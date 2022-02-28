Yine Yakmış Yar Mektubun Ucunu Yine yakmış yar mektubun ucunu Askerlikte sevda çekmek zor diyor Yükleyip postanın bana suçunu Hatırımı teller ile sor diyor Askerlikte sevda çekmek zor diyor *** Dinlenmeler bir sigara içimi Duman duman sen kaplarsın içimi *** Çiğdem çiçek açmış teskere yakın Yeşiller giy artık yollara bakın Sevgilim kendini nazardan sakın Seni düşte gördüm hayra yor diyor Askerlikte sevda çekmek zor diyor *** Dinlenmeler bir sigara içimi Duman duman sen kaplarsın içimi

Gurbet Gurbet o kadar acı ki Ne varsa içimde Gurbet o kadar acı ki Ne varsa içimde *** Hepsi bana yabancı Hepsi başka biçimde Hepsi bana yabancı Hepsi başka biçimde *** Ne bir arzum ne emelim Yaralanmış bir elim Ben gurbette değilim Gurbet benim içimde *** Eriyorum gitgide Elveda her ümide Eriyorum gitgide Elveda her ümide *** Gurbet benliğimi de Bitirdi bir içimde Gurbet benliğimi de Bitirdi bir içimde *** Ne bir arzum ne emelim Yaralanmış bir elim Ben gurbette değilim Gurbet benim içimde *** Ne bir arzum ne emelim Yaralanmış bir elim Ben gurbette değilim Gurbet benim içimde

Kara Sevda Ne çıkar bahtımızda ayrılık varsa yarın? Sanma ki hikâyesi şu titreyen dalların Düşen yaprakla biter *** Böyle bir kara sevda kara toprakta biter Böyle bir kara sevda kara toprakta biter *** Ağlama, olma mahzun, gülerek bak yarına Sanma ki güzelliğin o ipek saçlarına Dökülen akla biter *** Böyle bir kara sevda kara toprakta biter Böyle bir kara sevda kara toprakta biter

Akşam Güneşi Batarken ufuktan bir akşam güneşi Bırakıp gitmiştin beni sen sevgilim Yıllar yılı oldu hala dönmedin geri *** Ne olur ne olur ne olur dön bana Bak batıyor yine akşam güneşi Akşam güneşi *** Aşkımı dillerde gözümü yollarda Kimsesiz bıraktın şu gurbet ellerde Sanki kara bulut seni saklıyor benden *** Ne olur ne olur ne olur dön bana Yine gölgelendi akşam güneşi Akşam güneşi

Haydar Haydar Ben melamet hırkasını Kendim giydim eğnime *** Arunamus şişesini Taşa çaldım, kime ne? Ah, Haydar, Haydar Taşa çaldım, kime ne? *** Sofular, "Haram" demişler Bu aşkın şarabına *** Ben doldurur, ben içerim Günah benim, kime ne? Ah, Haydar, Haydar Günah benim, kime ne? *** Kâh çıkarım gökyüzüne Seyrederim âlemi Kâh inerim yeryüzüne Seyreder âlem beni *** Ah, Haydar, Haydar Seyreder âlem beni Ah, Haydar, Haydar Seyreder âlem beni

Ah Bu Gönül Şarkıları Seninle doğan güldür bu gönül Ah, bu gönül şarkıları Dilimdeki bülbüldür bu gönül Ah, bu gönül şarkıları *** Doğdu sevgi tasında gönül Bir gençlik masasında İkimiz arasında bu gönül Ah, bu gönül şarkıları *** Kavuşmanın tadını, ayrılık Ayrılık feryadını Taşır senin adını bu gönül Ah, bu gönül şarkıları *** Doğdu sevgi tasında gönül Bir gençlik masasında İkimiz arasında bu gönül Ah, bu gönül şarkıları *** Ah, bu gönül şarkıları

Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine Akşam oldu hüzünlendim ben yine Akşam oldu hüzünlendim ben yine *** Hasret kaldım gözlerinin rengine ahh Hasret kaldım gözlerinin rengine *** Gel mehtabım, gel sevgilim gel yine Gel mehtabım, gel sevgilim gel yine *** Hasret kaldım gözlerinin rengine ahh Hasret kaldım gözlerinin rengine

