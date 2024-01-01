İnci Taneleri Şarkı Sözleri
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İzzet Altınmeşe
İnci Taneleri
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Seninle geçen gülo sevda günleri
Yıllar geçsede canım unutulmuyor
Aşkın bıraktığı derin izleri gülo
Yıllar geçsede canım unutulmuyor unutulmuyor
Ah..ah unutulmuyor gülüm
Unutulmuyor canım unutulmuyor
Güzel Allanın hatırı için
Kutsal kitabın satırı için
Hakkın nebisi hatırı için
Yıllar geçsede unutulmuyor unutulmuyor
Ah. Ah unutulmuyor canım
Yıllar geçsede güiüm unutulmuyor unutulmuyor
Ah..ah unutulmuyor gülüm
Unutulmuyor canım unutulmuyor
Güzel Allanın hatırı için
Kutsal kitabın satırı için
Hakkın nebisi hatırı için
-
Canım çok acıyor ama, olsun
Dilerim mutlu olursun
Yüz bin ışık yılı uzak bir gezegende
Bensiz hayat bulursun
***
Bizden kalan acıları taşıma
Senin yerine taşıyan birisi var nasıl olsa
***
Her şeyimi, versem uğrunda, ölsem sever miydin beni?
Gözlerimde senden kalmış küçük inci taneleri
Sorma beni, kurşunlar anlatır belki delik deşik yüreğimi
Gözlerimde senden kalmış küçük inci taneleri
***
Son kez o güzel yüzüne bir baksam
Canımı söküp içimden avucuna bıraksam
Ve gözlerimi kapayıp sonsuz huzura
Bir daha asla açmasam
***
Bizden kalan acıları taşıma
Senin yerine taşıyan birisi var nasıl olsa
***
Her şeyimi, versem uğrunda ölsem sever miydin beni?
Gözlerimde senden kalmış küçük inci taneleri
Sorma beni kurşunlar anlatır, belki delik deşik yüreğimi
Gözlerimde senden kalmış küçük inci taneleri
***
Her şeyimi, versem uğrunda ölsem sever miydin beni?
Gözlerimde senden kalmış küçük inci taneleri