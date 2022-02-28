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7/24 Dinle Bebek

Bebek Şarkı Sözleri

İzel Bebek şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İzel Bebek şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bebek sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İzel

İzel

Bebek

  • Vurmuşum

  • Bebek

  • Geceler Kara

  • Kıyamadım

  • Haberin Olmaz

  • Şekerim

  • Efendim

  • Boşver

  • Çocuk Yüzünde

  • Son Arzum

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