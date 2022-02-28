Gitmek ne kolay Silmek ne kolay Bunlar değil ki Affetmek olay *** Suç benim, ben cezamı çekerim Bir hata ettim, özür dilerim *** Son arzum olsun, inat etme Bak bi' son kez gözlerime Bi' yolunu bulurum girmenin ben Gözlerinden kalbine *** Son arzum olsun, inat etme Bak bi' son kez gözlerime Bi' yolunu bulurum girmenin ben Gözlerinden kalbine *** Gitmek ne kolay Silmek ne kolay Bunlar değil ki Affetmek olay *** Suç benim, ben cezamı çekerim Bir hata ettim, özür dilerim *** Son arzum olsun, inat etme Bak bi' son kez gözlerime Bi' yolunu bulurum girmenin ben Gözlerinden kalbine *** Son arzum olsun, inat etme Bak bi' son kez gözlerime Bi' yolunu bulurum girmenin ben Gözlerinden kalbine *** Son arzum olsun, inat etme Bak bi' son kez gözlerime Bi' yolunu bulurum girmenin ben Gözlerinden kalbine *** Son arzum olsun, inat etme Bak bi' son kez gözlerime Bi' yolunu bulurum girmenin ben Gözlerinden kalbine