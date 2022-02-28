Son Arzum Şarkı Sözleri
İzel Son Arzum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İzel Son Arzum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Son Arzum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Gitmek ne kolay
Silmek ne kolay
Bunlar değil ki
Affetmek olay
***
Suç benim, ben cezamı çekerim
Bir hata ettim, özür dilerim
***
Son arzum olsun, inat etme
Bak bi' son kez gözlerime
Bi' yolunu bulurum girmenin ben
Gözlerinden kalbine
***
Son arzum olsun, inat etme
Bak bi' son kez gözlerime
Bi' yolunu bulurum girmenin ben
Gözlerinden kalbine
***
Gitmek ne kolay
Silmek ne kolay
Bunlar değil ki
Affetmek olay
***
Suç benim, ben cezamı çekerim
Bir hata ettim, özür dilerim
***
Son arzum olsun, inat etme
Bak bi' son kez gözlerime
Bi' yolunu bulurum girmenin ben
Gözlerinden kalbine
***
Son arzum olsun, inat etme
Bak bi' son kez gözlerime
Bi' yolunu bulurum girmenin ben
Gözlerinden kalbine
***
Son arzum olsun, inat etme
Bak bi' son kez gözlerime
Bi' yolunu bulurum girmenin ben
Gözlerinden kalbine
***
Son arzum olsun, inat etme
Bak bi' son kez gözlerime
Bi' yolunu bulurum girmenin ben
Gözlerinden kalbine