Ya sus, hiç soru sorma Ya da çık hayatımdan, günahım olma Ya sus, kendini dinle Yansın ateşler, kor olsun bırak teninde *** Ben de istedim, ah, senin gibi Bildim umutlarla sevişmeyi Ama gel gör ki, canım, olmuyor Sanki kimse aşka inanmıyor *** Bırak tasalanmayı da hadi gel Böyle bir an bir ömre bedel Sen yaralı, ben yaralı Değerimizi bilmediler *** Bırak tasalanmayı da hadi gel Böyle bir an bir ömre bedel Sen yaralı, ben yaralı Değerimizi bilmediler *** Ya sus, hiç soru sorma Ya da çık hayatımdan, günahım olma Ya sus, kendini dinle Yansın ateşler, kor olsun bırak teninde *** Ben de istedim, ah, senin gibi Bildim umutlarla sevişmeyi Ama gel gör ki, canım, olmuyor Sanki kimse aşka inanmıyor *** Bırak tasalanmayı da hadi gel Böyle bir an bir ömre bedel Sen yaralı, ben yaralı Değerimizi bilmediler *** Bırak tasalanmayı da hadi gel Böyle bir an bir ömre bedel Sen yaralı, ben yaralı Değerimizi bilmediler *** Bırak tasalanmayı da hadi gel Böyle bir an bir ömre bedel Sen yaralı, ben yaralı Değerimizi bilmediler