Sürüverin Cezveler Kaynasın Şarkı Sözleri
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İzmit Türküleri
Sürüverin Cezveler Kaynasın
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Sürüverin Cezveler Kaynasın,
Rabiye'nin Kolları Oynasın.
Yarin Da Çarşıya Varayım,
Rabiye'me Bir Horoz Alayım.
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Kopil De Giriyor Yaşına,
Kalpak İstiyor Başına.
Yarin Da Çarşıya Varayım,
Kopil’e De Bir Kalpak Alayım.