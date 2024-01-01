Birisi Şarkı Sözleri
İzzet Yıldızhan Birisi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İzzet Yıldızhan Birisi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Birisi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Mevlam gül diyerek iki göz vermiş, iki göz vermiş
Bilmem ağlasam mı ağlamasam mı, ağlamasam mı
Dura dura bir sel oldum erenler
Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı
Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı, hey
***
Dura dura bir sel oldum erenler
Dura dura bir sel oldum erenler
Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı, çağlamasam mı, hey
***
Yoksulun sırtından doyan doyana, doyan doyana
Bunu gören yürek nasıl dayana, nasıl dayana
Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana
Bilmem söylesem mi söylemesem mi
Bilmem söylesem mi söylemesem mi, hey
***
Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana
Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana
Bilmem söylesem mi söylemesem mi, söylemesem mi, hey
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