İzzet Yıldızhan

Mevlam gül diyerek iki göz vermiş, iki göz vermiş Bilmem ağlasam mı ağlamasam mı, ağlamasam mı Dura dura bir sel oldum erenler Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı, hey *** Dura dura bir sel oldum erenler Dura dura bir sel oldum erenler Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı, çağlamasam mı, hey *** Yoksulun sırtından doyan doyana, doyan doyana Bunu gören yürek nasıl dayana, nasıl dayana Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana Bilmem söylesem mi söylemesem mi Bilmem söylesem mi söylemesem mi, hey *** Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana Bilmem söylesem mi söylemesem mi, söylemesem mi, hey