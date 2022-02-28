-
Demek ki her şeyin yalanmış, yalanmış
Terk etmem çok doğru kararmış, kararmış
Duydum ki gözlerin sulanmış, sulanmış
Aklın hiç kalmasın bende
***
Demek ki her şeyin yalanmış, yalanmış
Terk etmem çok doğru kararmış, kararmış
Duydum ki gözlerin sulanmış, sulanmış
Aklın hiç kalmasın bende (yeppa)
***
Haydi temelli git şimdi bir taksiyle
Senden evvelki gibi dön evine
Haydi temelli git, ara birkaç sene
Benden iyisi varsa bul kendine
***
Nasıl da gözlerim kapanmış, kapanmış
Gerçeği görmeden yaşarmış, yaşarmış
Terk etmek aslında kolaymış kolaymış
Aklın hiç kalmasın bende
***
Nasıl da gözlerim kapanmış, kapanmış
Gerçeği görmeden yaşarmış, yaşarmış
Terk etmek aslında kolaymış, kolaymış
Aklın hiç kalmasın bende (yeppa)
***
Haydi temelli git şimdi bir taksiyle
Senden evvelki gibi dön evine
Haydi temelli git, ara bir kaç sene
Benden iyisi varsa bul kendine
-
Döneceksen defalarca aynı şey, aynı yer,
Olamaz bu, bitsin artık bir yerde durmalı
Değer misin üzülmeye aklım hiç almadı,
Kabul demek zorundayım şansımız kalmadı
***
Kıyamet kopsa bile
Gelme git güle güle
Ben böyle uzun süre yaşayamam
***
Durur durur beni bulur
O sözler hep unutulur
Artık bize biraz gurur lazım
***
Durur durur beni bulur
Ayrılıklar unutulur
Artık bize başka hayat lazım
***
Döneceksen defalarca aynı şey, aynı yer,
Olamaz bu, bitsin artık bir yerde durmalı
Değer misin üzülmeye aklım hiç almadı,
Kabul demek zorundayım şansımız kalmadı
***
Kıyamet kopsa bile
Gelme git güle güle
Ben böyle uzun süre yaşayamam
***
Durur durur beni bulur
O sözler hep unutulur
Artık bize biraz gurur lazım
***
Durur durur beni bulur
Ayrılıklar unutulur
Artık bize başka hayat lazım
***
Durur durur beni bulur
Artık bize biraz gurur lazım
-
Bugün günlerden pazartesi
Dünkü sessizlik
Bugünün habercisi
Önce hafif bir rüzgar
Ardından fırtına
Böyle başladı bu ayrılık hikayesi
***
Sevmemiş miydi yoksa
Sevilmemiş miydim
Ne kadarı yalan
Ne kadarı gerçekti
***
Özenle seçilmiş
Yalın cümleler kurduk
Vedalaştık dışarıda
Fırtına dinmişti
***
Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu
Yalnız mı yürüyeceğim
Seçtiğimiz filmleri birer birer
Yalnız mı izleyeceğim
***
Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu
Yalnız mı yürüyeceğim
Seçtiğimiz filmleri birer birer
Yalnız mı izleyeceğim
Yalnız mı izleyeceğim
***
Bugün günlerden pazartesi
Dünkü sessizlik
Bugünün habercisi
Önce hafif bir rüzgar
Ardından fırtına
Böyle başladı bu ayrılık hikayesi
***
Sevmemiş miydi yoksa
Sevilmemiş miydim
Ne kadarı yalan
Ne kadarı gerçekti
***
Özenle seçilmiş
Yalın cümleler kurduk
Vedalaştık dışarıda
Fırtına dinmişti
***
Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu
Yalnız mı yürüyeceğim
Seçtiğimiz filmleri birer birer
Yalnız mı izleyeceğim
***
Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu
Yalnız mı yürüyeceğim
Seçtiğimiz filmleri birer birer
Yalnız mı izleyeceğim
Yalnız mı izleyeceğim
-
Dur, bu işler belli mi olur?
***
Yani sen şimdi gitsen ne olur?
Benim için fark eden bir şey mi olur?
Eskiden herkes benden emindi
Terk edip gitmem mümkün değildi
***
Yani sen şimdi gitsen de olur
Benim için fark eden bir şey mi olur?
Eskiden herkes bundan emindi
Zalime kimse tutsak değil ki
***
Sende de vardı, bende de vardı
Çözümü çok kolaydı
***
Sende pişmanlık var çok, çok
Bende mutluluk var çok, çok
Bakarsın kalbim birini bulur
Dur, bu işler belli mi olur?
***
Sende pişmanlık var çok, çok
Bende mutluluk var çok, çok
Bakarsın kalbim birini bulur
Dur, bu işler belli mi olur?
