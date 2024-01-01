İzzet Yıldızhan

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Bu güzel aşkımıza nazar mı değdi ayşem nazar mı değdi
Bilmem neden ayrıldık suçumuz neydi ayşem suçumuz neydi
Sevenler ayrılır mı diyordun bana ahhh yalvarırım dön ayşem bana
***
O gül yüzün görmezsem ben kahrolurdum ben kahrolurdum
Benim gibi seveni nerde bulurdun ayşem nerde bulurdun
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Açma zülüflerin yar yar yellere karşı
Senin zülfün benim benim telim değil mi?
Bülbül figan eder eder güllere karşı
O yar benim gülüm gülüm gülüm değil mi?
aaağ Bülbül figan eder güllere karşı
O yar benim gülüm gülüm gülüm değil mi?
***
Sallama saçların yar yar
Sen de bulursun
Azrail misali yar yar canım alırsın
Etme bu cefayı yar yar kanlım olursun
Bu can senin kulun kulun kulun değil mi?
aağ Etme bu cefayı yar yar kanlm olursun
Bu can senin kulun kulun
Kulun değil mi?
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Kaybettim seni bulamam
Kaybettim seni bulamam
Başkasıyla avunamam
Kara yaslardayım artık
Başkasıyla avunamam
Kara yaslardayım artık
Yağan yağmur gözyaşımdı
Esen rüzgâr feryadımdır
Yağan yağmur gözyaşımdı
Esen rüzgâr feryadımdır
İçimde buruk acılar
Yanar ha yanar
Ağlattın anamı bitirdin sevdamı
Sen aldın canımı oldum yar
Alevlerde yan dayan gönlüm dayan
Gittiğin o an bittim yar
Ağlattın anamı bitirdin sevdamı
Sen aldın canımı oldum yar
Alevlerde yan dayan gönlüm dayan
Gittiğin o an bittim yar
Kaybettim seni bulamam
Kaybettim seni bulamam
Başkasıyla avunamam
Kara yaslardayım artık
Başkasıyla avunamam
Kara yaslardayım artık
Yağan yağmur gözyaşımdı
Esen rüzgâr feryadımdır
Yağan yağmur gözyaşımdı
Esen rüzgâr feryadımdır
İçimde buruk acılar
Yanar ha yanar
Ağlattın anamı bitirdin sevdamı
Sen aldın canımı oldum yar
Alevlerde yan dayan gönlüm dayan
Gittiğin o an bittim yar
Ağlattın anamı bitirdin sevdamı
Sen aldın canımı oldum yar
Alevlerde yan dayan gönlüm dayan
Gittiğin o an bittim yar
Ağlattın anamı bitirdin sevdamı
Sen aldın canımı oldum yar
Alevlerde yan dayan gönlüm dayan
Gittiğin o an bittim yar
Ağlattın anamı bitirdin sevdamı
Sen aldın canımı oldum yar
Alevlerde yan dayan gönlüm dayan
Gittiğin o an bittim yar
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Okuram kalem yazmaz
İçerim babam kızmaz
Okuram kalem yazmaz
İçerim babam kızmaz
Bana sarhoş demeyin
Bu mektubum okunmaz
Bana sarhoş demeyin
Bu mektubum okunmaz
Damımıza, damımıza kar yağdı
O keyf haftaya kaldı
Damımıza, damımıza kar yağdı
O keyf haftaya kaldı
Zor bela sabır ettik
Bugün de yağmur yağdı
Zor bela sabır ettik
Bugün de yağmur yağdı
Meclisimiz birleşsin
Kimse bir şey demesin
Meclisimiz birleşsin
Kimse bir şey demesin
Bu akşam içeceğiz
İsterse dolu yağsın
Bu akşam içeceğiz
İsterse dolu yağsın
Damımıza, damımıza kar yağdı
O keyf haftaya kaldı
Damımıza, damımıza kar yağdı
O keyf haftaya kaldı
Zor bela sabır ettik
Bugün de yağmur yağdı
Zor bela sabır ettik
Bugün de yağmur yağdı
Doldur saki içelim kendimizden geçelim
Doldur saki içelim kendimizden geçelim
Kadehler rakı dolsun sefamızı sürelim
Kadehler rakı dolsun sefamızı sürelim
Damımıza, damımıza kar yağdı
O keyf haftaya kaldı
Damımıza, damımıza kar yağdı
O keyf haftaya kaldı
Zor bela sabır ettik
