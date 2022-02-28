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İzel Yelken Yelken Bir seni sevdim inan Gerisi masal, gerisi yalan Çok özledim daha duramam Sebebini sorma of, aman aman *** Gel de kaçıp gidelim Usandım bu hâlimden Yelken açıp gidelim Görünmeden gece sahilden *** Kıpır kıpır oldu içim Sana dokunup seni öpmek için Bir anda geçse zaman Sebebini sorma of, aman aman *** Gel de kaçıp gidelim Usandım bu hâlimden Yelken açıp gidelim Görünmeden gece sahilden Tüm Şarkıları