***
Yani sen şimdi gitsen ne olur?
Benim için fark eden bir şey mi olur?
Eskiden herkes bundan emindi
Terk edip gitmem mümkün değildi
***
Yani sen şimdi gitsen de olur
Benim için fark eden bir şey mi olur?
Eskiden herkes benden emindi
Zalime kimse tutsak değil ki
***
Sende de vardı, bende de vardı
Çözümü çok kolaydı
***
Sende pişmanlık var çok, çok
Bende mutluluk var çok, çok
Bakarsın kalbim birini bulur
Dur, bu işler belli mi olur?
***
Sende pişmanlık var çok, çok
Bende mutluluk var çok, çok
Bakarsın kalbim birini bulur
Dur, bu işler belli mi olur?
***
Sende pişmanlık var çok, çok
Bende mutluluk var çok, çok
Bakarsın kalbim birini bulur
Dur, bu işler belli mi olur?
-
Hani dünya sevmeye değerdi, dön o zaman
Terk edişin sade bi' törendi olay olan
***
Başıma neler geldi
Yine de sana değerdi
Bi' daha sor, herkese sor
Kaybediyor bu aşk
***
Hevesimi kırma, dön bana
Nefesimi tuttum karşında, beni yorma
Biri çıkar bir gün karşıma
Onu severim bak o zaman, bana kızma
***
Hevesimi kırma, dön bana
Nefesimi tuttum karşında, beni yorma
Biri çıkar bir gün karşıma
Onu severim bak o zaman, bana kızma
***
Hani bana verdiğin o sözden geri kalan?
Bu mu yani koskoca bir aşktan bize kalan?
***
Başıma neler geldi
Yine de sana değerdi
Bi' daha sor, herkese sor
Kaybediyor bu aşk
***
Hevesimi kırma, dön bana
Nefesimi tuttum karşında, beni yorma
Biri çıkar bir gün karşıma
Onu severim bak o zaman, bana kızma
***
Hevesimi kırma, dön bana
Nefesimi tuttum karşında, beni yorma
Biri çıkar bir gün karşıma
Onu severim bak o zaman, bana kızma
***
Hevesimi kırma, dön bana
Yorma
***
Hevesimi kırma, dön bana
Nefesimi tuttum karşında, beni yorma
Biri çıkar bir gün karşıma
Onu severim, bak o zaman bana kızma
-
Hatalım
Hataların ortasında kaldım
Yine de sana
Kıymayı göze alamadım
***
Hatalım
Hataların ortasında kaldım
Yine de sana
Kıymayı göze alamadım
***
De ki bitti bunca sene
Nereye atılır satılır onu söyle
Ya da sabret, aşk sonunda
Gücümü görecek, sen üzülme
***
Günü gelse ölürüm
Seni görsem bir defa
Kabulümdür, ölürüm
Ondan sonra
***
Bizi buldu
Aşk, sakın geri çekme kendini
Suçumuzdur bugünü
Yaşamamız
***
De ki bitti bunca sene
Nereye atılır satılır onu söyle
Ya da sabret, aşk sonunda
Gücümü görecek, sen üzülme
***
Günü gelse ölürüm
Seni görsem bir defa
Kabulümdür, ölürüm
Ondan sonra
***
Bizi buldu
Aşk, sakın geri çekme kendini
Suçumuzdur bugünü
Yaşamamız
***
Hatalım
Hataların ortasında kaldım
Yine de sana
Kıymayı göze alamadım
-
Söylemişsin, duymamışım
Yine söyler misin dinlersem eğer?
O güzel anı kaçırmışım
Duymak isterim dilersen eğer
***
Senden öyle her zaman hoş sözler duyulmuyor
Arada bir olunca insanoğlu duymuyor
***
Bundan böyle her şey ayrı
Yatak ayrı, döşek ayrı
Çok bekledim, konuşmadın
Konuşsan da çok geç, yok bir hayrı
***
Bundan böyle her şey ayrı
Yatak ayrı, döşek ayrı
Çok bekledim, konuşmadın
Konuşsan da çok geç, yok bir hayrı
***
Söylemişsin, duymamışım
Yine söyler misin dinlersem eğer?
