Bir sen söyle birde beni dinler misin ey kardeşim Yıllar yılı bu yollarda ömrümü harcamışım Yıllar yılı aşk uğruna hayatımı kaybetmişim *** Hangimiz usanıp hangimiz bıkacağız Hangimiz yıkılmadan sabahı bulacağız Ben usanmam ben bıkmam ben onsuz yaşayamam Ben her gece gizli gizli ağlamazsam uyuyamam Ben her gece sessiz sessiz hıçkırmazsam uyuyamam *** Her sabaha umut dolu adımlarla koşuyorum Bunca çile dertten sonra hayret nasıl yaşıyorum Bunca çile dertten sonra şaştım nasıl yaşıyorum *** Çok şey var anlatacak sevgiden aşktan yana Teselliye kalkışma faydası olmaz bana Öyle sevdim sevilmedim sevenimi bilemedim Kim yüzüme güldüyse onu bana dost bildim Kim yüzüme güldüyse onu bana dost bildim *** Bırakalım bu mevzuyu sonu gelmez sözlerin Bak doluverdi ağlamam diyen gözlerin Haydi kalk sigaranı unutma burası kapanıyor Bu saatte bulamayız sigarasız da sabah olmuyor

Duyarsan ağlama canım sevgilim Ben her gün ölüp dirilmeye alıştım Bazen şehirlerde, bazen köylerde Bir yırtık resminle aramaya alıştım *** Dediler "Aşk için yakma kendini" Bilmezler içimdeki sevgimi Sana bağlamışım ben kaderimi Derbeder etsen de sürünmeye alıştım *** Sana bağlamışım ben hayatımı Perişan etsen de bu hayata alıştım *** Karanlık gecelerin sessizliğinde Geçiyorum kendimden, can kalmaz bende Bazen vadilerde, bazen çöllerde İsmini haykırıp ağlamaya alıştım *** Bir garip aşığım sevdim gönülden Felek yar etmedi seni aldı elimden Derdim yetmez gibi elin dilinden Her gün binbir türlü söyleyene alıştım *** Derdim yetmez gibi elin dilinden Her gün acı tatlı söyleyene alıştım *** Gücüm yetmez dağ başında kalırsam Ferhat gibi kayaları delersem Kerem olur aşklarla yanarsam Bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım, alıştım, alıştım