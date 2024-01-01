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7/24 Dinle Batı Yakası

Batı Yakası Şarkı Sözleri

İzzet Yıldızhan Batı Yakası şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İzzet Yıldızhan Batı Yakası şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Batı Yakası sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İzzet Yıldızhan

İzzet Yıldızhan

Batı Yakası

  • Baba Bugün

  • Köle

  • Bana Her Şeyi Anlat

  • Dört Gün Önce

  • Belki Mutlu Olursun

  • Beni Bana Bırak

  • Geçer Gider

  • Devri Alem

  • Sobe

  • Bu Gece

  • Son Nefes

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