-
Aşk bitti
Batmış geminin malları diyorlar bize sevgilim nerdesin
Kafir kenafir onlar güzelim sen kafana takma
Göm onu koynuma
Acil ben sana muhtacım
Gözyaşımı silen yok ağlamak aciz
Sessiz çare kalmamış sözlerde cevapsız hayallerde
***
Bilmem ne kadarı yarısı mı
Kaç deli dolu geceye bedel sorusunu
İnsan oturuyo düşünüyo yeri gelir ağlıyo kaçamıyo
***
Seni görsem diye gidiyorum her gün o lanet su kıyısına
Beni yalnızlarda bırakma gel solmuş gül kasabasına
Ne yalan ne dolan kattım sevdim
Kandım son damlana kadar
Yine şenlendir yüreği hadi gel solmuş gül kasabasına
***
Aşk bitti
Batmış geminin malları diyorlar bize sevgilim nerdesin
Kafir kenafir onlar güzelim sen kafana takma
Göm onu koynuma
Acil ben sana muhtacım
Gözyaşımı silen yok ağlamak aciz
Sessiz çare kalmamış sözlerde cevapsız hayallerde
***
Bilmem ne kadarı yarısı mı
Kaç deli dolu geceye bedel sorusunu
İnsan oturuyo düşünüyo yeri gelir ağlıyo kaçamıyo
***
Seni görsem diye gidiyorum her gün o lanet su kıyısına
Beni yalnızlarda bırakma gel solmuş gül kasabasına
Ne yalan ne dolan kattım sevdim
Kandım son damlana kadar
Yine şenlendir yüreği hadi gel solmuş gül kasabasına
***
Seni görsem diye gidiyorum her gün o lanet su kıyısına
Beni yalnızlarda bırakma gel solmuş gül kasabasına
Ne yalan ne dolan kattım sevdim
Kandım son damlana kadar
Yine şenlendir yüreği hadi gel solmuş gül kasabasına
Aşk bitti
-
Hayvan canımı yakıyor
Hayvan damarımı deliyor
Hayvan kanımı da içiyor
Yapıyor hatayı, özrü de yok
***
Hayvan canımı yakıyor
Hayvan damarımı deliyor
Hayvan kanımı da içiyor
Yapıyor hatayı, özrü de yok
***
Sevişmeyi bilmiyor
Öğrenmek istemiyor
Gündüzleri uyuyor
Geceleri vampir gibi
Geceleri vampir gibi
***
Hadi kalk yoluna, çekemem
Kendimi sana emdiremem
Bul bir kurban dişine göre
Hadi başka kapıya pis drakula
***
Hadi kalk yoluna, çekemem
Kendimi sana emdiremem
Bul bir kurban dişine göre
Hadi başka kapıya pis drakula
***
Aptal beni aldatıyor
Aptal beni saf sanıyor
Aptal sabah eve geliyor
Boynuzu yiyecek haberi yok
***
Aptal beni aldatıyor
Aptal beni saf sanıyor
Aptal sabah eve geliyor
Boynuzu yiyecek haberi yok
***
Sevişmeyi bilmiyor
Öğrenmek istemiyor
Gündüzleri uyuyor
Geceleri vampir gibi
Geceleri vampir gibi
***
Hadi kalk yoluna, çekemem
Kendimi sana emdiremem
Bul bir kurban dişine göre
Hadi başka kapıya pis drakula
***
Hadi kalk yoluna, çekemem
Kendimi sana emdiremem
Bul bir kurban dişine göre
Hadi başka kapıya pis drakula
***
Sevişmeyi bilmiyor
Öğrenmek istemiyor
Gündüzleri uyuyor
Geceleri vampir gibi
Geceleri vampir gibi
***
Hadi kalk yoluna, çekemem
Kendimi sana emdiremem
Bul bir kurban dişine göre
Hadi başka kapıya pis drakula
***
Hadi kalk yoluna, çekemem
Kendimi sana emdiremem
Bul bir kurban dişine göre
Hadi başka kapıya pis drakula
-
Gitsin bekler mi kalpsiz
Başkalarını sevsin o (sevsin o)
Gülsün zamansız yersiz