Baba Beni Maziye Götür Benim babam, bana sen söyle Canım babam, doğruyu söyle Bu adam beni seviyor, seviyor Bu adam beni üzüyor, üzüyor *** Neden, baba, bu hayat böyle? Kimse senin kadar sevmiyor öyle Keyfim yok, niye? Canım sıkılıyor, niye? *** Baba, beni al maziye götür Anlat aşkı, o günlere götür Benim bu zamanla bi' sorunum var Bu gece beni kendime getir *** Baba, beni al maziye götür Anlat aşkı, o günlere götür Neden her şey bu kadar değişiyor? Meşk olmadan aşk hiç yürümüyor *** Bu adam beni seviyor, seviyor ama Bu adam beni neden üzüyor, üzüyor? Neden, babam, bu hayat böyle? Kimse senin kadar zaman vermiyor ömre *** Baba, beni al maziye götür Anlat aşkı, o günlere götür Benim bu zamanla bi' sorunum var Bu gece beni kendime getir *** Baba, beni al maziye götür Anlat aşkı, o günlere götür Neden her şey bu kadar değişiyor? Meşk olmadan aşk hiç yürümüyor *** Benim babam, ah, her şeyi söyle Anlat sabaha kadar, niye bu hayat böyle?

Veda Busesi Hani o bırakıp giderken seni O öksüz tavrını takmayacaktın *** Alnına koyarken veda buseni Yüzüme bu türlü bakmayacaktın Alnına koyarken veda buseni Yüzüme bu türlü bakmayacaktın *** Gelse de en acı sözler dilime Uçacak sanırım birkaç kelime Bir alev halinde düştün elime Hani ey gözyaşım akmayacaktın? Hani ey gözyaşım akmayacaktın? Hani ey gözyaşım akmayacaktın?

Şiire Gazele Senin eşkin meni düşürdü dile Neçe aşık olur bülbüller güle Senin eşkin meni düşürdü dile Neçe aşık olur bülbüller güle *** Hasret çektim, gönül verdim, seni sevdim ben Hasret çektim, gönül verdim, seni sevdim *** Böyle bir güzele, eşkini tezele Şiire gazele könül verdim şiire gazele Böyle bir güzele, eşkini tezele Şiire gazele könül verdim şiire gazele *** Eğer menden ayrı gezip dolansan Menim bu eşkime yegane kalsan Eğer menden ayrı gezip dolansan Menim bu eşkime yegane kalsan *** Alışaram, ot tutaram, hem yanaram men Alışaram, ot tutaram, hem yanaram *** Bunu da bilmerem, sensiz men gülmerem Könlümü vermerem, heç kesemem könlümü vermerem Bunu da bilmerem, sensiz men gülmerem Könlümü vermerem, heç kesemem könlümü vermerem *** Böyle bir güzele, eşkini tezele Şiire gazele könül verdim şiire gazele Böyle bir güzele, eşkini tezele Şiire gazele könül verdim şiire gazele

Yad Eller Yad eller aldı beni Taşlara saldı beni Yârdan ayırdı felek Gurbete saldı beni Yârdan ayırdı felek Gurbete saldı beni *** Yol verin, geçeyim Dumanlı dağlar Dağların ardında Nazlı yâr ağlar *** Düştüm olunmaz derde Ner'deyim, şimdi ner'de? Yol uzun, gurbet acı Dağlar var orta yerde Yol uzun, gurbet acı Dağlar var orta yerde *** Yol verin, geçeyim Dumanlı dağlar Dağların ardında Nazlı yâr ağlar *** Yol verin, geçeyim Dumanlı dağlar Dağların ardında Nazlı yâr ağlar

At Kadehi Elinden Bu gece son gecemiz Acı günler yakında Bir ömür böyle geçti Olamadık farkında *** Bu gece son gecemiz Acı günler yakında Bir ömür böyle geçti Olamadık farkında *** At kadehi elinden Bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere Hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden Bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere Hatıralar gömülsün *** Dolu dolu içerdik Kadehlerle aşkı biz Güneş bize doğardı Ne mutluyduk ikimiz *** Dolu dolu içerdik Kadehlerle aşkı biz Güneş bize doğardı Ne mutluyduk ikimiz *** At kadehi elinden Bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere Hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden Bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere Hatıralar gömülsün

Bir Bahar Akşamı Bir bahar akşamı rastladım size Bir bahar akşamı rastladım size *** Sevinçli bir telaş içindeydiniz Derinden bakınca gözlerinize Neden başınızı öne eğdiniz Neden başınızı öne eğdiniz *** İçimde uyanan eski bir arzu İçimde uyanan eski bir arzu *** Dedi ki yıllardır aradığım bu Şimdi soruyorum büküp boynumu, ah Daha önceleri neredeydiniz Daha önceleri neredeydiniz

Bu Ne Sevgi Ah Bu ne sevgi ah, bu ne ıstırap Zavallı kalbim ne kadar harap Nasibim olsun bir yudum şarap Sun da içelim yarin elinden *** Al şu kadehi yaşla doldurma Düşünme yeter gönlümü gama Gurubun rengi vurmadan cama Ver de sesini tatlı dilinden *** Bahtım sarılmış simsiyah tüle Nemli gözlerle yalvardım güle Uzak kalırsan bana acele Selamlar gönder seher yeliyle