
Ümitle bekledim, gelmezsin gülüm
***
Geçen yılları da saymadım artık
Sevdim ben seni, çok sevdim gülüm
Geçen yılları da saymadım artık
Sevdim ben seni, çok sevdim gülüm
***
Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm
Gülüm, gülüm, nerdesin gülüm?
Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm
Gülüm, gülüm, sensiz ölürüm
***
Gözlerim ağlasa mendilimdin sen
Geceler karaysa kandilimdin sen
Gözlerim ağlasa mendilimdin sen
Geceler karaysa kandilimdin sen
***
Gerçek bir şey varsa sevdiğimdin sen
Aslı'mdın, Şirin'im, nerdesin gülüm?
Gerçek bir şey varsa sevdiğimdin sen
Aslı'mdın, Şirin'im, nerdesin gülüm?
***
Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm
Gülüm, gülüm, nerdesin gülüm?
Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm
Gülüm, gülüm, sensiz ölürüm
***
Korda yana yana sen de sevmiştin
"Canımdaki cana cansın." demiştin
Korda yana yana sen de sevmiştin
"Canımdaki cana cansın." demiştin
***
Söz vermiştin bana, yemin etmiştin
Yok, başka birini sevmezsin gülüm
Söz vermiştin bana, yemin etmiştin
Yok, başka birini sevmezsin gülüm
***
Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm
Gülüm, gülüm, nerdesin gülüm?
Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm
Gülüm, gülüm, sensiz ölürüm
***
Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm
Gülüm, gülüm, nerdesin gülüm?