O güzel anı kaçırmışım
Duymak isterim dilersen eğer
***
Senden öyle her zaman hoş sözler duyulmuyor
Arada bir olunca insanoğlu duymuyor
***
Bundan böyle her şey ayrı
Yatak ayrı, döşek ayrı
Çok bekledim, konuşmadın
Konuşsan da çok geç, yok bir hayrı
***
Bundan böyle her şey ayrı
Yatak ayrı, döşek ayrı
Çok bekledim, konuşmadın
Konuşsan da çok geç, yok bir hayrı
***
Bundan böyle her şey ayrı
Yatak ayrı, döşek ayrı
Çok bekledim, konuşmadın
Konuşsan da çok geç, yok bir hayrı
-
Gel aşkım uzat bana ellerini
Aşk böyledir yakın duran kazanır
Gül aşkım bu sana yakışır
Fark etmeden gönül sana alışır
***
Öfkem de var coşkum da var
Arada kaldım
Suçum da var suçun da var
Yeter Allah'ım
***
Bak çekicem boş yere ellerimi
Gör o zaman sevgimin değerini
Bak çekicem boş yere ellerimi
Dolduramaz kimse benim yerimi
***
Gel aşkım uzat bana ellerini
Aşk böyledir yakın duran kazanır
Gül aşkım bu sana yakışır
Fark etmeden gönül sana alışır
***
Öfkem de var coşkum da var
Arada kaldım
Suçum da var suçun da var
Yeter Allah'ım
***
Bak çekicem boş yere ellerimi
Gör o zaman sevgimin değerini
Bak çekicem boş yere ellerimi
Dolduramaz kimse benim yerimi
***
Bak çekicem boş yere ellerimi
Gör o zaman sevgimin değerini
Bak çekicem boş yere ellerimi
Dolduramaz kimse benim yerimi
-
İçi boş tadı yok bir anda bile sen ve ben
Mutluyduk çok rüyada gibiydik
Bu ne hoş ne güzel ne umut dolu şey derken
Su içip yine de sarhoş gibiydik
***
İçi boş tadı yok bir anda bile sen ve ben
Mutluyduk çok rüyada gibiydik
Bu ne hoş ne güzel ne umut dolu şey derken
Su içip yine de sarhoş gibiydik
***
Her şey yalan gerçek olan
Unutmadım hiçbir zaman
Bugün tam bir sene oldu
***
Her şey yalan gerçek olan
Unutmadım hiçbir zaman
Bugün tam bir sene oldu
Bugün tam bir sene oldu
***
Bu acı yok olan zamanda bile sen ve ben
Gerçeğe dönüşen düşler gibiydik
Kurulmadı hayat daha nice senelere
El ele ölüme gider gibiydik
***
Bu acı yok olan zamanda bile sen ve ben
Gerçeğe dönüşen düşler gibiydik
Kurulmadı hayat daha nice senelere
El ele ölüme gider gibiydik
***
Her şey yalan gerçek olan
Unutmadım hiçbir zaman
Bugün tam bir sene oldu
***
Her şey yalan gerçek olan
Unutmadım hiçbir zaman
Bugün tam bir sene oldu
Bugün tam bir sene oldu
-
Sevgilim, bak, geçiyor
Ömrün sonu geldi
Son gücüm affet diyor
Hevesin tadı geçti
***
Ne dersen, de
Artık geçmiyorum senden
Gel ve aşka
Yol ver ellerinle
***
Sana ne kadar lafım vardı
Bi' çoğu yarım kaldı
Seviyorum, onlar hep senden
Geriye kalanlardı
***
Sana ne kadar lafım vardı
Bi' çoğu yarım kaldı
Seviyorum, onlar hep senden
Geriye kalanlardı
***
Her günüm zor geçiyor
Özledim her şeyini
Hayallerim böyle değildi
Sesini duyur bari
***
Ne dersen, de
Ne dersen, de
Ne dersen, de artık
Ne dersen, de
***
Sana ne kadar lafım vardı
Bi' çoğu yarım kaldı
Seviyorum, onlar hep senden
Geriye kalanlardı
***
Sana ne kadar lafım vardı
Bi' çoğu yarım kaldı
Seviyorum, onlar hep senden
Geriye kalanlardı
-
Hey-oh
Gyal, you're the bomb, you're the loving machine
Gyal, you make me cum, you make mi head spin
Gyal, you're the bomb, you're the loving machine
Gyal, you make me cum, you make mi head spin
***
When me see walking upon the street, mi tell
Gyal, you're the bomb, you're the loving machine
Gyal, you make me cum, you make mi head spin
When me see walking upon the street, mi tell
***
Aşkım, bir ümit bile yoktu
Her şeyin sonuydu, ben biliyorum
Aşkım en sonunda oldu
Bir ümit bile yoktu, ben görüyorum
***
Sözün yarım kalacaksa, başa dönüp duracaksa
Her şey aynı olacaksa boş ver
Sözün yarım kalacaksa, başa dönüp duracaksa
Her şey aynı olacaksa boş ver
Her şey aynı kalacaksa boş ver (all over the world)