Bugün de yağmur yağdı
Zor bela sabır ettik
Bugün de yağmur yağdı
Damımıza, damımıza kar yağdı
O keyf haftaya kaldı
Damımıza, damımıza kar yağdı
O keyf haftaya kaldı
Zor bela sabır ettik
Bugün de yağmur yağdı
Zor bela sabır ettik
Bugün de yağmur yağdı
Damımıza, damımıza kar yağdı
O keyf haftaya kaldı
Damımıza, damımıza kar yağdı
O keyf haftaya kaldı
Zor bela sabır ettik
Bugün de yağmur yağdı
Zor bela sabır ettik
Bugün de yağmur yağdı
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Erbedaş dilekhana
Erbedaş dilekhana
etrafi kumarhana
etrafi kumarhana
Bu iş böyle giderse
Bu iş böyle giderse
Sonumuz tımar hana
Sonumuz tımar hana
***
Oy niye hele hele niye
Oy niye hele hele niye
bende vurgunam siye
bende vurgunam siye
Geceler gel yanıma
Geceler gel yanıma
Türkü söylüyem siye
Hoyrat söylüyem siye
***
Bu gece uyumamışam
Bu gece uyumamışam
Uykuma doymamışam
Uykuma doymamışam
kiprik seni keserem
kiprik seni keserem
Yar gelmiş duymamışam
Yar gelmiş duymamışam
***
Oy niye hele hele niye
Oy niye hele hele niye
bende vurgunam siye
bende vurgunam siye
Geceler gel yanıma
Geceler gel yanıma
Türkü söylüyem siye
Hoyrat söylüyem siye
Oy niye hele hele niye
Oy niye hele hele niye
bende vurgunam siye
bende vurgunam siye
Geceler gel yanıma
Geceler gel yanıma
***
Türkü söylüyem siye
Hoyrat söylüyem siye
-
Kime gittiysem bir çare bulamıyorum
Ona buna aldanıp hep kanıyorum
***
Seni canımdan çok çok seviyorum
Sen bir çiçek bende senin toprağın
Seni canımdan çok çok seviyorum
Sen bir çiçek bende senin toprağın
***
Geri dön geri dön
Tut elimi yine
Sar beni bir daha
Gidelim sonsuza
Hasreti çekerim
Seni hep beklerim
Hasreti çekerim
Seni hep beklerim
Geri dön geri dön
Tut elimi yine
Sar beni bir daha
Gidelim sonsuza
Hasreti çekerim
Seni hep beklerim
Hasreti çekerim
Seni hep beklerim
***
Haretinle yandı gönül Gel inat etme
Bu dünyayı ikimize Zindan eyleme
***
Seni sensiz yaşamak İnan imkansız
Et tırnaktantan ayrılmaz Bu can dayanmaz
Seni sensiz yaşamak İnan imkansız
Et tırnaktantan ayrılmaz Bu can dayanmaz
***
Geri dön geri dön
Tut elimi yine
Sar beni bir daha
Gidelim sonsuza
Hasreti çekerim
Seni hep beklerim
Hasreti çekerim
Seni hep beklerim
***
Geri dön geri dön
Tut elimi yine
Sar beni bir daha
Gidelim sonsuza
Hasreti çekerim
Seni hep beklerim
Hasreti çekerim
Seni hep beklerim
***
Geri dön geri dön
Tut elimi yine
Sar beni bir daha
Gidelim sonsuza
Hasreti çekerim
Seni hep beklerim
Hasreti çekerim
Seni hep beklerim
***
Geri dön geri dön
Tut elimi yine
Sar beni bir daha
Gidelim sonsuza
Hasreti çekerim
Seni hep beklerim
Hasreti çekerim
Seni hep beklerim
-
Bitmez kışların, gelmez baharın
Üşürüm titrerim sensiz keje
Günlerim geçmez, yaşlarım dinmez
Hasretin elinden yandım keje
***
Oy can keje oy can keje
Ayrılık ölümden beter keje
Oy can keje oy can keje
Hasretin elinden yandım keje
***
Gurbet eldeyim, naçar haldeyim
Kimlere derdimi diyeyim keje
Eller anlamaz sen gibi saramaz
Düşenin dostu olmazmış keje
***
Oy can keje oy can keje
Ayrılık ölümden beter keje
Oy can keje oy can keje
Hasretin elinden yandım keje
-
DagLar geLmis üzerime devriLir.
GözLerime GardiyanLar diziLir.
Yar Habersiz dügün dernek egLenir.
Birak ey Dost yastan gayri nem kaLdi.
Yar Habersiz dügün dernek egLenir.
Birak ey Dost yastan gayri nem kaLdi.
***
Cegiz düzdüm,KefeniyLe bos Mezar.
