Ya Sus Şarkı Sözleri
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Ya sus, hiç soru sorma
Ya da çık hayatımdan, günahım olma
Ya sus, kendini dinle
Yansın ateşler, kor olsun bırak teninde
***
Ben de istedim, ah, senin gibi
Bildim umutlarla sevişmeyi
Ama gel gör ki, canım, olmuyor
Sanki kimse aşka inanmıyor
***
Bırak tasalanmayı da hadi gel
Böyle bir an bir ömre bedel
Sen yaralı, ben yaralı
Değerimizi bilmediler
***
Bırak tasalanmayı da hadi gel
Böyle bir an bir ömre bedel
Sen yaralı, ben yaralı
Değerimizi bilmediler
***
Ya sus, hiç soru sorma
Ya da çık hayatımdan, günahım olma
Ya sus, kendini dinle
Yansın ateşler, kor olsun bırak teninde
***
Ben de istedim, ah, senin gibi
Bildim umutlarla sevişmeyi
Ama gel gör ki, canım, olmuyor
Sanki kimse aşka inanmıyor
***
Bırak tasalanmayı da hadi gel
Böyle bir an bir ömre bedel
Sen yaralı, ben yaralı
Değerimizi bilmediler
***
Bırak tasalanmayı da hadi gel
Böyle bir an bir ömre bedel
Sen yaralı, ben yaralı
Değerimizi bilmediler
***
Bırak tasalanmayı da hadi gel
Böyle bir an bir ömre bedel
Sen yaralı, ben yaralı
Değerimizi bilmediler