Ben olmasam da gezsin o, tozsun o, gamsız o
Dersini almaz arsız o, yüzsüz o, mutlu o aaaa
***
Yatağını özler dayanamaz döner o
Aşk gözünü bürür sonra erir o
Belki bir rüzgar götürebilir onu olsun düşer o
***
Yatağını özler dayanamaz döner o
Aşk gözünü bürür sonra erir o
Belki bir rüzgar götürebilir onu olsun düşer o
***
Yaşayamam ben onsuz
Yapamam ben onsuz
Açılır eller onu bekler
***
Yatağını özler dayanamaz döner o
Aşk gözünü bürür sonra erir o
Belki bir rüzgar götürebilir onu olsun düşer o
***
Yatağını özler dayanamaz döner o
Aşk gözünü bürür sonra erir o
Belki bir rüzgar götürebilir onu olsun düşer o
Olsun düşer o
***
Gitsin bekler mi kalpsiz
Başkalarını sevsin o (sevsin o)
Gülsün zamansız yersiz
Ben olmasam da gezsin o, tozsun o, gamsız o
Dersini almaz arsız o, yüzsüz o, mutlu o aaaa
***
Yatağını özler dayanamaz döner o
Aşk gözünü bürür sonra erir o
Belki bir rüzgar götürebilir onu olsun düşer o
***
Yatağını özler dayanamaz döner o
Aşk gözünü bürür sonra erir o
Belki bir rüzgar götürebilir onu olsun düşer o
Olsun düşer o
***
Yaşayamam ben onsuz
Yapamam ben onsuz
Açılır eller onu bekler
***
Yatağını özler dayanamaz döner o
Aşk gözünü bürür sonra erir o
Belki bir rüzgar götürebilir onu olsun düşer o
***
Yatağını özler dayanamaz döner o
Aşk gözünü bürür sonra erir o
Belki bir rüzgar götürebilir onu olsun düşer o
Olsun düşer o
-
Kime anlatıyorum ben
Aklını seveyim ben
Dinlemedim değil anlamadın
Biraz yavaşsın sen
***
Kendine oyun seçtin
Bir de güzel oynadın
Ama çok naifsin, sahteciyim
Oskarı'da hak ettin
***
Gel hadi gir kanadımın altına
Uçurayım seni yarın Amerika'ya
Gökyüzüne bulutlardan bir kalp yapalım
Altına da Türkçe biz aşığız yazalım
***
Gel hadi gir kanadımın altına
Uçurayım seni yarın Amerika'ya
Gökyüzüne bulutlardan bir kalp yapalım
Altına da Türkçe biz aşığız yazalım
***
Ama nerde kuşlar yesin yalanlarını
Ama nerde kuşlar yesin yalanlarını
***
Haftanın belası
Sana fazla burası
Hollywood'a git kurtulur millet
Temizlenir burası
***
Kendine oyun seçtin
Bir de güzel oynadın
Ama çok naifsin, sahteciyim
Oscar'ı da hak ettin
***
Gel hadi gir kanadımın altına
Uçurayım seni yarın Amerika'ya
Gökyüzüne bulutlardan bir kalp yapalım
Altına da Türkçe biz aşığız yazalım
***
Gel hadi gir kanadımın altına
Uçurayım seni yarın Amerika'ya
Gökyüzüne bulutlardan bir kalp yapalım
Altına da Türkçe biz aşığız yazalım
***
Ama nerde kuşlar yesin yalanlarını
Ama nerde kuşlar yesin yalanlarını
-
Her şey olup biter mi?
Kuşlar uçarda ancak sevgili öperse belki acılarım diner
O öpüşme büyülüdür, öyle kapanır gözler
Sadece ve öylece iyi olur geceler
***
Yatağımsın, yorganımsın
Beklenensin, karsın sen
Ağlatansın, güldürensin
Sevdiğimsin, narsın sen
Gelmesen de çok şükür ki bu dünyada varsın sen
***
Bir geldin, hoş geldin
Bin bir oldum birken ben
Hoş geldin sevgilim
Hoş geldin beklenendin
Güneş misin, ay mısın?