DeLiGönüL EceLine Suc arar.
Ben giderim bu eLLerde duramam.
Birak ey Dost yastan gayri nem kaLdi.
Birak ey Dost yastan gayri nem kaLdi.
Ah Ben giderim bu eLLerde duramam.
Birak ey Dost yastan gayri nem kaLdi.
Birak ey Dost yastan gayri nem kaLdi.
***
Nem kaLdi, Nem kaLdi, Dostlar Nem kaLdi.
Nem kaLdi, nem kaLdi, Birak ey dost yastan gayri nem kaLdi.
Nem kaLdi, Nem kaLdi, Dostlar Nem kaLdi.
Nem kaLdi, nem kaLdi, Birak ey dost yastan gayri nem kaLdi.
***
FeLek vurmus, kambur sevda beLime.
Kader takmis tez ayriLik pesime.
Dag güLLeri vermis eLLer neyime.
Birak ey dost yastan gayri nem kaLdi.
Dag güLLeri vermis eLLer neyime.
Birak ey dost yastan gayri nem kaLdi.
***
Cegiz düzdüm,KefeniyLe bos Mezar.
DeLiGönüL EceLine Suc arar.
Ben giderim bu eLLerde duramam.
Birak ey Dost yastan gayri nem kaLdi.
Birak ey Dost yastan gayri nem kaLdi.
Ah Ben giderim bu eLLerde duramam.
Birak ey Dost yastan gayri nem kaLdi.
Birak ey Dost yastan gayri nem kaLdi.
***
Nem kaLdi, Nem kaLdi, Dostlar Nem kaLdi.
Nem kaLdi, nem kaLdi, Birak ey dost yastan gayri nem kaLdi.
Nem kaLdi, Nem kaLdi, Dostlar Nem kaLdi.
Nem kaLdi, nem kaLdi, Birak ey dost yastan gayri nem kaLdi.
-
Gözümde yaşlar var kalbimde sızı
Harcanan yıllar var hepsinden acı
Mutluluk nedemek sevmek nedemek
Aldattın hep beni üzdün Yalancı
Bensiz gülmek yoktu yemin etmiştin
Sensiz hayat haram olsun demiştin
ne yeminin kaldı nede sözlerin
Beni bu hale koyan sensin Yalancı.
Kırılan kalpler var düzelmez asla
Kaybolan umutlar doğmaz bir daha
Sararan Yapraklar yeşerir belki
Beni sen kaybettin Gelmem Bir daha.
-
ŞEREFİNİ SATIP MALA MAL KATAN,
NAMUSUNU VERİP PARAYLA YATAN,
BİR YANDA TER DÖKÜP HER GÜN AÇ YATAN,
YAZIKLAR OLSUN KENDİNİ SATANLARA,
SEVDAMI ÇİĞNEYİP KENARA ATANLARA.
***
SANAMI KALACAK SANDIN BU DÜNYA,
KEFENİN CEBİ YOK FANİ BU DÜNYA.
ALLAH'IN GAZABI GELDİĞİ ANDA,
ZENGİNE KÖTÜYE KALMAZ BU DÜNYA.
***
ÇALIŞTIM DİDİNDİM HARAM YEMEDİM,
DOĞRUYU SAVUNDUM YANLIŞ BİLMEDİM,
BEN SENİ SEVMİŞTİM KADINIM DEDİM,
YAZIKLAR OLSUN KENDİNİ SATANLARA,
SEVDAMI ÇİĞNEYİP KENARA ATANLARA.
***
SANAMI KALACAK SANDIN BU DÜNYA,
KEFENİN CEBİ YOK FANİ BU DÜNYA.
ALLAH'IN GAZABI GELDİĞİ ANDA,
ZENGİNE KÖTÜYE KALMAZ BU DÜNYA.
***
YAZIKLAR OLSUN KENDİNİ SATANLARA,
SEVDAMI ÇİĞNEYİP KENARA ATANLARA,
YAZIKLAR OLSUN,YAZIKLAR OLSUN...
-
Çaldığım bağlama kara gözlüm ağlama
Ben buralı değilem bana gönül bağlama
***
Hele yandım yandım yandım eli zilliye
Hele yandım yandım yandım çifte telliye
***
Çaldığım keman hallerim yaman
On iki yar sevdim biribirinden yaman
***
Hele yandım yandım yandım eli zilliye
Hele yandım yandım yandım çifte telliye
***
Çaldığım sazdır ettiği nazdır
Ne kadar sevsem yine der ki azdır
***
Hele yandım yandım yandım eli zilliye
Hele yandım yandım yandım çifte telliye