Yelken Şarkı Sözleri
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Bir seni sevdim inan
Gerisi masal, gerisi yalan
Çok özledim daha duramam
Sebebini sorma of, aman aman
***
Gel de kaçıp gidelim
Usandım bu hâlimden
Yelken açıp gidelim
Görünmeden gece sahilden
***
Kıpır kıpır oldu içim
Sana dokunup seni öpmek için
Bir anda geçse zaman
Sebebini sorma of, aman aman
***
Gel de kaçıp gidelim
Usandım bu hâlimden
Yelken açıp gidelim
Görünmeden gece sahilden