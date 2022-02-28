Teşekkürler Sevgilim & Enbe Orkestrası Şarkı Sözleri
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İzel
Teşekkürler Sevgilim & Enbe Orkestrası
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Kalbini bana verdiğin için, binlerce teşekkürler sevgilim
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Tertemiz bir aşk düşlesene, sevgi dolu her saniye
Koydum seni ev yerine, bir tebessümle bak yüzüme
Bizde öyle bir sevda var ki, hep çok güçlü hep en önde
Sonumuzu hiç dert etme, kapat gözlerini öyle dinle
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Seni mutlu etmeliyim, tekrar tekrar sevmeliyim
Verdik bir söz dönmeyelim, bir tebessümle bak yüzüme
***
Seni mutlu etmeliyim, tekrar tekrar sevmeliyim
Verdik bir söz dönmeyelim, bir tebessümle bak yüzüme
***
Sen de birkaç şey söylesene, sevgi dolu cümlelerle
Mutluluktan ölsek bile, benden uzun yaşa hiç terk etme
Bizde öyle bir dünya var ki, iki kişi yeter bize
Üzüldüğün her an lütfen, bir tebessümle bak yüzüme
***
Seni mutlu etmeliyim, tekrar tekrar sevmeliyim
Verdik bir söz dönmeyelim, bir tebessümle bak yüzüme
***
Seni mutlu etmeliyim, tekrar tekrar sevmeliyim
Verdik bir söz dönmeyelim, bir tebessümle bak yüzüme
***
Kalbini bana verdiğin için, binlerce teşekkürler sevgilim