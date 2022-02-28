Unutmuşum ft Volga Tamöz Sen gidişini tamamlarken, anlarken Ben bu yeni bana henüz alışırken Unutmuşum Unutmuşum *** Yanlış, yanlış Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can Kalmış, kalmış Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış *** Yanlış, yanlış Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can Kalmış, kalmış Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış *** Unutmuşum Unutmuşum Unutmuşum Unutmuşum *** Uçurumdun Unutmuşum Yükseklerinden düşmüştüm Unutmuşum *** Soğuğumda Soluğumda Kalbimde son günleri de Kurutmuşum *** Sen gidişini tamamlarken, anlarken Ben bu yeni bana henüz alışırken Unutmuşum Unutmuşum *** Yanlış, yanlış Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can Kalmış, kalmış Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış *** Unutmuşum Unutmuşum Unutmuşum Unutmuşum *** Uçurumdun Unutmuşum Yükseklerinden düşmüştüm Unutmuşum *** Soğuğumda Soluğumda Kalbimde son günleri de Kurutmuşum *** Uçurumdun Unutmuşum Yükseklerinden düşmüştüm Unutmuşum *** Soğuğumda Soluğumda Kalbimde son günleri de Kurutmuşum

Yoksun Sen Extended ft Volga Tamöz Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de Hiç umut yok mu sence içinde Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme *** Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen *** Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen Yoksun sen, yoksun sen *** Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen Yoksun sen, yoksun sen Aşk yerini buldu bir vardı bir de yoktu Bilmem kim kimi uyuttu unuttum unuttum *** Vadesi dolunca hayattan yoruldum yoruldum Son yaramı aldım savaştım yendim sustum Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de Hiç umut yok mu sence içinde *** Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen *** Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen Oda gündü benim kalbim mi Onu da benim kadar sevdin mi? *** Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedim de Umut yok mu sence içinde Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen *** Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen, sen, sen, sen, sen

Yoksun Sen ft Volga Tamöz Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de Hiç umut yok mu sence içinde Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme *** Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen *** Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen Yoksun sen, yoksun sen *** Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen Yoksun sen, yoksun sen Aşk yerini buldu bir vardı bir de yoktu Bilmem kim kimi uyuttu unuttum unuttum *** Vadesi dolunca hayattan yoruldum yoruldum Son yaramı aldım savaştım yendim sustum Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de Hiç umut yok mu sence içinde *** Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen *** Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen Oda gündü benim kalbim mi Onu da benim kadar sevdin mi? *** Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedim de Umut yok mu sence içinde Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen *** Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen, sen, sen, sen, sen

Aşk Eğil Önümde ft Volga Tamöz Nasıl görünür hayat Sen önde aşk ardındayken Ne çok kar yağan bir manzara Ne kabahatmiş Sevmek öyle masumken Ne uzunmuş aşkın akşamları *** Sabır dantel gibi kaçıncı gidip gelişi Biz yabancıyız artık kalıcı bu değişim *** Aşk eğil önümde Dağ gibi kalbimde küçücüksün Aşk eğil eğil önümde Dev gibi kalbimde küçücüksün