İyi ki doğmuşsun sen
***
Bir geldin, hoş geldin
Bin bir oldum birken ben
Hoş geldin sevgilim
Hoş geldin beklenendin
Güneş misin, ay mısın
İyi ki doğmuşsun sen
Güneş misin, ay mısın
İyi ki doğmuşsun sen
***
Yatağımsın, yorganımsın
Beklenensin, karsın sen
Ağlatansın, güldürensin
Sevdiğimsin, narsın sen
Gelmesen de çok şükür ki bu dünyada varsın sen
***
Bir geldin, hoş geldin
Bin bir oldum birken ben
Hoş geldin sevgilim
Hoş geldin beklenendin
Güneş misin, ay mısın?
İyi ki doğmuşsun sen
***
Bir geldin, hoş geldin
Bin bir oldum birken ben
Hoş geldin sevgilim
Hoş geldin beklenendin
Güneş misin, ay mısın
İyi ki doğmuşsun sen
***
Güneş misin, ay mısın
İyi ki doğmuşsun sen
-
Zalim ne hâle getirdin, Arap atı gibi koştum
Sende ümidi görünce nasıl havalara uçtum
Melekti yüzün
Sevine sevine sana teslim olunca değişti yüzün
Kalsın
***
"Hoşça kal", dedim ama boşta kal diye bir dilek tuttum
Sen köşelerde yalnız bitap düştün yoruldun, oh olsun
"Hoşça kal", dedim ama boşta kal diye bir dilek tuttum
Sen köşelerde yalnız bitap düştün yoruldun, oh olsun
***
Zalim ne hâle getirdin, Arap atı gibi koştum
Sende ümidi görünce nasıl havalara uçtum
Melekti yüzün
Sevine sevine sana teslim olunca değişti yüzün
Kalsın
***
"Hoşça kal", dedim ama boşta kal diye bir dilek tuttum
Sen köşelerde yalnız bitap düştün yoruldun, oh olsun
"Hoşça kal", dedim ama boşta kal diye bir dilek tuttum
Sen köşelerde yalnız bitap düştün yoruldun, oh olsun
***
"Hoşça kal", dedim ama boşta kal diye bir dilek tuttum
Sen köşelerde yalnız bitap düştün yoruldun, oh olsun
"Hoşça kal", dedim ama boşta kal diye bir dilek tuttum
Sen köşelerde yalnız bitap düştün yoruldun, oh olsun
***
"Hoşça kal", dedim ama boşta kal diye bir dilek tuttum
Sen köşelerde yalnız bitap düştün yoruldun, oh olsun
"Hoşça kal", dedim ama boşta kal diye bir dilek tuttum
Sen köşelerde yalnız bitap düştün yoruldun, oh olsun
-
Hadi birbirimizin yerine geçelim
Bu defa sen kalan ol
Eşyaları sen topla bir ara ben uğrar alırım
***
Yeni bir aşka hazır değilim henüz dedikten sonra
Ertesi sabah başka birinin uyanırdım koynunda
***
İyi mi şimdi yalnızlık başa da dönemezsin rezil
Kötü bir kalp neye yarar keyfini süreme ezil
***
Sen artık kendi kendinle küçük tercihinle
Sevişip durursun beni zor bulursun
Kendi kendinle küçük tercihinle
Sevişip durursun beni zor bulursun
***
Senden sonra birkaç saniye
Herkesi sen sandım
Etrafta zebil ne tilkiler varmış hemen uyandım
***
İyi mi şimdi yalnızlık başa da dönemezsin rezil
Kötü bir kalp neye yarar keyfini süreme ezil
***
Sen artık kendi kendinle küçük tercihinle
Sevişip durursun beni zor bulursun
Kendi kendinle küçük tercihinle
Sevişip durursun beni zor bulursun
***
Kendi kendinle küçük tercihinle
Sevişip durursun beni zor bulursun
Kendi kendinle küçük tercihinle
Sevişip durursun beni zor bulursun
***
İyi mi şimdi yalnızlık başa da dönemezsin rezil
Kötü bir kalp neye yarar keyfini süreme ezil
