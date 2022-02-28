Enbe Orkestrası 2018 Şarkı Sözleri
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İzel
Enbe Orkestrası 2018
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Kalbini bana verdiğin için, binlerce teşekkürler sevgilim
***
Tertemiz bir aşk düşlesene, sevgi dolu her saniye
Koydum seni ev yerine, bir tebessümle bak yüzüme
Bizde öyle bir sevda var ki, hep çok güçlü hep enönde
Sonumuzu hiç dert etme, kapat gözlerini öyle dinle
***
Seni mutlu etmeliyim, tekrar tekrar sevmeliyim
Verdik bir söz dönmeyelim, bir tebessümle bak yüzüme
***
Seni mutlu etmeliyim, tekrar tekrar sevmeliyim
Verdik bir söz dönmeyelim, bir tebessümle bak yüzüme
***
Sen de birkaç şey söylesene, sevgi dolu cümlelerle
Mutluluktan ölsek bile, benden uzun yaşa hiç terk etme
Bizde öyle bir dünya var ki, iki kişi yeter bize
Üzüldüğün her an lütfen, bir tebessümle bak yüzüme
***
Seni mutlu etmeliyim, tekrar tekrar sevmeliyim
Verdik bir söz dönmeyelim, bir tebessümle bak yüzüme
***
Seni mutlu etmeliyim, tekrar tekrar sevmeliyim
Verdik bir söz dönmeyelim, bir tebessümle bak yüzüme
***
Kalbini bana verdiğin için, binlerce teşekkürler sevgilim
-
Önceden hoyrat sevdalar gezmişim.
Bilmeden meğer yalanlar sevmişim.
Gönlümde gün batmadan geldin.
Hoşgeldin gözleri cennet sevgilim!
***
Bu sevda bir melekten hediye
Aşktan yaralı kalbime.
Hayat ağlattı , sen güldür!
Herkes hep yaktı, sen söndür!
Bir ömür gitme.
***
Bu sevda bir melekten hediye
Aşktan yaralı kalbime.
Hayat ağlattı , sen güldür!
Herkes hep yaktı, sen söndür!
Bir ömür gitme.
***
Önceden hoyrat sevdalar gezmişim.
Bilmeden meğer yalanlar sevmişim.
Gönlümde gün batmadan geldin.
Hoşgeldin gözleri cennet sevgilim!
***
Bu sevda bir melekten hediye
Aşktan yaralı kalbime.
Hayat ağlattı , sen güldür!
Herkes hep yaktı, sen söndür!
Bir ömür gitme.
***
Bu sevda bir melekten hediye
Aşktan yaralı kalbime.
Hayat ağlattı , sen güldür!
Herkes hep yaktı, sen söndür!
Bir ömür gitme.
-
Söz ağızdan çıktı bir kere
Anladım gönül de vardı
Şimdi bana yalnız, gitmesi kaldı
***
Ne yazık ki, Hakim Bey
Bir ifadem, bir müdafaam yok
Sadece dört satırlık
Son sözüm kaldı
***
Bilir mi?
Yerime gelen kıymetini, bilir mi?
Bu insan cennette mevlâya küsen değil mi?
Benim gibi, koklar mı derinden?
***
Bilir mi?
Sormaya değer mi?
Şimdi sen bir yabancı gibi
Ben seni, ellerimle sularken
***
Söz ağızdan çıktı bir kere
Anladım gönül de vardı
Şimdi bana yalnız, gitmesi kaldı
***
Ne yazık ki, Hakim Bey
Bir ifadem, bir müdafaam yok
Sadece dört satırlık
Son sözüm kaldı
***
Bilir mi?
Yerime gelen kıymetini, bilir mi?
Bu insan cennette mevlâya küsen değil mi?
Benim gibi, koklar mı derinden?
***
Bilir mi?
Sormaya değer mi?
Şimdi sen bir yabancı gibi
Ben seni, ellerimle sularken
***
Bilir mi?
Yerime gelen kıymetini, bilir mi?
Bu insan cennette mevlâya küsen değil mi?
Benim gibi, koklar mı derinden?
***
Bilir mi?
Sormaya değer mi?
Şimdi sen bir yabancı gibi
Ben seni, ellerimle sularken
***
Bir ömür boyunca, doyar mı?
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