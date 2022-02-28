Sır Dar sokak daralır Her dargın yolcuya *** Kim ne der çekilirsem Bir gün kuytuya *** Her mevsim bahar olmaz Aldığım nefes bile yavaş yavaş *** Gözlerim boşa yaşlı Sakındığıma hiç değdi mi Dahası da var aşkın Tutamadığım bir söz gibi *** Gözlerim boşa yaşlı Sakındığıma hiç değdi mi Dahası da var aşkın Çözemediğim bir sır gibi

Gönül Çiçeğim Nakış nakış işledi Yüreğime sevgini Düşüremem dudağımdan asla senin ismini Yeryüzüne gökyüzüne çizsem de seni *** Seviyorum seni ömür çiçeğim Hep seveceğim İyi günde kötü günde var günde dar günde Yaşadığım her günde seviyorum seni ömür çiçeğim *** Hep seveceğim Hasretimde sen Gönül çiçeğim Özlemimde sen *** Gönül çiçeğim Damarımda akan şen canımda can Seviyorum seni gönül çiçeğim Hep seveceğim.