***
Sen artık kendi kendinle küçük tercihinle
Sevişip durursun beni zor bulursun
Kendi kendinle küçük tercihinle
Sevişip durursun beni zor bulursun
***
Kendi kendinle küçük tercihinle
Sevişip durursun beni zor bulursun
Kendi kendinle küçük tercihinle
Sevişip durursun beni zor bulursun
-
Ah ne güzeldi o zaman
Aşk rüyalarda yazılan bi şarkı gibiydi
Kuş sesiydi dinlerdin uyarken
Uyanırdın ellerinden uçardı
***
İçimde saklı hala gençliğin aşkı
Sevgilim yanımdayken hicran
Hicran duyulmaz mı
***
Bir kuşun uçuşundan daha güzel
Ne var ki bu dünyada
Hicranı sevdiysem bundan kime ne
***
Bir kuşun uçuşundan daha güzel
Ne var ki bu dünyada
Hicranı sevdiysem bundan kime ne
***
Aşk en büyüktür her zaman
Her defasında geri döner o ihtişam
Ah kaçırırsam öpmeden
Uyanırdın ellerinden uçardı
***
İçimde saklı hala gençliğin aşkı
Sevgilim yanımdayken hicran
Hicran duyulmaz mı
***
Bir kuşun uçuşundan daha güzel
Ne var ki bu dünyada
Hicranı sevdiysem bundan kime ne
***
Bir kuşun uçuşundan daha güzel
Ne var ki bu dünyada
Hicranı sevdiysem bundan kime ne
Aşk en büyüktür her zaman
-
Bir yabancı çaldı bugün kapımı
"Kimsin, nesin?" dedim, aldım misafir odasına
Dedi, "Hiç mi tanımazsın? Kokla
Azıcık yanaş usuluma"
***
Durgun, soluk bi' suratla izledi beni
Yılların hüznü birikmiş ikimizin özleminde
Yudumlarken fincanından kahveyi
"Seni özledim bugün", dedi
***
Ya Rab, hepimize yardım, sonumuza hayrın
Nefsimize aklın lazım
Sevgi ne kolay olunca, tadı bozulunca
Kötü bi' durumda imdat
***
Ya Rab, hepimize yardım, sonumuza hayrın
Nefsimize aklın lazım
Sevgi ne kolay olunca, tadı bozulunca
Kötü bi' durumda imdat
***
Ah, ne gündü, aldı bütün ömrümü
Sevdim, öptüm, çalıverdim çareyi yarasına
Dedi, "Hiç mi acımazsın? Yakma
Görecek bi' göz ver ruhuma"
***
Yorgun argın bi' yürekle aşkladı beni
İlk günün şevki birikmiş ikimizin bedeninde
Uğuldarken dudağımdan aşk değil
Ona hasretim hiç geçmedi
***
Ya Rab, hepimize yardım, sonumuza hayrın
Nefsimize aklın lazım
Sevgi ne kolay olunca, tadı bozulunca
Kötü bi' durumda imdat
***
Ya Rab, hepimize yardım, sonumuza hayrın
Nefsimize aklın lazım
Sevgi ne kolay olunca, tadı bozulunca
Kötü bi' durumda imdat
***
Ya Rab, hepimize yardım, sonumuza hayrın
Nefsimize aklın lazım
Sevgi ne kolay olunca, tadı bozulunca
Kötü bi' durumda imdat
***
Ya Rab, hepimize yardım, sonumuza hayrın
Nefsimize aklın lazım
Sevgi ne kolay olunca, tadı bozulunca
Kötü bi' durumda imdat
-
Geçmiş günleri saymadım
Katil hangimiz aymadım
Sen sözünü tutamadın
Bende bi yürek var nasıl sağlam
Sana çoktan kapandı o dükkan
Fedaim olmadın
***
Hava güzel sokaklarda koşturmalı
Havam güzel birisini kandırmalı
Bi şekilde bulunuyo aşk yolu
Hayat güzel yine baharın sonu
Bi şekilde bulunuyo aşk yolu
Hayat güzel yine baharın sonu
***
Yaz geldi dere tepe sıcak şimdi
Sen yokken buraları çok değişti
İstersen sora sora bulursun beni
Gölge etme başka dileğim yok
