Beklenmedik bir zamanda Yeniden sevda kapımda Ah, bu ne tatlı bir telaş O an yine aynı, aynı heyecan *** Arzular uçmuş, dorukta İçelim aşkı bir solukta Ah, bu ne tatlı bir telaş O an yine aynı, aynı heyecan *** Dudaklar yanıp tutuşur ya Söz biter, gözler konuşur ya O ne zevk, o ne ıstırap Âşıksan hâlin harap *** Dudaklar yanıp tutuşur ya Söz biter, gözler konuşur ya O ne zevk, o ne ıstırap Âşıksan hâlin harap *** Sana kalbimi verdim gitti Al senin olsun, tepe tepe kullan Hadi durma, gör beni, der beni Sev beni, yakışıklım *** Sana kalbimi verdim gitti Al senin olsun, tepe tepe kullan Hadi durma, gör beni, der beni Sev beni, yakışıklım *** Beklenmedik bir zamanda Yeniden sevda kapımda Ah, bu ne tatlı bir telaş O an yine aynı, aynı heyecan *** Arzular uçmuş, dorukta İçelim aşkı bir solukta Ah, bu ne tatlı bir telaş O an yine aynı, aynı heyecan *** Dudaklar yanıp tutuşur ya Söz biter, gözler konuşur ya O ne zevk, o ne ıstırap Âşıksan hâlin harap *** Dudaklar yanıp tutuşur ya Söz biter, gözler konuşur ya O ne zevk, o ne ıstırap Âşıksan hâlin harap *** Sana kalbimi verdim gitti Al senin olsun, tepe tepe kullan Hadi durma, gör beni, der beni Sev beni, yakışıklım *** Sana kalbimi verdim gitti Al senin olsun, tepe tepe kullan Hadi durma, gör beni, der beni Sev beni, yakışıklım *** Sana kalbimi verdim gitti Al senin olsun, tepe tepe kullan Hadi durma, gör beni, der beni Sev beni, yakışıklım *** Sana kalbimi verdim gitti Al senin olsun, tepe tepe kullan Hadi durma, gör beni, der beni Sev beni, yakışıklım