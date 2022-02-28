Beklenmedik bir zamanda
Yeniden sevda kapımda
Ah, bu ne tatlı bir telaş
O an yine aynı, aynı heyecan
***
Arzular uçmuş, dorukta
İçelim aşkı bir solukta
Ah, bu ne tatlı bir telaş
O an yine aynı, aynı heyecan
***
Dudaklar yanıp tutuşur ya
Söz biter, gözler konuşur ya
O ne zevk, o ne ıstırap
Âşıksan hâlin harap
***
Dudaklar yanıp tutuşur ya
Söz biter, gözler konuşur ya
O ne zevk, o ne ıstırap
Âşıksan hâlin harap
***
Sana kalbimi verdim gitti
Al senin olsun, tepe tepe kullan
Hadi durma, gör beni, der beni
Sev beni, yakışıklım
***
Sana kalbimi verdim gitti
Al senin olsun, tepe tepe kullan
Hadi durma, gör beni, der beni
Sev beni, yakışıklım
***
Beklenmedik bir zamanda
Yeniden sevda kapımda
Ah, bu ne tatlı bir telaş
O an yine aynı, aynı heyecan
***
Arzular uçmuş, dorukta
İçelim aşkı bir solukta
Ah, bu ne tatlı bir telaş
O an yine aynı, aynı heyecan
***
Dudaklar yanıp tutuşur ya
Söz biter, gözler konuşur ya
O ne zevk, o ne ıstırap
Âşıksan hâlin harap
***
Dudaklar yanıp tutuşur ya
Söz biter, gözler konuşur ya
O ne zevk, o ne ıstırap
Âşıksan hâlin harap
***
Sana kalbimi verdim gitti
Al senin olsun, tepe tepe kullan
Hadi durma, gör beni, der beni
Sev beni, yakışıklım
***
Sana kalbimi verdim gitti
Al senin olsun, tepe tepe kullan
Hadi durma, gör beni, der beni
Sev beni, yakışıklım
***
Sana kalbimi verdim gitti
Al senin olsun, tepe tepe kullan
Hadi durma, gör beni, der beni
Sev beni, yakışıklım
***
Sana kalbimi verdim gitti
Al senin olsun, tepe tepe kullan
Hadi durma, gör beni, der beni
Sev beni, yakışıklım