***
Yaz geldi dere tepe sıcak şimdi
Sen yokken buraları çok değişti
İstersen sora sora bulursun beni
Gölge etme başka dileğim yok
***
Bittin sabaha kalmadın
Korkak aşka inanmadın
Sen elimi tutamadın
Şimdi kapıma yat boşa pişman
Dönüşün yok bozuktu o vicdan
Tedavi olamadın
***
Hava güzel sokaklarda koşturmalı
Havam güzel birisini kandırmalı
Bi şekilde bulunuyo aşk yolu
Hayat güzel yine baharın sonu
Bi şekilde bulunuyo aşk yolu
Hayat güzel yine baharın sonu
***
Yaz geldi dere tepe sıcak şimdi
Sen yokken buraları çok değişti
İstersen sora sora bulursun beni
Gölge etme başka dileğim yok
***
Yaz geldi dere tepe sıcak şimdi
Sen yokken buraları çok değişti
İstersen sora sora bulursun beni
Gölge etme başka dileğim yok
***
Yaz geldi dere tepe sıcak şimdi
Sen yokken buraları çok değişti
İstersen sora sora bulursun beni
Gölge etme başka dileğim yok
***
Yaz geldi dere tepe sıcak şimdi
Sen yokken buraları çok değişti
İstersen sora sora bulursun beni
Gölge etme başka dileğim yok
-
Gönül nasıl özler onu kör edeni sayıklar
Sabah uyanınca sahile vurur yalnızlıktan
Benim senle bitmemiş bir kaderim var
Er ya da geç sana verecek bir canım var
***
Göz göre göre sevdim bi kere
Cennet sularında yüzdüm bin kere
Bir kalbim var benim iste de vereyim
Bir masalda tutsak et kendi sahibini
***
Göz göre göre sevdim bi kere
Cennet sularında yüzdüm bin kere
Bir kalbim var benim iste de vereyim
Bir masalda tutsak et kendi sahibini
***
Gönül nasıl özler onu kör edeni sayıklar
Sabah uyanınca sahile vurur yalnızlıktan
Benim senle bitmemiş bir kaderim var
Er ya da geç sana verecek bir canım var
***
Göz göre göre sevdim bi kere
Cennet sularında yüzdüm bin kere
Bir kalbim var benim iste de vereyim
Bir masalda tutsak et kendi sahibini
***
Göz göre göre sevdim bi kere
Cennet sularında yüzdüm bin kere
Bir kalbim var benim iste de vereyim
Bir masalda tutsak et kendi sahibini
-
Benden kaçmana gerek yok
Değmemiş nazarım hiç aşığım doğuştan
Söylenmemiş güzel sözleri al
Hepsinin içinde yine kendini bul
***
Niye telaş hep başa bela
Halbuki bu aşk rüya gibi olsa
***
Geçen zaman merhem olur mu
İlk günün yarası saklı hep şuracığında
Terden sırılsıklam bak vücudun
Yaz günü sevişmeden olmaz bilmem nede
***
Niye telaş hep başa bela
Halbuki bu aşk rüya gibi olsa
***
İlk kez değil ama son biliyorum
Dönüp dönüp yine seni seviyorum
Bağlanmış talihimiz yazılmış kaderimiz
Aşkın ilk yarasında
***
İlk kez değil ama son biliyorum
Dönüp dönüp yine seni seviyorum
Bağlanmış talihimiz yazılmış kaderimiz
Aşkın ilk yarasında
***
Niye telaş hep başa bela
Halbuki bu aşk rüya gibi olsa
***
İlk kez değil ama son biliyorum
Dönüp dönüp yine seni seviyorum
Bağlanmış talihimiz yazılmış kaderimiz
Aşkın ilk yarasında
***
İlk kez değil ama son biliyorum
Dönüp dönüp yine seni seviyorum
Bağlanmış talihimiz yazılmış kaderimiz
Aşkın ilk yarasında
Aah aah aaaaaah aah aaah aaaaaaah
Aah aah aaaaaah aah aaah aaaaaaah