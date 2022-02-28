Unutmuşum Extended ft Volga Tamöz Şarkı Sözleri
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İzel
Unutmuşum Extended ft Volga Tamöz
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Sen gidişini tamamlarken, anlarken
Ben bu yeni bana henüz alışırken
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum
***
Sen gidişini tamamlarken, anlarken
Ben bu yeni bana henüz alışırken
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum