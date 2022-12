Kalbini bana verdiğin için, binlerce teşekkürler sevgilim *** Tertemiz bir aşk düşlesene, sevgi dolu her saniye Koydum seni ev yerine, bir tebessümle bak yüzüme Bizde öyle bir sevda var ki, hep çok güçlü hep en önde Sonumuzu hiç dert etme, kapat gözlerini öyle dinle *** Seni mutlu etmeliyim, tekrar tekrar sevmeliyim Verdik bir söz dönmeyelim, bir tebessümle bak yüzüme *** Seni mutlu etmeliyim, tekrar tekrar sevmeliyim Verdik bir söz dönmeyelim, bir tebessümle bak yüzüme *** Sen de birkaç şey söylesene, sevgi dolu cümlelerle Mutluluktan ölsek bile, benden uzun yaşa hiç terk etme Bizde öyle bir dünya var ki, iki kişi yeter bize Üzüldüğün her an lütfen, bir tebessümle bak yüzüme *** Seni mutlu etmeliyim, tekrar tekrar sevmeliyim Verdik bir söz dönmeyelim, bir tebessümle bak yüzüme *** Seni mutlu etmeliyim, tekrar tekrar sevmeliyim Verdik bir söz dönmeyelim, bir tebessümle bak yüzüme *** Kalbini bana verdiğin için, binlerce teşekkürler sevgilim