***
Sen her gece yanacaksın, özlemekten bıkacaksın
Karşımda ağlayacaksın
Sen her gece yanacaksın, özlemekten bıkacaksın
Karşımda ağlayacaksın
Of, sayende ruh hâlim berbat
Of, şu anda ruh hâlim berbat
***
Hey-oh
Gyal, you're the bomb, you're the loving machine
Gyal, you make me cum, you make mi head spin
Gyal, you're the bomb, you're the loving machine
Gyal, you make me cum, you make mi head spin
***
When me see walking upon the street, mi tell
Gyal, you're the bomb, you're the loving machine
Gyal, you make me cum, you make mi head spin
When me see walking upon the street, mi tell
***
Aşkım, bir ümit bile yoktu
Her şeyin sonuydu, ben biliyorum
Aşkım, en sonunda oldu
Bir ümit bile yoktu, ben görüyorum
***
Sözün yarım kalacaksa, başa dönüp duracaksa
Her şey aynı olacaksa boş ver
Sözün yarım kalacaksa, başa dönüp duracaksa
Her şey aynı olacaksa boş ver
Her şey aynı kalacaksa boş ver (all over the world)
***
Sen her gece yanacaksın, özlemekten bıkacaksın
Karşımda ağlayacaksın
Sen her gece yanacaksın, özlemekten bıkacaksın
Karşımda ağlayacaksın
Of, sayende ruh hâlim berbat
Of, şu anda ruh hâlim berbat
***
Gyal, you're the bomb, you're the loving machine
Gyal, you make me cum, you make mi head spin
When me see walking upon the street, mi tell
You gat the name mi know mi must tell
***
Sen her gece yanacaksın, özlemekten bıkacaksın
Karşımda ağlayacaksın (you gat the name mi know mi must tell)
Sen her gece yanacaksın, özlemekten bıkacaksın
Karşımda ağlayacaksın (gyal, you make mi head spin)
Of, sayende ruh hâlim berbat
Of, şu anda ruh hâlim berbat
-
İnsanız hepimiz, utanmıyoruz
Âşık olunca saklanmıyoruz
Sonra gerçeği görene kadar
***
Suç değil, kimseye bulaşmıyoruz
Akla mantığa yanaşmıyoruz
Gün gelip acıdan ölene kadar
***
Ne yapsak olmaz, sonu aynı
Kendine düşen payı aldın mı?
***
Gelişi güzel değil
Bitişi güzel değil
Kimseye özel değil
Ah, ayrılık
***
Gelişi güzel değil
Gidişi güzel değil
Herkesin derdi aynı
Ayrılık
***
İnsanız hepimiz, utanmıyoruz
Âşık olunca saklanmıyoruz
Sonra gerçeği görene kadar
***
Suç değil, kimseye bulaşmıyoruz
Akla mantığa yanaşmıyoruz
Gün gelip acıdan ölene kadar
***
Ne yapsak olmaz, sonu aynı
Kendine düşen payı aldın mı?
***
Gelişi güzel değil
Bitişi güzel değil
Kimseye özel değil
Ah, ayrılık
***
Gelişi güzel değil
Gidişi güzel değil
Herkesin derdi aynı
Ayrılık
-
Dur, bu işler belli mi olur?
***
Yani sen şimdi gitsen ne olur?
Benim için fark eden bir şey mi olur?
Eskiden herkes benden emindi
Terk edip gitmem mümkün değildi
***
Yani sen şimdi gitsen de olur
Benim için fark eden bir şey mi olur?
Eskiden herkes bundan emindi
Zalime kimse tutsak değil ki
***
Sende de vardı, bende de vardı
Çözümü çok kolaydı
***
Sende pişmanlık var çok, çok
Bende mutluluk var çok, çok
Bakarsın kalbim birini bulur
Dur, bu işler belli mi olur?
***
Sende pişmanlık var çok, çok
Bende mutluluk var çok, çok
Bakarsın kalbim birini bulur
Dur, bu işler belli mi olur?
***
Yani sen şimdi gitsen ne olur?
Benim için fark eden bir şey mi olur?
Eskiden herkes bundan emindi
Terk edip gitmem mümkün değildi
***
Yani sen şimdi gitsen de olur
Benim için fark eden bir şey mi olur?
Eskiden herkes benden emindi
Zalime kimse tutsak değil ki
***
Sende de vardı, bende de vardı
Çözümü çok kolaydı
***
Sende pişmanlık var çok, çok
Bende mutluluk var çok, çok
Bakarsın kalbim birini bulur
Dur, bu işler belli mi olur?
***
Sende pişmanlık var çok, çok
Bende mutluluk var çok, çok
Bakarsın kalbim birini bulur
Dur, bu işler belli mi olur?
***
Sende pişmanlık var çok, çok
Bende mutluluk var çok, çok
Bakarsın kalbim birini bulur
Dur, bu işler belli mi olur?